Voces de la prensa árabe: Actitudes estadounidenses hacia la región

Actitudes estadounidenses hacia la región

An-Nahar, Líbano, 4 de junio

La semana pasada, el Club de Prensa de Dubai celebró su 21ª sesión, durante la cual se plantearon numerosas cuestiones, entre ellas un simposio con dos colegas en el que colaboré, titulado “Las elecciones estadounidenses y su impacto en los árabes. ”Dada la naturaleza del simposio y el tiempo limitado, sólo pude presentar algunos puntos rápidos, que desarrollaré.

En primer lugar, es prematuro y erróneo predecir quién ganará las elecciones. Históricamente, suele ocurrir lo inesperado. Por ejemplo, muchos dudaban de las posibilidades de Barack Obama debido al color de su piel y a su segundo nombre, Hussein, y sin embargo ganó dos veces. Del mismo modo, a pesar de la experiencia política de Hillary Clinton, Donald Trump salió victorioso. Muchos esperaban que Trump obtuviera un segundo mandato, pero en su lugar ganó Joe Biden.

Por lo tanto, es crucial abordar estas predicciones con cautela; Biden podría volver a ganar, o Trump, o incluso un tercer candidato imprevisto podría sorprendernos. En segundo lugar, el panorama político estadounidense parece actualmente caótico, marcado por las batallas legales de Trump y la percepción de olvido de Biden. En el contexto de los acuerdos internacionales, tras la firma del acuerdo nuclear entre el P5+1 e Irán en julio de 2015, el príncipe Bandar bin Sultan, experto en asuntos estadounidenses, señaló: “Los enemigos de Estados Unidos deberían tener cuidado con él, pero sus amigos deberían tener más cuidado con él”. El ex presidente egipcio Hosni Mubarak se hizo eco de esta opinión al afirmar: "Quien confía en Estados Unidos para vestirse puede encontrarse desnudo", lo que refleja la frustración por la postura política de Estados Unidos hacia Oriente Próximo. Se trata de una situación polifacética ligada a los intereses estadounidenses. A mediados de la década de 1950, Estados Unidos se opuso a la agresión tripartita contra Egipto, obligando a sus aliados – Francia, Gran Bretaña e Israel – a retirarse del Sinaí. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y el abandono parcial de la dependencia del petróleo, los intereses estadounidenses pivotaron hacia el Sudeste Asiático, descuidando a los árabes y el Golfo. Una perspectiva recurrente que mantengo es, “Se puede estar en desacuerdo con Estados Unidos pero no serle hostil.”

La polémica actual gira en torno a la relación de Estados Unidos con Israel. La postura de Estados Unidos está influida por el contexto histórico del pueblo judío, integrado en las sociedades estadounidense y europea e influyente en la política, el comercio, los medios de comunicación y la ciencia. El amplio movimiento sionista cristiano también influye significativamente en las decisiones políticas. EL FUNDADOR DE HAMAS Sheikh Ahmed Yassin ante un tribunal militar israelí, 1990. (crédito: WIKIPEDIA COMMONS)

La Guerra de Gaza puso de manifiesto la arrogancia israelí y su impulso psicológico arraigado en temores históricos de genocidio. La pérdida de 1.200 judíos el 7 de octubre se percibió como el inicio de un genocidio, lo que provocó la respuesta desproporcionada de Israel, despertó emociones en Estados Unidos y en las capitales occidentales, e impulsó a algunos a reconocer un Estado palestino.

Hoy en día, el principal obstáculo es la cuestión palestina y las consecuencias del 7 de octubre. La evolución de la situación pone de manifiesto una notable brecha entre las políticas estadounidense e israelí, especialmente bajo el gobierno de extrema derecha de Israel. Los palestinos deben navegar hábilmente por el proceso político, aprovechando el reconocimiento europeo de un Estado palestino como base, de forma similar a cómo el movimiento sionista capitalizó la Declaración Balfour.

Sin embargo, esto requerirá superar las divisiones internas que obstaculizan el progreso político. La falta de una presencia árabe sólida en el discurso político estadounidense crea un vacío que otros explotan con facilidad.

Varios países, incluido Kuwait en la década de 1970, intentaron reforzar la defensa árabe creando la Sociedad Árabe Americana para unificar a los activistas árabes. Sin embargo, esta iniciativa sólo duró un tiempo antes de fragmentarse debido a las divisiones internas. En última instancia, es poco probable que quien ascienda a la Casa Blanca se desvíe significativamente de los intereses fundamentales de Estados Unidos. Aunque los matices en el enfoque político pueden variar, la estrategia general suele alinearse con los intereses nacionales de larga data. La influencia en Estados Unidos depende en gran medida de la unidad de los palestinos y de su firme búsqueda de una solución de dos Estados, libre de politiqueo interno y grandilocuencia. En resumen, comprender las complejidades de la política estadounidense, especialmente en relación con Oriente Medio, requiere una perspectiva matizada. Implica reconocer los cambios en las alianzas geopolíticas, la interacción de la política interna y el papel fundamental que desempeñan los vínculos históricos y la defensa de intereses. En un panorama tan volátil, las voces y acciones de todos los interesados, palestinos, árabes, israelíes y estadounidenses, siguen siendo cruciales para forjar el futuro. Muhammad Al-Rumaihi

Elecciones no convencionales en Estados Unidos

Okaz, Arabia Saudí, 5 de junio

Un tribunal de Nueva York ha condenado a Trump por cargos relacionados con los pagos de dinero subrepticio realizados a una actriz porno antes de las elecciones presidenciales de 2016, que acabó ganando. Este hecho plantea importantes interrogantes sobre la posible candidatura de Trump en las próximas elecciones y sobre si estas acusaciones impedirán su camino de vuelta a la Casa Blanca. Sin embargo, la mayoría de los expertos jurídicos afirman que un presidente estadounidense puede presentarse a las elecciones e incluso asumir la presidencia a pesar de una condena penal. Algunos analistas llegan a sugerir que esta condena podría generar simpatía hacia Trump, lo que podría reforzar sus posibilidades en las próximas elecciones.

El sentimiento predominante en los países occidentales es que Trump sigue siendo un candidato formidable en las próximas elecciones. Los problemas legales a los que se enfrenta no disminuyen necesariamente sus perspectivas; más bien, podrían impulsarle. De hecho, el ex presidente ya ha cosechado un importante apoyo financiero a través de las donaciones recogidas tras la decisión del tribunal.

Este predicamento palidece en comparación con los retos a los que se enfrenta su oponente demócrata, Presidente Joe Biden.

Biden está luchando por convencer a la mayoría del público estadounidense de que posee la fortaleza física y mental necesaria para cumplir con los deberes de la presidencia, especialmente dadas las preocupaciones predominantes sobre su edad y sus capacidades cognitivas. Estas preocupaciones no son meramente especulativas; están corroboradas por un informe oficial emitido por el consejero especial Robert Hur.

Sin embargo, los problemas que acosan al presidente Biden no se limitan a percepciones relacionadas con su salud. Hay un problema más profundo y acuciante: las estadísticas indican que la mitad de los demócratas están a favor de sustituir a Biden por otro candidato capaz de desafiar a Trump. Además, el ala progresista de izquierda del Partido Demócrata se opone firmemente a muchas de las políticas de Biden, en particular en lo que respecta al conflicto de Gaza y al apoyo inquebrantable a Israel. En conjunto, estos factores ensombrecen las perspectivas del presidente demócrata.

Mientras el panorama político estadounidense sigue siendo impredecible, con todas las opciones aparentemente sobre la mesa, fuera de Estados Unidos la situación se ve de forma diferente. Al otro lado del Atlántico, existe una importante expectación ante el posible regreso de Trump al poder, y los países europeos se preparan para los cambios sustanciales en la política estadounidense hacia el Viejo Continente que tal hecho conllevaría.

Las naciones europeas ya están ajustando sus estrategias en respuesta a una posible readopción de las políticas de Trump por parte de Estados Unidos, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y la notable relación entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump, que podría llevar a un giro en la política occidental hacia Moscú y potencialmente incluso a un cese del apoyo estadounidense a Kiev. Esto supondría una inmensa presión para Europa. En esta línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro a Rusia que Francia podría desplegar soldados en Ucrania, preparándose para cualquier cambio en la política estadounidense que pudiera alterar el conflicto en curso contra Moscú.

Trump ha dejado innegablemente una huella indeleble en la historia política de Estados Unidos, y sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, promete ser cualquier cosa menos convencional, trayendo potencialmente un cambio profundo e inesperado a la nación, remodelando la política estadounidense de maneras difíciles de predecir.

– Rami Al-Khalifa Al-Ali

Dos lecciones de la guerra de Gaza

Al-Ahram, Egipto, 6 de junio

Las lecciones de la guerra suelen asimilarse tras su conclusión, cuando se distingue al vencedor del vencido. Sin embargo, comprender estas lecciones ahora puede ser suficiente para detener la actual guerra de Gaza, aliviar el sufrimiento continuo y preservar las aspiraciones de las generaciones futuras.

La lección más importante es que el pueblo palestino permanece firmemente en su tierra. Esta perdurable realidad palestina se manifiesta a través de actos de intifada, resistencia armada u otras formas de perturbación contra Israel, lo que hace que sus vidas sean cada vez más difíciles. Independientemente de las circunstancias, Palestina sigue siendo parte integrante del orgullo árabe e islámico y del tejido geopolítico de la región, elementos que no pueden ponerse en peligro. Por el contrario, la verdad israelí es igualmente persistente.

Los judíos que se asentaron en Palestina no eran como los cruzados o los colonialistas europeos; no llegaron en una incursión fugaz que prendió con fuerza sólo para disiparse con la debilidad o el advenimiento de nuevas potencias.

La evidencia contemporánea demuestra que la comunidad mundial, incluidas las principales potencias, defiende sistemáticamente la existencia de Israel como Estado y le suministra continuamente armas y tecnología para mantener su superioridad nuclear y convencional sobre sus vecinos. La solución de los dos Estados se viene proponiendo desde la resolución de partición de 1947, y las naciones se comprometen con ella en función de intereses mutuos o contrapuestos.

La introducción de la religión en esta ecuación desplaza el centro de atención de las preocupaciones humanas pragmáticas al más allá, un ámbito en el que el acuerdo y el consenso son esquivos.

El ascenso de Hamás en la década de 1980, que compartía la ideología de los Hermanos Musulmanes, junto con el aumento de poder de los judíos mesiánicos durante el mismo periodo, complicó los esfuerzos de paz, hizo que el compromiso fuera poco práctico y relegó el desarrollo a un sueño lejano. Cuando estos grupos retrocedieron, las negociaciones de Oslo aportaron el marco inicial para una solución, aunque sus métodos presagiaban una sucesión de guerras. La solución de los dos Estados sigue siendo la más cercana a una resolución humanitaria realista, a pesar del atractivo de una solución “ideal” de un Estado o de la viabilidad percibida de una solución de confederación. Históricamente, la guerra ha abierto nuevas vías para la vida en lugar de la muerte, ha fomentado la construcción en lugar de la destrucción y ha promovido la coexistencia en lugar del antagonismo.

– Abdel Moneim Saeed

La única oportunidad para poner fin a la guerra en Gaza

Al-Bilad, Bahrein, 6 de junio

Una coalición de influyentes naciones árabes ha actuado con responsabilidad en respuesta a la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden’s proposal to halt the conflict in the Gaza Strip, implementing a multiphase plan that aims to establish a permanent ceasefire and initiate the reconstruction process of the Gaza Strip.

En una declaración conjunta, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Qatar subrayaron la importancia de comprometerse de forma seria y positiva con la propuesta de Biden para garantizar un alto el fuego duradero y asegurar el suministro adecuado de ayuda en toda la Franja de Gaza, aliviando así el sufrimiento de sus residentes.

Desde el 7 de octubre, los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco países han realizado esfuerzos diplomáticos diligentes para poner fin al sufrimiento humano en Gaza. Su objetivo es proponer una solución realista que conduzca a una resolución permanente y a una vía creíble para el proceso de paz, que en última instancia desemboque en el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital. Argumentan que las soluciones temporales no arraigadas en marcos jurídicos sólo tendrán un impacto internacional limitado y retrasarán, más que evitarán, una confrontación mayor en el futuro. Es en este contexto que se puede entender la insistencia de estas naciones para fomentar el apoyo político-diplomático internacional de capitales globales influyentes para la solución de dos estados.

En línea con estos esfuerzos, hubo una llamada telefónica entre el Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken y el Ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan. Durante la llamada, el príncipe Faisal reiteró “el apoyo del reino’a todos los esfuerzos encaminados a un alto el fuego inmediato, la retirada completa de las fuerzas de ocupación israelíes de Gaza y la prestación de ayuda humanitaria urgente a los civiles.”

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, el jeque Abdullah bin Zayed, publicó una declaración en la que hacía hincapié en la importancia de liberar a los prisioneros y rehenes y aliviar las terribles circunstancias a las que se enfrentan los civiles en Gaza.

Subrayó que “sólo puede alcanzarse una solución global mediante la paz y las negociaciones de acuerdo con la solución de los dos Estados.”

Estas iniciativas encabezadas por el quinteto árabe merecen el apoyo mundial, y es imperativo que tanto Israel como Hamás respondan de forma constructiva. La guerra no fomenta la prosperidad ni la seguridad; sólo un proceso de paz fiable puede poner fin al sufrimiento humano en Gaza, permitiendo que tanto palestinos como israelíes vivan seguros. La visión es la de dos Estados vecinos que compitan en ámbitos como la cultura, la economía, la ciencia, la tecnología y el deporte, no a través de la guerra y la destrucción.

– Hassan Al-Mustafa

Traducido por Asaf Zilberfarb.