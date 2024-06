Se establecen comparaciones absurdas entre el uso de la violencia por parte de Israel y Hamás

La violencia terrorista infligida por Hamás no es comparable al uso de la violencia por parte de Israel para combatir el terror.

Sugerir lo contrario es similar a pretender la equivalencia en el ámbito jurídico nacional entre los delitos de asesinato y la violencia policial contra el crimen. Tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional siempre existe una diferencia válida entre los daños creados por la violencia criminal y los daños creados por la aplicación de la ley. En el primer caso, estos daños son intencionados. En el segundo, son inevitables.

Mientras que los daños generados por las operaciones antiterroristas israelíes son colaterales a la aplicación de la ley internacional, los daños infligidos a los rehenes civiles israelíes por los terroristas son el producto de “la intención criminal" o mens rea. Fue una decisión más política que jurídica de la Corte Penal Internacional (CPI) dictar órdenes de detención coincidentes contra el primer ministro israelí y los dirigentes de Hamás. Para la CPI, la mejor manera de describir esta decisión es como “injusta”.

En sus acciones para hacer cumplir la ley contra el terror palestino – un terror alentado y sostenido por Irán – Israel está actuando en nombre de todos los Estados-nación. Aunque los observadores que sólo ven los efectos tangibles de la lucha antiterrorista militar israelí suelen tener dificultades para reconocer esta valoración, está respaldada por las normas jurídicas pertinentes y las expectativas jurídicas establecidas desde hace mucho tiempo de "ayuda mutua". Según esta expectativa autorizada, cada Estado está obligado a ayudar a otros Estados amenazados por la agresión o la violencia terrorista.

Los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023, entre los que se incluyen asesinatos, violaciones y toma de rehenes, representan violaciones del derecho internacional humanitario del nivel de Nuremberg. Parte integrante de los principios del Tribunal de Nuremberg, esta obligación estipula “No hay crimen sin castigo,” o Nullun crimen sine poena. Significativamente, no habría habido guerra en Gaza ni víctimas palestinas si Hamás no hubiera lanzado su operación criminal del 7 de octubre contra Israel; y no habría más víctimas palestinas si Hamás, respaldada por Irán, estuviera dispuesta a devolver inmediatamente a los rehenes israelíes. Una silla se deja delante de carteles con fotos de los rehenes, que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre contra Israel por el grupo islamista palestino Hamás, en medio del conflicto en curso en Gaza entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, 26 de abril de 2024. (crédito: Shannon Stapleton/Reuters)

Entre las acusaciones subjetivas dirigidas contra Israel en su actual operación en Gaza está la de “desproporcionalidad” Sin embargo, según el derecho internacional humanitario, la proporcionalidad no tiene nada que ver con daños simétricos o equivalentes. La incesante declaración de Hamás de que tiene derecho a luchar “por todos los medios necesarios” es patentemente artificiosa. Contraviene directamente la Convención nº IV de La Haya (1907): “El derecho de los beligerantes a adoptar medios para herir al enemigo no es ilimitado.”

Los ataques de Hamás son de "intención criminal"

A diferencia de Israel, que intenta evitar los daños colaterales de una guerra de autodefensa, los disparos de cohetes y los ataques terroristas de Hamás son producto de “intención criminal.También lo fueron las violaciones y mutilaciones infligidas por Hamás el 7 de octubre.

En virtud de los principios de proporcionalidad basados en la ley, el recurso de un beligerante a la fuerza armada siempre se limita a lo que es "necesario" para alcanzar los objetivos militares permitidos.

En la legislación pertinente, los beligerantes incluyen no sólo a los Estados, sino también a las fuerzas armadas insurgentes y terroristas. Esto significa que incluso cuando una insurgencia cumple aparentemente las normas de "causa justa", debe satisfacer todas las expectativas asociadas de "medios justos". Incluso si Hamás y sus grupos terroristas hermanos tuvieran un presunto derecho a luchar contra una supuesta "ocupación" israelí, esa lucha debería respetar las limitaciones de "distinción", "proporcionalidad" y "necesidad militar".“

Disparar cohetes contra zonas civiles israelíes y colocar intencionadamente medios militares en medio de poblaciones civiles palestinas representa siempre un “pérfido” crimen de guerra. Cualquier toma de rehenes civiles, por muy sagrada que sea la causa, representa un crimen de terror.

Según la ley, la proporcionalidad nunca es una cuestión de sentido común; si lo fuera, no habría defensa legítima para los ataques desproporcionados de Estados Unidos contra ciudades europeas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al persistente crimen palestino de los "escudos humanos" o "perfidia", está tipificado como "violación grave" en el artículo 147 de la Cuarta Convención de Ginebra.

El engaño puede ser lícito en un conflicto armado, pero El Reglamento de La Haya desautoriza cualquier emplazamiento de medios o personal militar en zonas civiles pobladas.

;

Prohibiciones relacionadas con la perfidia pueden encontrarse en el Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Estas normas también son vinculantes sobre la base del derecho internacional consuetudinario.

Todos los combatientes, incluidos los insurgentes palestinos que luchan por la “autodeterminación,” están obligados por el derecho de la guerra. Este requisito se puede descubrir en el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. No puede suspenderse ni derogarse. Israel también está obligado por el derecho de la guerra, pero sus operaciones bélicas en Gaza que matan y hieren a civiles palestinos son inadvertidas y sin “intención criminal”; En derecho, la responsabilidad de estas bajas palestinas recae enteramente en la “parte pérfida” – es decir, en Hamás.

El supuesto objetivo de Hamás de la "autodeterminación" palestina se basa en un crimen intencionado: la eliminación total del Estado judío mediante el desgaste y la aniquilación. Esta intención abiertamente genocida tiene su origen en el "Plan por fases" de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del 9 de junio de 1974. En su 12ª reunión, el máximo órgano deliberante de la OLP, el Consejo Nacional Palestino, reiteró el objetivo de la organización terrorista de "lograr su derecho al retorno y a la autodeterminación en toda su patria".”

EN SU plan de 1974, se expresa una secuencia propuesta de violencia palestina: “Primero, establecer una autoridad nacional combatiente sobre cada parte del territorio palestino que se libere” (Art. 2); “segundo, utilizar ese territorio para continuar la lucha contra Israel” (Art. 4); y “tercero, iniciar una guerra panárabe para completar la liberación de todo el territorio palestino” (Art. 8). Irónicamente, éste era y sigue siendo el plan aniquilador de un grupo terrorista palestino más mayoritario que Hamás.

Para Israel, la amenaza existencial ya no proviene de una “guerra panárabe”; En algún momento aún ambiguo, Hamás (con un apoyo iraní tangible) podría prepararse para lanzar megaataques terroristas contra Israel. Estas agresiones potencialmente sin precedentes podrían incluir armas químicas, biológicas o radiológicas (de dispersión de radiación). Los peligros previsibles también podrían incluir un ataque terrorista no nuclear contra el reactor israelí de Dimona. Existe un historial documentado de ataques enemigos contra esta instalación israelí de producción de plutonio, tanto por parte de un Estado (Irak) en 1991 como por parte de un grupo terrorista palestino (Hamás) en 2014. Aunque ninguno de los dos ataques tuvo éxito, se establecieron varios precedentes temibles.

El derecho internacional no es un pacto suicida. Incluso en medio de la prolongada anarquía del sistema mundial, ofrece un cuerpo vinculante de normas y procedimientos que permite a cualquier Estado asediado expresar un “derecho inherente de legítima defensa.Pero cuando Hamás celebra el explosivo "martirio" de civiles palestinos manipulados y cuando los líderes palestinos buscan la "redención" mediante el asesinato en masa de "judíos", los malhechores no tienen ningún derecho legal a la inmunidad. Además, las celebraciones de Hamás del "martirio" ponen de relieve la naturaleza dual del terror/sacrificio palestino, es decir, el sacrificio primordial del "judío" y el sacrificio recíproco del "mártir". Este razonamiento asesino está codificado en los estatutos de Hamás como un "problema religioso".

En virtud del derecho internacional, los terroristas son considerados hostes humani generis o “enemigos comunes de la humanidad.” Entre otras cosas, esta categoría de criminales invita al castigo dondequiera que se encuentren los malhechores. En lo que respecta a su detención y enjuiciamiento, la jurisdicción es "universal". También es relevante que el Tribunal de Nuremberg reafirmara el antiguo principio jurídico de "Nullum crimen sine poena" o "Ningún crimen sin castigo". Viviendo en hoteles y villas de lujo, estos comandantes nunca están dispuestos a convertirse ellos mismos en "mártires". Hamás y la población palestina en general creen que, como están librando una "guerra justa", tienen derecho a emplear "cualquier medio necesario". Sin embargo, según el derecho internacional, aunque una guerra sea "justa", debe librarse sólo con "medios justos".

La OLP, precursora de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) y de la Autoridad Palestina (AP), se formó en 1964. Esta formación tuvo lugar tres años antes de que existieran los “Territorios Ocupados” israelíes. Qué pretendían entonces los palestinos “liberar”; La respuesta es incontestable y clarificadora: “Del Río al Mar”

El objetivo palestino siempre ha sido la “liberación” de Israel como tal. Para Hamas, la “solución” para Israel sigue siendo inequívocamente “final.

El escritor es profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad Purdue y autor de numerosos libros y artículos académicos sobre Derecho Internacional, estrategia nuclear, guerra nuclear y terrorismo. Su duodécimo y más reciente libro es Surviving Amid Chaos: Israel’s Nuclear Strategy (Rowman & Littlefield, 2016; segunda edición, 2018).