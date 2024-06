Los judíos no somos el demonio que nos pintan" - opinión

De haber vivido en 1968, habría salido a la calle para protestar contra la absurda guerra de Vietnam. Cuando estaba en el final de la adolescencia, disfruté de la oportunidad de ver a mis camaradas rodar cubos de basura en llamas por la Séptima Avenida cuando se celebró la Convención Nacional Republicana en Nueva York. Necesitábamos algo contra lo que enfurecernos, queríamos rebelarnos, y el presidente George W. Bush y su partido del “petróleo y los beneficios por encima de todo” tenían sentido como objetivos (y siguen teniéndolo en muchos sentidos).

Pero ahora me desconcierta que la causa célebre del día sea liberar Palestina de los judíos.

Israel fue fundada sobre valores adorados por los progresistas de hoy (anticolonialismo, socialismo, colectivismo, comunión con la tierra) por los más peripatéticos y marginados de los pueblos (los "judíos errantes") en la tierra que primero los definió como refugiados perennes. ¿No deberíamos izar esta bandera, en lugar de llamar al verdadero genocidio y al terror?

Pero supongo que la verdad y la realidad requieren más tiempo para analizarlas que un lema de protesta en una pancarta.

La verdad se ignora

Es fácil tirar la primera piedra cuando tus vecinos (que están a un tiro de piedra) no lanzan cohetes contra tu salón; cuando no son prácticamente todos tus vecinos los que han sido atacados; no son prácticamente todos tus vecinos los que han hecho de tu aniquilación y la de tu nación su misión incansable; cuando no eres tú el que está en esa tierra porque por fin has vuelto a ella después de haber sido asesinado o expulsado de todas las tierras intermedias. Manifestantes corean consignas frente a la Casa Blanca durante una protesta propalestina, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Washington, EE.UU., 8 de junio de 2024. (crédito: REUTERS/TOM BRENNER)

Y a los que lanzan piedras y son relativamente recién llegados a la Isla de la Tortuga (el nombre que los pueblos indígenas dan a América del Norte), ¿quizás les interese abdicar de su hogar en aras de la reparación aquí?

Ataque a los judíos

Sé muy bien lo que puede ocurrir cuando el mundo ataca a los judíos, los convierte en chivos expiatorios y les impone normas totalmente diferentes a las de los demás. Heck, hasta nos van a culpar de Trump 2024 cuando todos esos demócratas que tiran piedras no voten a Biden.

Lo que puede pasar es lo que le pasó a mi familia: Estuvieron entre los seis millones de judíos asesinados hace apenas dos generaciones en Europa. Mi abuela sobrevivió a los campos de concentración, pero sus padres, abuelos y tres de sus hermanos no. Mi abuelo huyó de Alemania de joven justo después de la Kristallnacht, enviado solo a Bélgica y luego a Estados Unidos por sus padres.

Hasta después del 7 de octubre, cuando parecía que gran parte del mundo se había vuelto contra los judíos tras otra tragedia, pensaba que las historias de mis abuelos eran una reliquia del pasado, y no entendía cómo comunidades enteras podían ser cómplices del asesinato de dos tercios de la población judía de su continente: un auténtico genocidio.

Por desgracia, hoy sí veo cómo puede ocurrir. Y aunque a mí también me horrorizan las imágenes de la guerra, acusar a los israelíes de seguir los pasos de los nazis demuestra una total falta de comprensión de la historia del pueblo judío, de la historia de Israel y de la difícil situación en la que se encuentra; de la resistencia palestina a una solución de dos Estados durante décadas; y de equivalencia moral.

El hecho de que de repente salgas a la calle como activista en favor de un grupo y sólo de un grupo, sin que te preocupe la situación de los sirios, sudaneses, yemeníes, burkineses u otros muchos, despierta mis sospechas sobre tus verdaderas motivaciones.

El hecho de que no defiendas a los judíos, quizás los refugiados por excelencia, también me hace cuestionar tus motivos. Al igual que poner toda la responsabilidad de un cese el fuego en Israel.

Hablando de prejuicios (implícitos o de otro tipo), equiparar sionismo con racismo ignora totalmente la tolerancia, la inclusión y la equidad por las que la mayoría de los israelíes luchan en su sociedad (sin parangón en la región), por no mencionar los milenios de persecución asesina que dieron origen al sionismo.

Nadie quiere un alto el fuego más que los israelíes. Hubo un alto el fuego hasta que Hamás lo rompió el 7 de octubre y provocó exactamente la reacción que quería de gran parte de los medios de comunicación y de quienes aparentemente reaccionan sólo a esos medios. No confundamos una agresión injustificada con lo que en última instancia es autodefensa.

Y hablemos de una resolución de forma que no deslegitime a Israel y no desprecie la agencia de los palestinos.

A todos los nuevos radicales que lanzan cubos de basura incendiarios por la calle, que sepan que los judíos no somos el demonio que nos pintan. Sólo queremos el mismo tipo de autodeterminación que ustedes han apoyado para otros que huyen y luchan contra la persecución.

El escritor, nieto de supervivientes del Holocausto, es escritor y editor en la ciudad de Nueva York.