Combatir el antisemitismo con métodos de IA generativa dinámicos e impresionantes - opinión

El antisemitismo, un prejuicio ancestral, está experimentando un nuevo auge estos días, especialmente a la luz de la guerra entre Israel y Hamás que comenzó tras el brutal ataque a Israel del 7 de octubre.

Ha adoptado formas tan sofisticadas y procede de fuentes tan "imparciales" que a menudo pasa desapercibido, colándose en las conversaciones dominantes bajo la apariencia de discurso político o comentario social. Incluso los activistas que se etiquetan a sí mismos como "antirracistas" a veces difunden estos prejuicios en lugar de enfrentarse a ellos.

Pero hoy, con la aparición de la IA Generativa (GenAI, por sus siglas en inglés), disponemos de una nueva y poderosa herramienta para detectar "señales de alarma", crear y distribuir contenidos para desmontar retórica antijudía y de odio, y desbloquear diversas posibilidades educativas.

El nuevo auge del antisemitismo: formas y motivos

Han pasado ocho meses desde la horrible masacre de octubre de 2023, y el auge global del antisemitismo no muestra signos de remitir. Según datos de la Organización Sionista Mundial, se ha producido un alarmante aumento del 283% en los incidentes antisemitas denunciados en mayo de 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este asombroso aumento subraya la urgente necesidad de actuar para combatir la creciente amenaza del antisemitismo en todo el mundo. Esta nueva ola se manifiesta de diversas formas: desde el virulento acoso en línea hasta las amenazas físicas en campus como la Universidad de Columbia, que ahora ponen en peligro a estudiantes y profesores judíos. Shiran Mlamdovsky Somech. (crédito: May Sabir)

Esta alarmante tendencia subraya una normalización social del antisemitismo más amplia, alimentada por las tensiones políticas y la desinformación generalizada.

GenAI a la caza del racismo

GenAI puede ayudar a "cazar" narrativas antisemitas escaneando medios sociales y plataformas en línea en busca de contenido dañino e identificando y marcando lenguaje y patrones discriminatorios. También puede generar contenidos educativos para contrarrestar estas narrativas y aumentar la concienciación. Mediante el análisis de grandes cantidades de datos, GenAI puede detectar signos tempranos de antisemitismo y rastrear su propagación, lo que permite una intervención oportuna y la promoción de un discurso inclusivo y respetuoso.

Un ejemplo de este uso es el proyecto Decoding Antisemitism. Esta iniciativa piloto (2020–24), dirigida por el Dr. Matthias Jakob Becker, entrenó grandes modelos lingüísticos para identificar contenidos y "tendencias" antisemitas explícitos e implícitos en los medios sociales del Reino Unido, Francia y Alemania.

El proyecto analizó más de 130.000 comentarios de usuarios utilizando un sólido sistema de anotación con 160 categorías. Estos datos sirvieron de base para el desarrollo de modelos BERT y varios experimentos con GPT-3.5, GPT-4 y Llama 2, que permitieron obtener nuevos conocimientos. Todos los datos se verificaron cuidadosamente. Los hallazgos del proyecto se comparten con los sectores académico, político, mediático, educativo y de seguridad para desarrollar contraestrategias eficaces contra el antisemitismo.

Para ilustrar, según los investigadores del proyecto, varias formas sutiles e implícitas de retórica antisemita que se encuentran en las plataformas de medios sociales se caracterizan por un lenguaje codificado, juegos de palabras, iconos, alusiones e incluso marcadores semióticos (como poner Israel entre comillas o deletrear "Israel" con el signo del dólar en lugar de la letra "s": "I$rael"). Por ejemplo, la expresión "Globalistas con rizos" es una referencia velada a los judíos, insinuando un control global oculto y haciendo juego a las antiguas teorías conspirativas antisemitas sobre la dominación judía del mundo.

La frase "Alguien debería darle una "ducha" a Soros hace referencia a las cámaras de gas de los campos de concentración, mientras que Soros representa a los "judíos ricos y poderosos". Otro ejemplo sutil es la frase "El artista austriaco tenía razón", que hace referencia a Hitler y a la ideología nazi.

Además, términos como "sionazis" y afirmaciones como "Israel lleva a cabo una guerra contra la propia humanidad" comparan implícitamente las políticas israelíes con las acciones nazis, una táctica utilizada para demonizar a Israel y, por extensión, al pueblo judío. Direc Las comparaciones nazis también son evidentes en frases como "Solución final de la cuestión palestina" y "Cuarto Reich en auge", que provocan explícitamente al establecer paralelismos entre las acciones israelíes y las de la Alemania nazi.

Crear y difundir contenidos con GenAI

GenAI es una poderosa herramienta para crear y difundir contenidos que combatan las narrativas antisemitas o antiisraelíes y la retórica racista en general. Puede concienciar y generar empatía a gran escala, involucrando a diferentes audiencias e idiomas, todo ello con recursos mínimos, en poco tiempo y sin necesidad de conocimientos técnicos.

Durante el conflicto entre Israel y Hamás, varias campañas generadas por IA se hicieron virales, algunas de las cuales, por desgracia, propagaban sentimientos antiisraelíes. En lugar de enfadarnos o indignarnos, podemos aprender las estrategias subyacentes de estas campañas para contrarrestar dichas narrativas con un éxito similar. Un ejemplo impagable de campaña viral antiisraelí es la de "All Eyes on Rafah", iniciada por un joven de Malasia.

Resolvió una imagen generada por IA en la que aparecían ordenadas hileras de tiendas de campaña con montañas nevadas de fondo, acompañadas del texto "All Eyes oN Rafah", insinuando que Israel está atacando a poblaciones inocentes e indefensas y contribuyendo a la "demonización" que Israel narra."

La imagen se hizo rápidamente viral, siendo compartida más de 47 millones de veces en plataformas como Instagram, incluso por celebridades como Dua Lipa, Lewis Hamilton, Gigi y Bella Hadid. El éxito de esta campaña puede atribuirse a varios factores: en primer lugar, el contenido era gráficamente atractivo pero no abrumador, presentando una imagen generada por IA con un diseño sencillo.

Esta simplicidad facilitó que los usuarios entendieran rápidamente el mensaje y conectaran emocionalmente con él, animando a compartirlo. Además, el contenido se optimizó para las plataformas de redes sociales, garantizando que no se bloqueara ni restringiera. La campaña consiguió un gran alcance y participación al adaptarse a los algoritmos y normas de estas plataformas.

En respuesta, los activistas proisraelíes crearon contracampañas utilizando imágenes generadas por IA. Un ejemplo n-table representaba a un terrorista de Hamás de pie junto a un bebé con el texto "¿Dónde estaban tus "sí el 7 de octubre?". Este mago aime" para cambiar la narrativa y destacar los ataques contra Israel. Aun así, tuvo problemas de eliminación en Instagram, lo que provocó una breve polémica antes de que se volviera a publicar.

Otro ejemplo de iniciativas generadas por IA con gran poder emocional fue "Be Their Voice" (Sé su voz), una campaña que "inicié junto con el Centro Peres para la Paz y la Innovación y la empresaria Danielle Ofek (fundadora de Angle Advocacy) en respuesta a los atentados del 7 de octubre, con el objetivo de ayudar al retorno de los israelíes secuestrados y retenidos en Gaza. Utilizamos IA para animar los rostros de los niños secuestrados, dándoles una voz virtual para apelar a su regreso a casa.

Trabajamos con Tal Harari, Mor Biran Morg y Yoram Reshef para crear vídeos impactantes en inglés y alemán que captaron la atención mundial. El abuelo de los niños se hizo eco de la profunda resonancia de la campaña, compartiendo su tormento y subrayando el papel fundamental de estos esfuerzos para representar a sus nietos (de 3,5 y 8 años) durante este angustioso momento. Para evitar profundas reacciones falsas, incluimos en la creatividad la explicación de que no tuvimos más remedio que utilizar la IA para escuchar a los rehenes silenciados.

El abuelo comentó: "La animación videos de mis nietos golpeó como una flecha al corazón. Podíamos abrazarlos, oír sus risas y comprender su situación. Ha pasado un mes desde entonces, y como no podemos saber nada de ellos, no podemos tener que hablar por ellos de la forma que sea."

Estos ejemplos "ponen de relieve el poder y los riesgos de la IA generativa en los conflictos modernos".

GenAI en la educación contra el antisemitismo y el racismo

No se puede subestimar la escala de impacto que las tecnologías avanzadas pueden aportar a los proyectos educativos. GenA proporciona contexto histórico, permitiendo a los usuarios aprender sobre acontecimientos y figuras del pasado de forma más personal y atractiva. También facilita conversaciones significativas, fomentando una mejor comprensión de los problemas actuales.

GenAI ofrece un conjunto de herramientas versátiles para educar contra el antisemitismo y el racismo. Un método eficaz es la creación de contenidos educativos personalizados, incluidos módulos de aprendizaje interactivos adaptados para transmitir la historia, el impacto y las realidades actuales del antisemitismo y el racismo. Esta personalización garantiza que los usuarios reciban el contenido más relevante y atractivo.

Además, GenAI puede impulsar chatbots diseñados para simular conversaciones con figuras históricas o víctimas de crímenes de odio, una estrategia que ayuda a fomentar una empatía y comprensión más profundas. Otro enfoque dinámico es el aprendizaje basado en escenarios, en el que a los usuarios se les presentan visitas virtuales y escenarios que representan casos reales de discriminación, guiándoles a través de las respuestas y acciones más apropiadas. Además, los sistemas de aprendizaje adaptativo con circuitos de retroalimentación incorporados permiten refinar continuamente estos modelos educativos basándose en las interacciones y los resultados de los usuarios, garantizando que la IA siga siendo eficaz y receptiva en su misión de combatir el odio.

Por ejemplo, el año pasado, junto con la Marcha Internacional de los Vivos y D-ID, dirigí un proyecto de conmemoración del Holocausto dirigido a la generación joven y a los líderes mundiales utilizando la innovadora tecnología GenAI para "traer de vuelta a diez héroes, mujeres y hombres del Holocausto a través de vídeos realistas basados en fotos históricas y testimonios auténticos.

El proyecto, presentado durante los actos de la "Marcha de los vivos" en el Día de la Memoria del Holocausto 2023, tenía como objetivo hacer accesibles las historias heroicas de los combatientes y partisanos del gueto a los líderes mundiales, los jóvenes y las generaciones futuras. Estas historias, narradas por conocidos actores israelíes, se difundieron ampliamente a través de las redes sociales, emisiones internacionales y actos públicos, llegando a millones de personas.

El proyecto tuvo un gran éxito. Inspiró la actual conmemoración del Holocausto y llegó a muchos jóvenes y líderes de diferentes países. Profundizó su conocimiento e identificación con los héroes del Holocausto y sus lecciones.

Otra iniciativa que dirigí fue el desarrollo de una aplicación educativa antes del Día de Conmemoración del Holocausto 2023, en colaboración con Code for Israel, the Awakener y D-ID, para acompañar a los jóvenes en viajes de aprendizaje a Polonia. La aplicación guía a los jóvenes estudiantes a través de la experiencia del estudio del Holocausto de forma personalizada y cuenta con la GenAI de D-ID, que anima a los héroes del Holocausto a relatar acontecimientos históricos.

Los estudiantes podían doblar esas historias originales por sí mismos o a través de texto a voz después de que un profesor experimentado las confirmara. Con ello se pretendía establecer una conexión emocional con la investigación del Holocausto y mejorar la eficacia del aprendizaje. Un proyecto piloto realizado con éxito en la Casa de los Combatientes del Gueto en colaboración con la organización Marcha de los Vivos demostró un impacto educativo y emocional significativo.

El entrenamiento de modelos generativos de IA con los textos, investigaciones y entrevistas de personajes influyentes tiene un enorme potencial educativo para crear experiencias de aprendizaje interactivas únicas. Imagínese a Martin Luther King Jr. volviendo a la vida directamente desde las páginas de la historia, sonriéndole y compartiendo su sabiduría y su historia personal. Un modelo así "encarnaría" a King, permitiendo a los usuarios entablar conversaciones simuladas con él como si estuviera respondiendo en tiempo real. Los usuarios podrían explorar sus puntos de vista sobre la importancia de establecer el Estado de Israel, el apoyo de los judíos en el movimiento por los derechos civiles, y mucho más.

Para que la IA generativa tenga la influencia más positiva, debemos ser conscientes de sus inconvenientes. Por ejemplo, como depende en gran medida de datos de código abierto, como Wikipedia, es crucial mantenerlos validados y actualizados. Garantizar la exactitud y actualidad de las entradas es esencial. En el futuro, los modelos GenAI serán citados y referenciados como fuentes definitivas de la verdad, por lo que la fiabilidad de sus datos de entrenamiento es de vital importancia para la integridad de la información que proporcionan.

La tecnología GenAI tiene un enorme potencial para combatir la deslegitimación de Israel en todo el mundo. Al igual que otras herramientas tecnológicas, GenAI exige un alto nivel de responsabilidad. El objetivo final es utilizarla para promover la curiosidad, la empatía, la comprensión y la tolerancia. Al igual que la energía nuclear, que puede utilizarse para generar electricidad para uso civil o como arma destructiva, la inteligencia artificial es intrínsecamente neutra en términos éticos.

Aún depende de nosotros, los humanos, definir su futuro: ya sea para promover un mundo mejor y más justo o todo lo contrario. Debemos utilizar esta tecnología avanzada de forma responsable, profesional y sensible a través de colaboraciones intersectoriales con entidades profesionales, como organizaciones sociales, gobiernos y empresas tecnológicas líderes.

Debemos recordar que la lucha contra el antisemitismo es un proceso largo y complejo. La GenAI debe ser evaluada científicamente para garantizar una clasificación y detección fiables. El antisemitismo debe identificarse en texto, imágenes y formas audiovisuales, tanto explícita como implícitamente, para desarrollar contraestrategias a medida. Esperemos que utilicemos GenAI de forma eficaz y responsable en nuestra lucha contra el antisemitismo y el odio por nuestra seguridad y por un mundo más tolerante.

Shiran Mlamdovsky Somech es una emprendedora especializada en integrar de forma ética y responsable la IA Generativa con el impacto social y las colaboraciones intersectoriales. Shira ha dirigido varios proyectos para promover y concienciar sobre temas sociales como la violencia doméstica, la educación, la democracia y la conmemoración del Holocausto en colaboración con Meta, Microsoft, D-ID, March of the Living y otros. Desde el 7 de octubre, también ha abogado por la liberación de los rehenes. Algunos de estos proyectos han ganado premios internacionales y se han presentado en instituciones de prestigio como la ONU, la OTAN y ONU Mujeres. En la actualidad, la fundadora de Generative AI for Good colabora con empresas tecnológicas, corporaciones, ONG y organizaciones internacionales. En la era en la que la IA está transformando la sociedad, Shiran se ha comprometido a aprovechar el poder de la tecnología para lograr un cambio social positivo. Shira tiene un EMBA por la Kellogg School of Management de la Northwestern University.

