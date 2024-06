Los que callaron tras el 7 de octubre no odian a Israel, simplemente no les importa - comentario

Vivir en Israel puede darte una visión sesgada de lo que es realmente el gran mundo en términos de antisemitismo.

Con la abundancia de odio a los judíos en las redes sociales y el sesgo anti-israelí de los principales medios de comunicación, uno podría ser perdonado por asumir que todo el mundo está contra nosotros.

Pero, en realidad, las cosas no son así.

Mientras los que odian escupen su bilis, gritando obscenidades y provocando problemas cada vez que se presenta la oportunidad, hay muchos más que se sientan en silencio, apoyando a Israel desde la barrera o sin pensar demasiado en la situación.

¿Y por qué lo harían?

Para la mayoría, el mero hecho de sobrevivir cada día es suficiente lucha. El coste de la vida, los problemas familiares y los problemas de salud – estos son sólo algunos de los desafíos diarios con los que hay que lidiar antes incluso de que el mundo exterior eche un vistazo. Palestinos toman el control de un tanque israelí después de cruzar la valla fronteriza con Israel desde Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2023. (crédito: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Una guerra en Medio Oriente no va a ser una gran preocupación para nadie fuera de Israel a menos que esté conectado de alguna manera.

Salir de Israel y ver una nueva perspectiva

Me di cuenta de esto durante un reciente viaje a mi ciudad natal: Manchester, Reino Unido.

Antes del viaje, estaba un poco aprensivo, sin saber qué esperar. Los informes de marchas semanales a favor de Palestina en el centro de Manchester, así como en otras ciudades de la región, me llevaron a evitar estas zonas.

Sin embargo, ceñirme a los espacios seguros me pareció algo triste y derrotista, y me hizo sentir incómodo. Aunque no iría en busca de problemas, decidí que ningún lugar estaría fuera de mis límites. Además, si surgía el tema, no ocultaría mi identidad judía ni dónde vivo.

A mitad de mi viaje, al comprar lencería, tuve mi primer encuentro potencialmente delicado. Había pasado un rato con la encantadora dependienta, charlando amistosamente sobre nuestras preocupaciones y experiencias comunes (tenía la misma edad que yo). A la hora de pagar, me sugirió amablemente que encargaría uno de los sujetadores en otro color, para recogerlo más adelante.

Me negué amablemente, explicando que no estaría allí para recogerlo, ya que vivo en el extranjero.Entonces ocurrió esto.

“¿Dónde vives?” preguntó.

“En Israel,” respondí.

Se quedó atónita.

“¿Por qué”? Se mudó allí por trabajo, o por el trabajo de su marido” continuó.

“Vivo allí porque soy judía” dije, simplemente. Con ESO, se le escapó una amplia sonrisa y me hizo muchas preguntas. Aunque quizá no debería haberlo estado, me sorprendió enormemente su reacción. Su genuina calidez e interés por nuestras vidas fue palpable y un gran alivio.

Por sí sola, una evidencia anecdótica tan limitada no puede considerarse un indicador del sentimiento general de toda una población. El hecho de que la mujer que me atendió no retrocediera ante la mención de Israel no significaba que el gran público británico reaccionara del mismo modo.

Pude hacerme una idea más precisa de las actitudes de los británicos en general hacia los judíos e Israel al día siguiente, cuando me uní a la vigilia de los rehenes de Northwest Friends of Israel en el centro de Manchester. Este acto semanal comenzó poco después del 7 de octubre, cuando más de 250 rehenes fueron secuestrados a la fuerza en Gaza por Hamás y sus partidarios.

Cada semana, unas dos docenas de personas se sitúan en una concurrida zona comercial sosteniendo grandes pancartas con los rostros de los rehenes mientras se reparten octavillas a los transeúntes.

Cuando llegué, me dieron una pancarta con una foto de Oded Lifshitz, de 83 años, y me pidieron que me pusiera junto a otras personas que llevaban pancartas similares.

Algunos compradores, claramente deseosos de no involucrarse, mantuvieron la cabeza gacha y pasaron sin hacer contacto visual con nadie. Otros cogieron un folleto pero no se involucraron, mientras que unos pocos se pararon y charlaron, haciendo preguntas en un intento de averiguar más sobre lo que estaba ocurriendo.

En ningún momento, sin embargo, vi ninguna señal de problemas, ni siquiera por parte de aquellos que eran "abiertamente musulmanes".

El único atisbo de hostilidad que presencié fue el de una joven con el pelo rosa y varios piercings y tatuajes que parecía casi indignada por haber sido abordada. Rechazó altivamente el folleto asegurando que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo.

Aparte de eso, la vigilia transcurrió sin incidentes, como me aseguraron los organizadores que ocurría el 99% de las veces.

AL CONTRARIO de lo que a mí y a muchos otros que viven en Israel nos habían hecho creer, el odio a los judíos y el sentimiento antiisraelí no abundan en las calles de Manchester, la tercera ciudad más grande del Reino Unido. Y, según me han informado fuentes fidedignas, lo mismo ocurre en todo el país.

Las personas sin conexión evidente con Israel son, en su mayoría, o bien partidarias o simplemente no están interesadas.

Felizmente, la hostilidad que tan a menudo se encuentra en las redes sociales estuvo ausente en la vida real. Aparte de las manifestaciones bimensuales pro-palestinas, que han causado importantes trastornos en los últimos meses, todo el mundo, incluidos los judíos, es libre de hacer su vida pacíficamente. Las amenazas y la intimidación que yo había anticipado ansiosamente nunca se materializaron.

Puede que piensen que es censurable por parte de la mayoría permanecer en silencio tras el 7 de octubre. Sin embargo, no creo que sea razonable esperar que la gente, que no tiene ninguna relación, se tome el tiempo y la molestia de implicarse activamente en un conflicto que dura décadas en un continente diferente.

Después de un interés inicial por los acontecimientos, la mayoría de la gente, comprensiblemente, simplemente vuelve a sus vidas, quizás sumergiéndose de nuevo viendo las noticias o leyendo un artículo sobre ello cuando el tiempo se lo permite.

Haríamos bien en recordar esto cuando quienes no tienen ninguna relación con la guerra de Gaza ensalzan ruidosamente las virtudes del grupo terrorista Hamás mientras critican a Israel por defenderse.

El miedo que han creado entre la comunidad judía en general nace de una mezcla tóxica de ignorancia y antisemitismo.

No comprenden la compleja naturaleza de la situación y, desde luego, no hablan en nombre de la mayoría silenciosa.

El escritor es un antiguo abogado del Reino Unido que ahora vive y trabaja en Israel como redactor freelance para The Jerusalem Post.

El miedo que han creado entre la comunidad judía en general nace de una mezcla tóxica de ignorancia y antisemitismo.