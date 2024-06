El reclutamiento de haredim en el ejército es "una ofensa a la religión", dice el ex MK de Shas

El ex MK del Shas y miembro del Consejo de Sabios de la Torá del Shas, el rabino Moshe Maya, criticó el martes la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reclutamiento ultraortodoxo.

En una entrevista con el programa de radio Kol BaRama, dijo: "El reclutamiento en el ejército es una ofensa a la religión. Tenemos una halajá clara que nos dice que un miembro de la yeshivá no puede alistarse en el ejército"

"Si entran en las salas de la yeshivá para reclutarnos, nos resistiremos. Es como si nos obligaran a profanar el Shabat. Incluso aquellos que deciden no estudiar en una yeshiva - tienen prohibido alistarse en las FDI", declaró Maya.

"Quienquiera que vaya al ejército hoy - ha abandonado el espacio del Shabat. Los portadores de kippa que atacan a los eruditos de la Torá - cometen un gran error porque si no hubiera hijos de la Torá, habría muchos más muertos en la guerra."

Maya concluyó, señalando: "Nuestro papel en la guerra es estudiar y aprender; sólo entonces Dios pondrá miedo en nuestros enemigos."

Naama Lazimi responde

MK Naama Lazimi del Partido Laborista comentó las palabras del rabino, declarando: "Esta no es nuestra tradición. No es la tradición con la que crecí. Desde luego, no es la tradición sefardí tal y como existió y se formó a lo largo de los años"

"No la representan; se la apropian mientras se distancian de ella.. [Arye] Deri, ¿estás detrás de esto? ¿Dónde están los rabinos sefardíes moderados? Has decidido hacer desaparecer la tradición en nombre de la dominación y la preservación del poder", concluyó Lazimi.