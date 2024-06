La empresa israelí EyeControl crea una tecnología médica revolucionaria

Cuando Yoav Tzivoni, un soldado de combate herido de gravedad en el norte de la Franja de Gaza, despertó tras seis meses en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Samson Assuta Ashdod, preguntó sorprendentemente a la enfermera por su música heavy metal favorita.

“Estaba temblando de la emoción cuando la enfermera me envió un mensaje y me dijo que Yoav pedía su música” cuenta Michal Finkelstein, especialista de producto y logopeda de formación, responsable de relaciones con los clientes y éxito en la empresa israelí EyeControl.

“¿Qué? ¿Está despierto?” se preguntó Finkelstein, diciendo que estaba “temblando de la emoción".

Tzivoni y sus compañeros heridos de la UCI se están beneficiando de un uso adicional y potencialmente revolucionario a nivel internacional de EyeControl, un dispositivo portátil que permite a los pacientes, incluidos los que están conectados a respiradores, comunicarse con el personal médico y sus familiares mediante gestos oculares y auriculares de conducción ósea, escuchar los mensajes grabados de sus seres queridos y escuchar su música favorita.

EyeControl ayuda a mejorar los resultados clínicos, prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la experiencia del paciente y su familia. Actualmente se está probando en prestigiosos hospitales universitarios dentro y fuera de Israel para comprobar si reduce el delirio en pacientes de la UCI. DR. AMI MAYO, director de la UCI de Assuta Ashdod. (crédito: ILAN ASSAYAG)

Tzivoni es uno de los afortunados. Tras meses en el hospital y una rehabilitación exhaustiva, vive con su novia en Tel Aviv, asiste a terapias ambulatorias dos veces por semana y solicitó con éxito al ejército permiso para reincorporarse a su unidad de combate de élite (como voluntario) – ahora es responsable de logística.

El también soldado Tzvika Lavi, de 30 años, no tuvo tanta suerte. El padre de tres niñas de Eli, religiosamente observante, murió el 12 de diciembre tras sufrir heridas de consideración el 20 de noviembre de 2023. Mientras Lavi estaba en el hospital, Finkelstein dijo que su familia atesoró la oportunidad de comunicarse con su marido y padre a través del dispositivo EyeControl.

“Cuando su esposa, terapeuta ocupacional, se enteró de la existencia del dispositivo, dijo, ‘Yalla, let’s go!’ Ella y las niñas ya habían grabado mensajes para pasarlos al dispositivo. Su mujer me contó que Tzvika era muy religiosa. Me dijo que la tranquilizaba saber que, incluso en Shabat, podía escuchar su voz y la de sus hijos y padres. Casi me eché a llorar...”

Éxito en el uso de EyeControl en pacientes

El Dr. Ami Mayo, director de cuidados críticos en la UCI de Assuta Ashdod's, está satisfecho con el éxito que están observando en el uso de EyeControl con pacientes de la UCI. Mayo explica algunos de los problemas y complejidades del cuidado de los pacientes en la UCI. Mientras que el equipo es capaz de monitorizar áreas vitales como la presión arterial, los niveles de oxígeno y la frecuencia cardíaca, señala que la monitorización de la cognición y el despertar del paciente son más difíciles.

“En cuidados críticos, tenemos obstáculos para comunicarnos con los pacientes.” Señala que, por lo tanto, es difícil monitorizar la sedación, lo que a veces conduce a un exceso de sedación.

“Los pacientes sedados en la UCI se encuentran en un estado de sueño artificial, no de buen sueño.” Mayo explica que el cerebro procede entonces a “inventar todo tipo de historias y fábulas para rellenar los huecos, lo que puede conducir a pesadillas, TEPT y delirio, un estado de confusión que un paciente puede experimentar al despertar. ”Cuando esto ocurre, pueden incluso empezar a retirar tubos y dispositivos de monitorización críticos.Mayo explica algunos beneficios potenciales de EyeControl.

“Cuando reproduzco sonidos familiares a pacientes sedados, esto proporciona a sus cerebros materia prima para rellenar los huecos y reduce los malos efectos secundarios.”

Además, al observar las respuestas de los pacientes a “poner música, oír mensajes de hola y adiós y voces queridas nos dice si es demasiada sedación– y podemos controlar la dosis.”

Mayo señala que “al enviar mensajes– incluso a un paciente que está sedado– algunos penetran. Vemos que muchos soldados que estaban conectados [al dispositivo] realmente recuerdan voces y su música querida.<rdquo;Mayo tiene la esperanza de que el uso de EyeControl para pacientes de la UCI siga expandiéndose a nivel mundial, ya que la desorientación y la incapacidad para comunicarse pueden provocar delirio y trastorno de estrés postraumático posterior a la UCI. “Mi esperanza es que todos los pacientes de la UCI tengan este dispositivo.”

Pero, de no haber sido por una reunión con el cofundador de EyeControl, Or Reitzin, es posible que el dispositivo nunca se hubiera expandido más allá de su uso previsto como dispositivo de comunicación para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. La ELA provoca la pérdida de control muscular y la degeneración progresiva de las células nerviosas de la médula espinal y el cerebro, y causa problemas para respirar. “Cuando Or me habló del proyecto de la ELA, reflexionamos juntos y nos dimos cuenta de que podía aplicarse a todos los pacientes de la unidad de cuidados críticos.”

El sitio web de EyeControl informa de que la empresa “fue creada por cofundadores que tienen todos ellos conexiones personales con personas con síndrome de enclaustramiento,” refiriéndose a personas que padecen el síndrome de enclaustramiento (LIS), un trastorno neurológico grave y poco frecuente que se produce cuando el tronco encefálico está dañado y sufren parálisis total, aunque siguen conscientes y poseen capacidades cognitivas normales.”Las personas con el síndrome pueden comunicarse con movimientos oculares.

Reitzin, de 38 años, cofundador y director ejecutivo de la empresa’se unió a Itai Kornberg, director de tecnología, y a Shai Rishon, un paciente de ELA que falleció en 2018 a los 52 años. Aunque EyeControl era útil en pacientes con ELA, Reitzin afirma que “la ELA era demasiado pequeña como negocio” Tras sus reuniones y posterior colaboración con equipos médicos como los del Dr. Mayo, apoyando a soldados y otros, en unidades de cuidados intensivos, señala juguetón y orgulloso, “Ahora, la gente no’nos recuerda como un dispositivo de ELA!”

El interés por el potencial de EyeControl’ha despegado en Israel y en todo el mundo. Reitzin informa de que, con el apoyo del Fondo Binacional Israelí-Estadounidense de Investigación y Desarrollo Industrial (BIRD), EyeControl participa actualmente en un ensayo clínico multicéntrico en el Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston, así como en el Centro Médico Assuta y Rabin-Campus Beilinson de Petah Tikva, junto con otro ensayo clínico, financiado por un programa de IA de los NIH, que tendrá lugar próximamente en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland.

El objetivo de la empresa es demostrar la reducción del fenómeno del delirio en la UCI, que se considera muy costoso.

Entre los inversores recientes se encuentran el Banco Europeo a través de su Fondo del Consejo Europeo y Google’s AI Fund. En la actualidad, EyeControl opera principalmente en Israel a través de Clalit, el mayor fondo sanitario del país, y se encuentra en proceso de implantación en otros centros seleccionados de Estados Unidos. Noa Mintz, Clinical & Business Development – US, habla sobre el éxito que ya está viendo en EE.UU.

Una rara solución de tecnología sanitaria

“Es raro que una solución de tecnología sanitaria sea de valor para prácticamente todas las partes interesadas del sistema sanitario estadounidense. Estamos abrumados por la respuesta positiva que hemos recibido en todos los ámbitos, desde ejecutivos de hospitales hasta enfermeras de cabecera. Reconocen que EyeControl-Med no sólo está mejorando sus flujos de trabajo asistenciales, sino que está transformando la dinámica entre médicos, pacientes y sus seres queridos. EyeControl ofrece una oportunidad muy tangible y profunda para que las familias desempeñen un papel activo y significativo en la atención al paciente. Hacemos operativas estas intervenciones compasivas y centradas en el ser humano en las que los profesionales sanitarios creen de todo corazón, pero que no siempre cuentan con la infraestructura y los recursos para facilitarlas. Creo que en EyeControl hemos descifrado realmente ese código y estamos catalizando un enfoque centrado en la persona, incluso en la UCI y en las situaciones de mayor riesgo vital.”

Conexión entre los soldados y sus familias

Incluso con el crecimiento y la evolución de EyeControl’no han perdido de vista el verdadero propósito – ayudar a los pacientes y a sus familias. Finkelstein, especialista de producto, admite: “Generalmente no’conecto con las familias, pero al tratarse de guerreros y soldados, se convirtió en algo más. Me siento privilegiada por conocer a soldados y a sus familias y conectar de verdad.”

Nunca olvidará el día en que el soldado herido Yoav Tzivoni pidió música heavy metal, y cuando la enfermera jefe le pidió que trajera cuatro de los dispositivos “ASAP.”

Yedida Tzivoni, madre del soldado gravemente herido, nunca olvidará el momento en que el Dr. Mayo se dirigió a ella para pedirle permiso para utilizar el dispositivo EyeControl.

“Grabamos brachot [bendiciones] y canciones que le encantaban. Fue muy emotivo oír que, después de tres semanas, recordaba haber escuchado la música que grabamos.” Se aseguró de que esta reportera estuviera sentada cuando dijo que EyeControl y los cuidados que recibió en Assuta le habían llevado al punto de volver a unirse actualmente a su unidad de combate de élite para el servicio de reserva voluntario. En consecuencia, Tzivoni no estaba disponible para hacer comentarios.

Aunque el director general Reitzin esperaba los resultados que el equipo ha observado en términos de resultados de los pacientes, admite, “No esperábamos ver lo enormes que serían los beneficios para las familias y para nuestros equipos clínicos que también forman parte del proceso de curación.”

Reitzin concluye, “Nos sentimos honrados de poder apoyar a todos los pacientes – pero especialmente a nuestros soldados. Nos sentimos especialmente honrados de ayudar a mantener viva la memoria de Tzvika Lavi a través de nuestra participación en la Iniciativa Octubre Próximo de Itzhar Shay. La iniciativa, propuesta por Shay, empresario y ex ministro de Ciencia y Tecnología que perdió a su propio hijo el 7 de octubre, pretende crear una nueva empresa tecnológica por cada soldado y civil caído víctima del 7 de octubre. Las empresas participantes se comprometen a ‘hacer el bien’ como valor fundamental.