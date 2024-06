El Maggid de Melbourne: Rezar por la paz

Likkutei Tefillot es uno de los libros más fascinantes de la biblioteca jasídica. Escrito por el rabino Natan Sternhartz de Nemirov (1780-1844), no encaja perfectamente en los géneros clásicos de la escritura hassídica. La obra, tal como la tenemos hoy, está dividida en dos partes y contiene 210 oraciones originales escritas por el principal alumno del rabino Nahman de Breslov (1772-1810). Todo el volumen se basa en una enseñanza particular del famoso maestro de Rabí Natan, que instaba a convertir las lecciones de la Torá en oraciones.

La exhortación a convertir la Torá en oraciones aparece después de que Rabí Nahman discutiera la práctica espiritual de hitbodedut – conversación libre con Dios en un lugar apartado, una práctica característica de la escena contemporánea de Breslov. Tras hablar de esta práctica, el rabino Nahman añadió: “También es bueno crear oraciones a partir de la Torá. Es decir, cuando uno estudia o escucha algún discurso de la Torá de un tzadik genuino, debe hacer una plegaria a partir de él. Es decir, debe pedir e implorar a Dios con respecto a todo lo que se dijo allí, en ese discurso” (Likkutei Moharan 2:25).

Como cabría esperar del alumno predilecto de Rabí Nahmán, Rabí Natan se tomó en serio esta instrucción y compuso oraciones basadas en las enseñanzas de Rabí Nahmán. Así, cuando Rabi Nahman enseñó sobre las guerras y sus efectos perjudiciales (Likkutei Moharan 2:60), Rabi Natan compuso una oración por la paz (Likkutei Tefillot 2:53).

Rabi Nahman enseñó cómo las guerras provocan derramamiento de sangre y causan inflación. Basándose en esta enseñanza, Rabí Natan compuso una oración para poner fin a las guerras y al derramamiento de sangre. A veces se hace referencia a esta plegaria como la "Plegaria por la paz" del rabino Nahmán, y aunque se inspiró en las enseñanzas del rabino Nahmán y en su exhortación a convertir las enseñanzas de la Torá en plegarias, la plegaria es realmente obra del rabino Natan. Es una composición nueva por derecho propio, aunque utiliza algunos giros de Rabí Nahmán. La oración es una súplica personal del rabino Natan y, por lo tanto, aparece en primera persona, aunque el rabino Natan también suplicó ayuda al Todopoderoso para todo Israel.

La Oración por la Paz

Un judío sostiene Tehillim, el libro de los Salmos, buscando consuelo en la oración el Día de los Caídos en Tel Aviv (crédito: TOMER NEUBERG/FLASH90)

La “Oración por la Paz” es una composición inspiradora. Comienza con las siguientes palabras:

“Que sea Tu voluntad, Señor Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, que erradiques del mundo la guerra y el derramamiento de sangre, y traigas al mundo una paz grande y maravillosa, de modo que ‘nación no alce espada contra nación y ya no aprendan la guerra’ (Isaías 2:4; Miqueas 4:3). Más bien, todos los habitantes de la Tierra reconocerán y conocerán la verdad última: Que no vinimos a este mundo para pelear y disputar, que el Cielo nos libre; y no para el odio, los celos, la hostilidad y el derramamiento de sangre, que el Cielo nos libre. Pero vinimos al mundo para reconocerte y conocerte, bendito seas por siempre.

El rabino Natan continuó con peticiones de lluvia y seguridad financiera:

“Y por lo tanto, ten compasión de nosotros. Y danos las lluvias en su tiempo y estación. No impidas que los cielos den lluvia siempre que el mundo la necesite. Y se cumplirá el versículo que está escrito: ‘Os concederé las lluvias en su tiempo, y la tierra dará su producto, y el árbol del campo dará su fruto... Concederé paz en la tierra, y os acostaréis sin angustia, y daré a la tierra descanso de las fieras, y ninguna espada cruzará vuestra tierra’ (Levítico 26:4, 6).

En la enseñanza original que sirvió de plataforma para esta oración, el rabino Nahman incluyó una larga discusión sobre los estudiantes que eran deshonestos. Siguiendo ese ejemplo, Rabí Natan rezó para que fuera un buen estudiante cuyos ojos se iluminaran con el estudio de la Torá, para que tuviera el mérito de llegar a nuevas percepciones de la Torá y para que fuera un maestro inspirador.

ESTA PARTE de la plegaria no parece estar relacionada con la guerra y la paz, lo que nos recuerda que el desencadenante de la plegaria de Rabí Natan no fue la horrible experiencia de una batalla en tiempo real. Más bien, la enseñanza de Rabí Nahmán fue el trampolín para la plegaria de Rabí Natan.

Rabí Nahmán también exploró el pasaje talmúdico sobre el encarcelamiento de Rabí Akiva (Talmud de Babilonia, Pesahim 112a). La lectura creativa del primero describía el encarcelamiento como un estado espiritual en el que la Torá es cautiva de estudiantes insolentes. En su oración, el rabino Natan devolvió la noción de cautiverio a la cruda realidad:

“Y en Tu compasión, guárdanos y sálvanos todos nuestros días, para siempre, del castigo del encarcelamiento y la prisión– que el Cielo nos libre– de que nunca seamos encarcelados y estemos en prisión, y tengamos misericordia sobre todo tu pueblo la casa de Israel que ya ha sido encarcelado en prisión, que Tú te apresures a sacarlos de allí en paz y con facilidad porque Tú conoces su sufrimiento y su dolor, y la aguda piedad que merecen.

Cambiando ligeramente la estructura gramatical de un versículo bíblico, el rabino Natan se dirigió al Todopoderoso con una demanda: “Sácalos de las tinieblas y de la sombra de muerte, y Tú deberías cortar sus cadenas” (siguiendo el Salmo 107:14).

La "Oración por la paz" del rabino Natan concluye con una retahíla de versículos bíblicos, incluida una petición de guía divina y aprobación para la obra de nuestras manos, las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón (Salmos 90:17, 19:15). Destaca un versículo en particular (Salmos 29:11): “Que el Señor dé poder a su nación, que el Señor bendiga a su nación con la paz.”

El escritor es miembro senior de la facultad del Instituto Pardes de Estudios Judíos y rabino en Tzur Hadassah.