Putin insinúa cambios en la doctrina nuclear rusa en medio de las tensiones occidentales

Desafiando los intentos occidentales de aislar a Rusia durante su actual guerra con Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó Vietnam a principios de mes para estrechar lazos tras una reunión estratégica con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Durante su visita de dos días a la capital vietnamita, Hanói, donde se reunió con el presidente vietnamita To Lam y otros miembros del Partido Comunista de Vietnam, Putin insinuó posibles cambios en la doctrina nuclear de Rusia

