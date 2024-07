Descifrar (o no) el misterio del túnel transfronterizo entre Hamás y Egipto - análisis

RAFAH - Casi siete semanas después de la invasión de Rafah por parte de las FDI, y con las principales operaciones allí a punto de concluir cualquier día, las FDI todavía están lejos de estar seguras de que han encontrado o encontrarán todos los túneles transfronterizos entre Gaza y Egipto, the Jerusalem Post se enteró durante una visita incrustada con las fuerzas de las FDI al Corredor Philadelphi a finales de la semana pasada.

De hecho, la estimación para encontrar y destruir completamente todos los túneles transfronterizos es probable que sea como mínimo de seis meses, pero fácilmente podría ser más largo que eso.

Hasta ahora, múltiples fuentes de las FDI han estimado a the Jerusalem Post que hay al menos 25 túneles transfronterizos, pero estas son sólo estimaciones iniciales.

De todas las batallas de túneles que las IDF han emprendido en Gaza, ésta es la más importante con diferencia porque el Corredor Philadelphi es “el oxígeno” de Hamás para recibir armas del mundo exterior, especialmente de Irán.

El 7 de octubre no podría haber ocurrido sin las armas y el entrenamiento de inteligencia que Hamás recibió a través del Corredor Philadelphi. Imágenes de pozos de túneles y pasadizos entre muros que se encontraban en el interior de casas en edificios residenciales de Gaza. 14 de junio de 2024. (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

¿Cómo puede ser que el progreso de las FDI, aunque muy significativo e impresionante, pueda quedarse significativamente corto para resolver una de las mayores amenazas para que Hamás vuelva al poder?

¿No tienen las FDI, después de años de ampliar la unidad de fuerzas especiales de túneles, Yahalom, e invertir miles de millones de dólares en robots, perros especialmente entrenados, drones personalizados y una variedad de otras tecnologías de vanguardia, las capacidades para cerrar esta mega amenaza?

Esto sin entrar siquiera en la compleja cuestión geopolítica, que implica a Egipto, EEUU, la ONU y otros, de si las IDF pueden impedir el regreso de Hamás si se retira completamente del Corredor Philadelphi.

Incluso antes de llegar a esa pregunta, si las IDF, que actualmente tienen el control total, no pueden erradicar todos los túneles, es difícil ver qué impedirá que Hamás se rearme.

Visitando la zona de cerca y discutiendo la cuestión de la amenaza de los túneles con dos altos mandos de las IDF, el coronel de las IDF. Yair Zuckerman, coronel de las FDI y comandante de la brigada Nahal, y Elbaz Ivri, coronel de las FDI y comandante de la brigada Negev, el Post obtuvo una mejor comprensión de lo mucho más difícil que es este trabajo de lo que la mayoría del público entiende.

En primer lugar, cuando llegas al corredor Philadelphi, en realidad no ves nada. Lanzacohetes listos para disparar descubiertos por las IDF cerca del corredor Philadelphi entre Gaza y Egipto, 31 de mayo de 2024. (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Estos túneles son especiales, largos y profundos bajo tierra. La única forma de encontrarlos realmente es empezar por un pozo en las profundidades de Rafah, que podría no tener nada que ver con cuestiones transfronterizas. Luego, se excava y se sigue cada túnel hasta el final para ver cuáles conducen a la frontera.

Fuentes de las FDI señalaron pozos de túneles en las zonas de Brasil, Shvura y NPK de Rafah a el Post, y todos ellos estaban bien ocultos y no eran inmediatamente obvios a simple vista.

El Post tuvo que acercarse a los pozos de túneles desde múltiples ángulos para localizarlos y las fuentes indican que se está vertiendo una amplia observación con drones en este asunto.

Si la búsqueda de túneles transfronterizos comienza más profundamente en Rafah, y no sólo en el Corredor Philadelphi, más delgado y más corto, entonces la búsqueda de ellos es mucho más grande y más compleja.

El dilema de los túneles transfronterizos sería un poco más fácil si los egipcios estuvieran tan dedicados a eliminar el 100% de los túneles transfronterizos como las FDI, pero fuentes de las FDI indican que no lo están.

¿Por qué no lo están? Acaso el actual gobierno laico de Egipto no odia a Hamás, que ayudó a la Hermandad Musulmana egipcia (el movimiento matriz de Hamás) a apoderarse de Egipto a principios de la década de 2010, casi destronó el gobierno militar allí y casi impuso un régimen religioso retrógrado completamente nuevo?

De hecho, en 2015, Egipto inundó ampliamente los túneles transfronterizos de Hamás con agua de mar o aguas residuales, destruyó cientos de casas de Rafah (en el lado egipcio) para eliminar otros túneles, y en 2019 dijo que una gran operación militar destruyó otros 37 túneles transfronterizos.

Las FDI no han discutido que Egipto haya tomado estas medidas, así que ¿cómo es que Hamás en 2024 todavía tiene tantos túneles?

¿Una fuerte subestimación?

Para ser justos con los egipcios, al igual que Israel, es posible que hayan subestimado la capacidad de reconstrucción de Hamás.

Una vez neutralizado no significa completamente destruido, e incluso una vez destruido, no significa destruido para siempre. Y viejo-destruido no significa que no se vayan a excavar nuevos túneles casi inmediatamente.

Un mensaje habitual de los altos mandos de las FDI durante esta guerra ha sido que, aunque disponían de una tremenda información de inteligencia sobre una vasta red de túneles de Hamás, aún no tenían ni idea de cuánto más grandes, avanzados y largos eran los túneles de lo que estimaban.

Si las FDI, que ven a Hamás como una seria amenaza, subestimaron al grupo terrorista y no llegaron ni de lejos a todos los túneles incluso después de las guerras con Hamás en 2008-9, 2012, 2014 y 2021, entonces ¿por qué esperar resultados mejores y perfectos de Egipto?

Quienes siguieron de cerca la guerra de 2012 con Hamás quizá recuerden el anuncio más orgulloso de las FDI de que habían destruido el “metro” de Hamás; su red de túneles más importante.

La guerra actual dejó claro que la amplia operación de las IDF contra Hamás en 2021, dado que todo el conflicto duró sólo 11 días, fue un mero pinchazo contra la capacidad de túneles del grupo terrorista.

Todo esto es una explicación generosa con respecto a Egipto.

Hacer la vista gorda

La explicación menos generosa es que la política cambió para Egipto entre 2015/2019 y 2023/2024.

2015 e incluso 2019 estaban más cerca en el tiempo de cuando Hamás ayudó a los Hermanos Musulmanes egipcios contra el ejército egipcio, y El Cairo principal pensamiento acerca de Hamás fue probablemente todavía para aplastarlo y cualquier activo, incluyendo túneles, que tenía en Egipto.

Pero en algún momento posterior, la política puede haber cambiado.

La mayor parte del mundo comenzó a ver a Hamás como un hecho consumado que gobernaría Gaza para siempre y tendría que ser tratado. Es probable que el propio régimen militar egipcio empezara a sentirse más seguro.

Tal vez en algún momento, el régimen militar egipcio llegó a un acuerdo con Hamás para que, mientras El Cairo mantuviera ciertos intereses e influencia sobre los gobernantes de Gaza, los militares hicieran la vista gorda en ciertos asuntos de contrabando clandestino transfronterizo que sólo afectaban negativamente a Israel.

No hay duda de que la cantidad de contrabando criminal se disparó en los últimos años, y Egipto estaba haciendo poco para ayudar a Israel a romper la tendencia.

Si eso es cierto, entonces Egipto probablemente también estaba haciendo menos para acabar con el contrabando terrorista de Hamás.

The Post vio la extensa red de torres de vigilancia de Egipto en el Corredor Philadelphi y, aunque son bastante útiles para detectar cualquier posible invasión por tierra, son casi inútiles para combatir el contrabando subterráneo cuando el punto de origen se encuentra en las profundidades de Rafah.

Fuentes de las FDI dijeron a the Post que los egipcios se habían sentido avergonzados cuando se enfrentaron al gran número de túneles transfronterizos que las FDI les habían mostrado, y que El Cairo había dicho que ya no existían.

¿Pero era vergüenza en el sentido de conmoción porque Hamás les había burlado? O fue vergüenza porque entendieron que las FDI comprendieron que El Cairo había decidido mirar hacia otro lado?

De cualquier modo, fuentes de Defensa han indicado que no está nada claro que Egipto esté siquiera eliminando todas las extensiones de túneles que se encuentran en su lado de la frontera.

Esto significa que aunque Israel elimine muchos kilómetros de túneles que van desde Rafah-Gaza hasta la frontera egipcia, la continuación de esos túneles puede permanecer ni destruida ni siquiera neutralizada (parcialmente excavada).)

Eso haría mucho más fácil para Hamás restablecer esos túneles si (más probablemente cuando) las FDI renuncian al control total o parcial del lado de Gaza del Corredor Philadelphi o incluso una vez que las FDI comiencen a reducir su presencia permanente de tropas en Rafah.

Con todo eso mejor entendido, en realidad hay muy poco misterio en el problema transfronterizo Egipto-Gaza. A falta de: varios meses, si no años, para seguir destruyendo los túneles, un salto en la cooperación de Egipto, y alguna manera de evitar permanentemente que Hamás vuelva a excavar todo lo que se destruye, no debería haber ninguna expectativa de que el oxígeno de rearme de Hamás se corte – no lo hará.

Más bien, la cuestión será cuánto tardará Hamás en reconstituir los túneles lo suficiente como para empezar a contrabandear cantidades significativas de armas y si las IDF o cualquier otra tercera parte que empiece a ocuparse de aspectos de la seguridad de Gaza intentará interceptar esas armas en algún punto dentro de Gaza, o si Hamás reconstruirá sin ser desafiado.