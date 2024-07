Americana y meshuggeneh en una exposición sobre la revista MAD

"¿Qué, preocuparme yo? The Art and Humor of MAD Magazine", una exposición en el Norman Rockwell Museum, muestra la ilustración de portada de 1973 de Norman Mingo para MAD Magazine #156 que representa a Alfred E. Neuman como un personaje de "El violinista en el tejado" (photo credit: JTA Photo; MAD and all related elements © & ™ E.C. Publications. Courtesy of DC. All Rights Reserved)