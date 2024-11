"Una judía repugnante": actriz judía-israelí actúa de María y desata escándalo en Netflix

Netflix lanzó el tráiler de Mary, su próxima película sobre la madre de Jesús, una mujer judía de Medio Oriente, y una buena parte de Internet se está volviendo loca porque la actriz en el papel principal es una mujer judía de Medio Oriente.

Noa Cohen, una actriz israelí de 21 años, interpreta a la mamá judía más famosa del mundo en la película, pero algunos usuarios de redes sociales están pidiendo un boicot.

Se plantearon objeciones tanto por el hecho de que Cohen es israelí como por ser judía, con el sionismo y el antisemitismo fusionándose en algunos mensajes, como tienden a hacer más y más en estos días. Este tema, al señalar el hecho de que los judíos vivieron en la tierra de Israel cientos de años antes de que se estableciera el Islam, provocó una tormenta de quejas especialmente petulante entre los usuarios de redes sociales.

Cuando el antisemitismo y el antisionismo reescriben la historia

Un usuario de X llamado America First ZOE (AFZ) publicó una imagen de la cuenta de Instagram de Cohen, escribiendo: "Un judío repugnante consiguió el papel. lol."

Red Pill Media escribió: "Los judíos crearon esto y los actores son judíos. No gracias."

Kathy, un usuario de X cuya biografía dice: "Es Palestina. Siempre será Palestina", escribió: "Jódete. Soy una católica ofendida. ¿Poner a un israelí a interpretar a María? Que os jodan a todos. Blasfemia."

Salim escribió: "¡Y el elenco son israelíes! ¡Los que llaman a la madre de Dios una p*** y rechazan a su hijo! ¡Qué farsa! Hay muchos actores cristianos levantinos autóctonos y aún así eligieron a colonos sionistas para el papel de la madre de Jesucristo."

Cohen, quien anteriormente apareció en la serie Northern Storm, también conocida como 8200, un drama sobre la famosa unidad de inteligencia de las FDI, es de Hod HaSharon, una ciudad en el centro de Israel. Ido Tako, quien fue nominado para un Premio Ophir por su actuación en The Vanishing Soldier, que acaba de estrenarse en los cines israelíes, interpreta a José. Ori Pfeffer interpreta a Joaquín, y varios otros actores son israelíes. El nombre más destacado en el elenco es Anthony Hopkins, ganador de dos premios Oscar, quien interpreta al rey Herodes.

Muchos de los que comentaron mostraron una ignorancia casi incomprensible sobre la historia básica de una de las principales religiones del mundo.

Jeff Stan escribió en X/Twitter, "María no era 'judía'". Adam Kout dijo, "Como musulmán no tienes derecho a insultar a la madre María, una de las mejores figuras femeninas en el Islam".

Elica Le Bon, la activista, abogada e influencer iraní que se dedica a oponerse a las mentiras de la República Islámica de Irán, sus representantes como Hamás y Hezbolá, y sus seguidores en todo el mundo, condenó esta oleada de antisemitismo, diciendo: "Internet se está volviendo loco porque una mujer judía de hace 2,000 años está siendo interpretada por una mujer judía de hoy en día. ¿Por qué? Porque nos recuerda la indigenidad judía antes de las conquistas y desmiente su narrativa de colonizador blanco, una mentira por la cual morirían para proteger".

Mientras que algunos cristianos expresaron preocupación sobre si la película era una representación precisa de la historia bíblica, pocos realistas se unieron a Le Bon para condenar el flagrante antisemitismo y la falta de conocimiento de muchos de los que comentaron. Jerry Coyne señaló, "¿Cómo podría la madre de Jesús NO ser judía? ¿No es la tendencia hacia un elenco étnicamente apropiado?"

A partir del jueves por la noche, Cohen había cerrado la sección de comentarios en su publicación de Instagram que mostraba el tráiler.