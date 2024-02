Israel debería ofrecer la paz a Líbano en una oferta sorpresa - Opinión

Incluso mientras la guerra ruinoso pero esencial continúa contra Hamas en Gaza, hay una creciente preocupación sobre otra costosa guerra con Hezbolá en el Norte. Especialmente después del 7 de octubre, Israel es menos tolerante con las milicias que amenazan sus aldeas desde el otro lado de la frontera. Y es insoportable absorber bombardeos a largo plazo, como lo ha hecho ahora durante meses, solo porque Hezbolá siente la necesidad de hacer una declaración.

Los israelíes ciertamente han escuchado a la dirigencia política dejar claro que la paciencia se está agotando. Los mediadores estadounidenses también han escuchado esto, y para muchos, esto es suficiente. Pero me gustaría proponer que no lo es. Se necesita una diplomacia pública mucho más robusta para mover la opinión pública de una manera que también enfoque las mentes de los gobiernos y proyecte urgencia, aclare seriedad y pueda prevenir una guerra.

Y prevenir una guerra es deseable. Existe una amplia expectativa de que un ataque a Hezbolá desencadenaría masivos ataques con cohetes a Israel, con misiles mucho más poderosos que los de Hamas que no serían tan fácilmente interceptados por la Cúpula de Hierro y causarían una destrucción masiva y muertes en Tel Aviv. Esto está detrás del reciente pánico que ha llevado a los israelíes a comprar generadores y prepararse para una emergencia prolongada.

Si esto ocurre, Israel ha dejado claro que apuntará a infraestructuras y otros objetivos en Líbano, más allá de las instalaciones puramente de Hezbolá, y golpeará a la capital, Beirut, lo que rápidamente se convertiría en una emergencia global. La posición de Israel es comprensible pero injusta: Líbano, tan dividido que no ha tenido un presidente o un jefe militar en más de un año, realmente no controla a Hezbolá. La única influencia en el grupo –y ni siquiera es completa– proviene de sus patrocinadores en Teherán.

Israel sabe esto, por supuesto. Su mensaje está dirigido principalmente a Hezbolá mismo y al público libanés, con la esperanza de que ejerza presión sobre el grupo. De hecho, ha habido una variedad de llamamientos, por parte de políticos y en peticiones firmadas, a Hezbolá para evitar la guerra. No ha sido suficiente, pero puede explicar por qué Hezbolá ha parecido intentar no ir demasiado lejos.

Israel necesita que haya mucha más presión sobre Hezbolá por parte del público en Líbano, y que el mundo entienda dónde radica la culpa en caso de que estalle la guerra.

Netanyahu debería enviar un mensaje al pueblo libanés

Entonces, ¿por qué no dejar claro su posición de manera cristalina, en un llamado público dramático diseñado para atraer la máxima atención de los medios mientras extiende una rama de olivo? Un líder israelí más inteligente que el primer ministro Benjamin Netanyahu, uno que no esté constantemente apelando a una base de extrema derecha, podría entregar un mensaje construido más o menos como sigue:

El líder israelí señalaría que Israel ha enfrentado ataques desde territorio libanés desde la segunda semana de octubre, lo que ha causado que alrededor de 100,000 israelíes huyan del área fronteriza. Israel no tiene otra opción –absolutamente ninguna opción– más que exigir que cesen estos ataques. Si el gobierno libanés no controla a la milicia de Hezbolá que lleva a cabo los ataques, Israel se verá obligado a hacerlo. Los resultados no serán bonitos, como no lo son en Gaza.

En este punto, sin embargo, el líder israelí debería aclarar con gran precisión y énfasis que Israel no tiene absolutamente ninguna enemistad hacia Líbano y desea a la gente libanesa nada más que paz (y a través de años de liderazgo en la cobertura del Medio Oriente, sé que la mayoría de la gente libanesa siente lo mismo). El primer ministro debería enfatizar que Israel tampoco tiene reclamaciones territoriales u otras, y que cualquier ocupación militar del pasado fue puramente el resultado del temor a un ataque, como sería el próximo.

De hecho, diría, Israel está dispuesto a ofrecer una garantía sin plazo de no beligerancia, y preferiblemente, de hecho, un tratado de paz. Para esto, la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006 tendría que ser implementada, la cual pide la remoción de Hezbolá de la zona fronteriza, afirma que el gobierno libanés debería tener un monopolio del poder, y prohíbe todas las ventas de armas a cualquier milicia en el país. Líbano mismo ratificó esta resolución.

En este punto, el líder israelí podría sorprender al mundo al agregar que Israel está preparado para discutir entregar a Líbano, como un gesto de buena fe, la llamada área de Monte Dov (Granjas de Sheba), ocho millas cuadradas de colinas con una pequeña población árabe al borde de las Alturas del Golán y controladas actualmente por Israel. No tiene valor para Israel, pero ha sido utilizada como un pretexto transparente por Hezbolá para justificar su agresión.

Si Hezbolá reclama una victoria, déjalo así, porque eso podría ayudar al grupo a encontrar una manera elegante de desaparecer, con algunos elementos armados quizás integrándose en el ejército libanés. Todo eso será para las negociaciones de paz entre Israel y Líbano.

Israel también podría añadir que, como muestra de su buena voluntad adicional, estaría dispuesto a ayudar a organizar y participar en un masivo paquete de ayuda internacional para Líbano para ayudarlo a construir capacidad estatal y absorber y reubicar a algunos de los casi dos millones de refugiados sirios. El sur chiíta, después de años de negligencia por parte del gobierno y abuso por parte de Hezbolá, está realmente en mal estado.

¿Qué tiene realmente que perder Israel? No quiere los Altos del Golán. Y realmente busca solo la paz con Líbano, contra el cual no tiene reclamaciones, como seguramente la mayoría de los consumidores de noticias del mundo no saben. La mayoría de los líderes mundiales lo apoyarían; incluso la opinión pública lo apoyaría.

En Líbano, habrá un clamor para que el gobierno se involucre con la oferta israelí. Vendrá del área de influencia de Hezbolá entre los chiítas del país también. Si Hezbolá exige un papel en las negociaciones, Israel debería aceptar. ¿Por qué no? No es un mundo perfecto.

Al tomar la iniciativa y presentar una posición moderada, razonada y conciliatoria, Israel ayudaría a reparar el daño que se ha hecho a sí mismo en Gaza. Finalmente, decepcionaría a Irán en lugar de hacer su voluntad sin darse cuenta.

¿Por qué Israel no actúa de esta manera? La mayoría de lo que he delineado, de hecho, está en el consenso israelí, incluso, muy silenciosamente, el elemento de las Granjas de Shabá. Seguramente los críticos dirán que todo está dicho y que no hay nadie con quien hablar. Deberían pensarlo de nuevo.

Como alguien que fue periodista y ahora está en relaciones públicas, podría asegurarles que tal escasez de mensajería no es la forma de hacer noticias ni de ganar corazones y mentes. Tampoco es la forma de evitar la guerra y de hacer la paz.

El escritor fue el jefe regional de AP en Europa, África y Oriente Medio, presidió la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén y escribió dos libros sobre Israel. Síguelo en danperry.substack.com.