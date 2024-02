¿Por qué oramos? Acudir a Dios en tiempos de trauma - Opinión

El concepto de la oración es diferente para cada persona.

Para mi difunto esposo, un judío ortodoxo toda su vida, significaba rezar desde un siddur, tres veces al día, las palabras prescritas, preferiblemente en un minyan con otros nueve hombres. No creo que la oración espontánea entrara alguna vez en su conciencia.

Mi enfoque hacia la oración es totalmente diferente, aunque hay cuatro oraciones que recito sin falta todos los días.

Cuando me despierto, recito "Modeh Ani" para agradecer a Dios por devolverme mi alma y recordarme que "el principio de la sabiduría es el temor al Señor".

También digo "Shema Yisrael", probablemente la oración judía más importante.

Rezo de Shacharit en el Muro de las Lamentaciones (credit: WESTERN WALL HERITAGE FOUNDATION) Y antes de dormir, hay dos oraciones que digo, y no puedo dormir sin decirlas. Una de ellas es el Salmo 23, "El Señor es mi pastor", simplemente porque me gusta; y la otra es la que mi madre me enseñó cuando tenía cinco años (hace 87 años). Ella me tomaba de la mano y la recitábamos juntas. Es una extraña mezcla de inglés y hebreo mayormente mal pronunciado. Aunque ahora sé la pronunciación correcta, todavía tengo que decirlo como ella me lo enseñó, ¡espero que Dios entienda!

La importancia de la oración

Incluso antes de que el pueblo de Israel llegara a existir, los hombres se involucraban en la oración. Quizás la primera vez que se registró fue cuando Caín oró a Dios (Gén. 4,13-14). "Mi castigo es demasiado grande para ser perdonado. He aquí, me has echado este día de la faz de la tierra". Su oración fue una confesión del asesinato de su hermano Abel.

La oración satisface una necesidad humana. Según Rav Kook, "La oración es una absoluta necesidad para nosotros y para el mundo entero; es el placer más legítimo de todos. Oramos más en la angustia que en la alegría, y a veces la respuesta a nuestras súplicas es 'no'. He llegado a creer que Su 'no' a veces es un 'sí' providencial a algo más. Hay tantas formas de oración como estados del alma. Incluso cuando es difícil, el deseo de orar es en sí mismo una oración. No es solo la esperanza de que Dios nos escuche, sino que también podamos escuchar a Dios".

Por supuesto, la oración no es solo posesión de los judíos. La mayoría de las religiones implican la oración de alguna manera. Mahatma Gandhi definió la oración como "un anhelo del alma". Madre Teresa creía que "en el silencio del corazón, Dios habla... Las almas de oración son almas de gran silencio".

Quizás el mayor beneficio de la oración es que nos permite elevarnos y purificarnos a nosotros mismos. Meister Eckhart, teólogo católico alemán, escribió: "Si la única oración que dices en toda tu vida es 'Gracias', eso sería suficiente. A veces la oración nos permite reconocer la presencia de Dios en el silencio, sin necesidad de ofrecer palabras".

En estos tiempos traumáticos en Israel, la oración puede ayudarnos a sobrellevar el dolor.

El escritor es autor de 14 libros. dwaysman@gmail.com