Catfishing y consentimiento: Los problemas de las citas en línea en 2024

El consentimiento es definido por el diccionario Merriam-Webster como "cumplimiento o aprobación de lo que es hecho o propuesto por otro". El consentimiento informado, en medicina, es el principio que establece que un paciente debe tener suficiente información y comprensión antes de tomar decisiones médicas importantes.

Cuando se trata de actividad sexual, es el consentimiento informado el que clasifica el comportamiento sexual apropiado. Debes saber qué es el coito antes de participar en él con una pareja. De lo contrario, no estás completamente informado y, por lo tanto, tu pareja no ha recibido consentimiento.

Dicho eso, si una de las partes involucradas en el acto sexual no está completamente informada sobre la identidad de su pareja sexual o, peor aún, ha sido malinformada, no pueden, por definición, proporcionar consentimiento informado, ya que están "fuera del circuito", por así decirlo.

Esto significa que si Tom, un contador de Wyoming, conoce a Mary bajo la falsa identidad de Frank, un cirujano de Kentucky, ella no está informada, y si mantienen relaciones sexuales mientras Tom está haciendose pasar por este personaje, Mary, de hecho, está siendo violada.

Este es el argumento que se presentó esta semana en una discusión del Comité de Avance de Mujeres e Igualdad de Género de la Knesset cuando el tema de los impostores -o, como se les conoce coloquialmente en inglés, catfishers- era el tema del día.

La aplicación de citas Tinder aparece en un teléfono móvil en esta ilustración. (credit: Akhtar Soomro/Reuters)

La Superintendente de la Policía de Israel, Meital Graff, en la reunión, reveló que el número de delitos de la "Sección 345 [de la ley] sobre tener relaciones sexuales bajo engaño" en 2022 fue de ocho, mientras que en 2023 fue una aterradora cifra de 36. Eso representa un aumento de más del 400%, y podría ser aún mayor.

Las víctimas que presentaron sus testimonios en la reunión revelaron que las denuncias que presentaron a la policía fueron cerradas, al menos una de las cuales fue debido a la falta de pruebas. Esto significa que podría haber muchas más víctimas que no han salido a la luz y muchas más cuyos casos fueron cerrados antes de cualquier investigación adecuada por parte de la policía.

¿Por qué esto importa?

Pero me desvío del tema: las mujeres están teniendo relaciones sexuales con hombres que dicen ser otra persona. ¿Y qué?

Para aquellos activos en línea, esto recuerda bastante al video de Blue Seat Studios que compara el consentimiento sexual con beber té. Para resumir, se compara el acto de preparar té para otra persona con el acto de tener relaciones sexuales, y la metáfora es fantástica.

"Si están inconscientes, no les hagas té", dice. "Las personas inconscientes no quieren té, y no pueden responder la pregunta '¿Quieres té?' porque están inconscientes".

Ya sé cómo serán los comentarios en este artículo. He cometido el error de mirar los comentarios una y otra vez. Permítanme responder de antemano.

"Las mujeres están pidiendo problemas si se visten de manera provocativa o van a bares".

Este argumento no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede alguien estar pidiendo algo sin pedir algo? ¿Es el lenguaje corporal? Y si es así, ¿no hay mucho margen para la interpretación errónea? Eso no es algo por lo que simplemente decir "ups, lo siento", si ese es el caso.

“Eso es lo que sucede cuando intentas citas en línea.”

No, no se supone que sea así. Es algo enfermo que hacer, pero eso no significa que las mujeres deberían ser expulsadas de estas plataformas, especialmente cuando existen tantos hombres de buen corazón por ahí. En cambio, son los impostores los que deberían ser expulsados.

"Violación implica violencia sexual o agresión, no engaño."

Como dije: El sexo sin consentimiento es violación. El consentimiento, en su definición más completa, requiere pleno conocimiento de las circunstancias, y si en realidad no sabes con quién estás teniendo sexo, no estás consintiendo conscientemente y por lo tanto estás siendo violada.

Los números relacionados con este fenómeno son demasiado, demasiado altos. Esto va más allá de ser un problema de preocupación; es un temor absoluto. Como Graff dijo en la reunión, este tipo de datos nos recuerda repetidamente que cualquiera podría caer víctima de ese mal que juega con las emociones.

Es responsabilidad del gobierno aprobar legislaciones más claras que hagan que los tribunales se alineen e infligir castigos severos y consistentes, algo que ha faltado hasta ahora, a los delincuentes sexuales que hacen catfishing para obtener sexo.

La autora es directora editorial del sitio web de The Jerusalem Post, JPost.com.