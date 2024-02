Circunstancias liberación rehenes: tensión Netanyahu-familias de rehenes

En las primeras horas de la mañana del pasado lunes, dos rehenes israelíes de origen argentino – Luis Har y Fernando Marman del Kibbutz Nir Yitzhak – fueron liberados de su lugar de cautiverio en la superficie en Rafah.

Resulta que me desperté el pasado lunes alrededor de las 5 a.m., y como había tenido algunos problemas con mi televisor la noche anterior, lo encendí para ver si funcionaba correctamente. A esta hora temprana, los canales 11, 12 y 13 (pero por alguna razón, no el canal 14) tenían informes muy preliminares, presentados por reporteros con ojos somnolientos, sobre la operación exitosa, que había terminado sin bajas en nuestro lado, pero con decenas de terroristas y civiles muertos en el lado palestino.

El hecho de que la complicada operación, impresionantemente ejecutada, en la que participaron la Unidad Contraterrorista, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), la 7ª Brigada Blindada, Shayetet 13 y la fuerza aérea en perfecta sincronización, terminara con éxito ciertamente constituyó un levantamiento público en estos días extremadamente complicados y emocionales. Sin embargo, de ninguna manera fue un cambio de juego.

Esta operación elevó el número de rehenes liberados por Israel mediante el uso de la fuerza desde el 7 de octubre a tres, mientras que alrededor de 120 (israelíes y no israelíes) fueron liberados mediante acuerdos con Hamás, dejando a otros 134 en cautiverio, de los cuales se cree que al menos 85 (aunque ojalá más) están vivos. Tres lograron liberarse por sí mismos, pero posteriormente fueron accidentalmente asesinados por nuestras fuerzas.

La ventaja de liberar rehenes por la fuerza es que Israel queda exento de tener que liberar a un gran número de terroristas encarcelados en Israel, y de comprometerse a ceses al fuego, o al completo fin de hostilidades, a los cuales actualmente se opone.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 17 de febrero de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Las desventajas de usar la fuerza son que las oportunidades de fracaso suelen ser sustanciales y que los rehenes y/o fuerzas israelíes involucradas pueden ser asesinadas, como aparentemente ha ocurrido en el pasado en varias ocasiones, aunque no se nos informa del número de bajas involucradas.

Si alguien es consciente personalmente del peligro de pérdida de vidas en nuestro bando en tales operaciones, sin duda es el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El hermano mayor de Netanyahu, teniente coronel Yoni Netanyahu, fue asesinado en Entebbe el 4 de julio de 1976, durante una operación israelí para liberar a rehenes israelíes y judíos a bordo de un vuelo de Air France, que había sido secuestrado a Uganda por terroristas, una operación que Yoni comandaba. También murieron tres rehenes israelíes durante la operación.

La situación de los rehenes en Gaza es única en comparación con las anteriores y Israel necesita actuar en consecuencia.

Por supuesto, la operación en Entebbe no se asemeja en nada a ninguna posible operación actual para liberar rehenes, simplemente porque los rehenes están dispersos en numerosas ubicaciones en toda la Franja de Gaza, y estas ubicaciones rara vez son conocidas por nosotros.

Además, en el caso actual, las circunstancias en las que los rehenes fueron secuestrados fueron particularmente complicadas, ya que la oportunidad para que Hamás y otros secuestraran a los rehenes fue creada por un fracaso total del Estado para evitar una invasión en el área fronteriza de Gaza desde la Franja, y su fracaso total, durante muchas horas, para introducir fuerzas con el fin de salvar a sus ciudadanos de la tortura, la muerte y/o el secuestro.

Israel no tuvo ninguna responsabilidad en que el vuelo de Air France fuera secuestrado a Entebbe, pero aun así consideró su deber liberar a sus desafortunados compatriotas y ciudadanos. En el caso del 7 de octubre, fue culpable de romper su deber hacia sus ciudadanos en la zona fronteriza de Gaza, y ahora tiene el deber moral de hacer todo lo posible para salvar a aquellos que todavía están en cautiverio.

HOY, las circunstancias detrás de los intentos de arreglar la liberación de los rehenes también parecen incluir objetivos opuestos y una creciente animosidad entre Netanyahu y muchas de las familias de los rehenes, así como consideraciones políticas por parte del primer ministro, cuyo objetivo principal parece ser garantizar la supervivencia de su gobierno y su propia carrera política.

La impresión que se tiene es que aunque Netanyahu no es ajeno al destino de los rehenes y sus familias, y no se opone en principio a negociar con Hamás un acuerdo que lleve a la liberación de parte o de todos los rehenes, la liberación inmediata de los rehenes es menos urgente, en su opinión, que destruir a Hamás militar y políticamente, mientras que el precio que está dispuesto a pagar por un acuerdo no es ilimitado.

Por otro lado, las familias de los rehenes y sus numerosos seguidores creen que todo debería hacerse, tan rápido como sea posible, para liberar a todos los rehenes que aún están con vida, porque cuanto más tiempo permanezcan en cautiverio, mayores son las posibilidades de que no sobrevivan debido a la falta de nutrición, la ausencia de la medicación que muchos de ellos requieren, las malas condiciones físicas de su encarcelamiento y el peligro de ser asesinados por sus captores en ciertas circunstancias inesperadas.

Netanyahu no oculta su impaciencia con la campaña agresiva llevada a cabo por la mayoría de las familias de los rehenes para la liberación inmediata de los mismos, casi a cualquier costo, lo que él cree que anima a Hamás a aumentar el precio que está exigiendo por su liberación. Sin embargo, hay poca duda de que Hamás estaba muy consciente de las sensibilidades israelíes sobre el tema de los rehenes cuando originalmente planeó su ataque, y que las actividades actuales de las familias realmente no están teniendo un efecto en sus tácticas de negociación.

Que Netanyahu recientemente se opuso a la participación de Israel en las actuales negociaciones iniciadas por los mediadores en El Cairo para elaborar un esquema de acuerdo entre Israel y Hamás, y luego, después de permitir que un equipo israelí fuera a El Cairo solo para escuchar pero no para presentar propuestas israelíes, decidió impedir que el equipo regresara a El Cairo para una segunda ronda, es visto por quienes exigen el regreso inmediato de los rehenes como prueba de que Netanyahu realmente no desea un acuerdo.

La realidad probablemente no es tan blanco y negro. Netanyahu argumenta que mientras Hamás exija un cese completo de los enfrentamientos y una retirada israelí de la Franja, así como una "tasa de intercambio" escandalosa entre rehenes israelíes y prisioneros palestinos en Israel (muchos con sangre en sus manos), Israel no debería participar en ninguna conversación ni hacer propuestas.

Sin embargo, aún queda la impresión de que Netanyahu podría estar más motivado para abordar el tema de los rehenes, y no se puede evitar preguntarse si su motivación no sería mayor si hubiera colonos de Judea y Samaria entre los rehenes, o si más de ellos fueran de entre sus seguidores.

Que también Hamás en general y Yahya Sinwar en particular no parecen estar particularmente ansiosos por llegar a un acuerdo con respecto a los rehenes, y están más preocupados por poner fin a la presencia de Israel en la Franja, no augura una pronta liberación de los rehenes.

Una cosa que es cierta es que la tensión entre el primer ministro y la mayoría de las familias de los rehenes no está contribuyendo en nada a la necesidad de unidad en Israel, de la cual Netanyahu habló con tanto énfasis en su declaración televisiva del sábado pasado.

La escritora trabajó en la Knesset durante muchos años como investigadora y ha publicado extensamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre temas de actualidad y política israelí. Su libro más reciente, "Israel's Knesset Members - A Comparative Study of an Undefined Job", fue publicado por Routledge el año pasado.