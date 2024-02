Hora de hablar de una nueva solución para el conflicto israelí-palestino

Mientras la guerra con Hamás continúa, muchas personas alrededor del mundo son bombardeadas diariamente por imágenes del sufrimiento en Gaza, por el que se culpa a Israel, no a Hamás. Están perdiendo el hilo.

¿Y cuál es ese hilo? El 7 de octubre, soldados del ejército de Hamás, una organización terrorista que controla el miniestado palestino de Gaza desde 2007, lanzaron un ataque bárbaro contra Israel, asesinando a hombres, mujeres y niños, incluidos abuelos y bebés, y violando, mutilando, saqueando y secuestrando a 240 personas.

Esta semana, la divulgación del horrendo video de terroristas rodeando a Shira Bibas mientras abrazaba a su hijo y su bebé en Khan Yunis y el informe de la Asociación de Centros de Crisis de Violación de Israel sobre crímenes sexuales salvajes cometidos por Hamás recordó a los israelíes, una vez más, de qué se trata esta guerra, quién la comenzó y qué esperar si Hamás no es completamente derrotado.

Ese es el hilo. ¿Cómo sabemos que el mundo está perdiendo de vista? Por el creciente llamado a una solución de dos estados.

Incluso si son bien intencionados, estos llamados envían el siguiente mensaje: Lleva a cabo un ataque bárbaro y serás recompensado por ello.

La cadena de televisión en lengua árabe al-Jazeera declaró el 12 de noviembre de 2002 que el disidente de origen saudí Osama bin Laden, que aparece en Afganistán en esta foto de archivo del 26 de mayo de 1998, ha elogiado los recientes atentados antioccidentales de Bali, Kuwait y Yemen, así como la (credit: REUTERS/STRINGER)

¿Recompensar a Osama bin Laden?

Es como si, después de los ataques del 11 de septiembre de al-Qaeda, el mundo hubiera recompensado a Osama bin Laden con un califato islámico. No puede haber un incentivo mayor para más terrorismo global que crear un estado palestino después del 7 de octubre.

Entre aquellos que están reviviendo la promoción de una solución de dos estados se encuentran antiguos adeptos fervientes del proceso de Oslo. Son verdaderos creyentes en la idea, a pesar de la abundante evidencia de que los enemigos de Israel no verán un estado palestino como el fin del conflicto árabe-israelí, sino como una posición mejorada desde la cual continuar la batalla contra el estado judío.

¿Alguien cree que Irán renunciará a sus planes de destruir Israel si se crea un estado palestino? ¿O que Hezbollah dejará de ser una amenaza? ¿O que los extremistas islamistas renunciarán a su sueño de destruir el estado judío?

¿Eso significa entonces que estamos condenados al conflicto y la guerra perpetuos?

No necesariamente, pero necesitamos ser realistas, y una visión realista reconoce que un estado palestino no está a la vuelta de la esquina. Los israelíes, incluidos los israelíes de izquierda, no están de humor para considerar la idea tan pronto después de las atrocidades del 7 de octubre. Y, le guste o no al mundo, Israel tendrá que aceptar un estado palestino para que este llegue a existir.

Por lo tanto, lo que se necesita es un pensamiento innovador, una alternativa creativa a la solución de dos estados. Se convirtió en una verdad irrefutable a lo largo de los años creer que la única respuesta al dilema israelí-palestino es ya sea una solución de dos estados o un estado binacional, ambas podrían poner en peligro a Israel como estado judío.

Después del 7 de octubre, es hora de que los políticos, expertos en seguridad y grupos de reflexión ofrezcan nuevas sugerencias creativas, ya que las que han circulado hasta ahora han fracasado.

¿Cómo podrían ser estas sugerencias? El exjefe del Consejo de Seguridad Nacional Giora Eiland presentó algunas ideas en 2010.

Una idea podría llamarse Estados Unidos de Jordania, una nueva variante del antiguo plan de confederación Jordano-Palestino. Según esta propuesta, Jordania incluiría tres estados: Jordania, Cisjordania y la Franja de Gaza, todos gobernados por un gobierno federal en Ammán. La Cisjordania y Gaza tendrían un presupuesto, instituciones gubernamentales, leyes y una fuerza policial, al igual que los estados de EE. UU., pero no tendrían responsabilidad en política exterior o militar, que seguiría en manos del gobierno federal en Ammán.

Otra idea propuesta por Eiland es una solución de dos estados que no se base en el paradigma de un retorno israelí a las fronteras de 1967. En cambio, involucraría un intercambio de tierras entre Egipto, Israel, Jordania, Arabia Saudita y una futura entidad palestina que ampliaría significativamente el tamaño de Gaza, permitiendo a Israel retener el 12% de la Cisjordania y proporcionando a Egipto un enlace terrestre con Jordania.

Esto no es un respaldo de ninguno de los planes. Es simplemente un ejemplo de cómo, con un pensamiento no convencional, se pueden introducir otras ideas para reemplazar el clásico espejismo de los dos estados que la mayoría de los israelíes ya no ven como un camino hacia la paz.