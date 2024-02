A pesar de las elecciones, Irán seguirá siendo igual - opinión

Las elecciones en Irán están programadas para el 1 de marzo.

Los candidatos competirán por 285 de los 290 escaños que componen la Asamblea Consultiva Islámica. Los otros cinco escaños están reservados para zoroastrianos, judíos, cristianos asirios y caldeos, y armenios, los grupos minoritarios dentro de Irán.

La Asamblea de Expertos también celebrará elecciones. Es el selecto cuerpo de 88 miembros que elige al Líder Supremo de Irán.

Los resultados de estas elecciones serán como los de todas las demás elecciones celebradas en Irán. Un nuevo régimen, ni siquiera un régimen liberal democráticamente elegido, transformará Irán en un país diferente. No convertirá a Irán en una democracia occidental. No transformará al Irán de hoy en un país que abrace la gran cultura de la antigua Persia.

El presidente iraní, Hassan Rouhani, habla durante la Cumbre de Kuala Lumpur en Kuala Lumpur, Malasia, 19 de diciembre de 2019. (credit: REUTERS/LIM HUEY TENG)

Irán después del 1 de marzo, en cambio, se parecerá mucho a Irán antes del 1 de marzo.

En Irán, hay un conjunto muy estricto de requisitos para los candidatos que desean postularse en una elección. A cualquiera que no encaje en el molde simplemente no se le permite postularse. Por ejemplo, Hassan Rouhani, quien fue presidente de Irán desde 2013 hasta 2021, ha sido descalificado para postularse nuevamente. La razón no es por límites de mandato, sino porque él y sus seguidores son vistos simplemente como demasiado liberales. Aunque está apelando la decisión, no hay posibilidad de que gane la apelación.

Él lo sabe. Nosotros lo sabemos. Después de todo, estamos hablando de Irán.

Cuando se postuló por primera vez, y lo hizo con éxito, fue como candidato reformista. Fue promocionado por el mundo occidental como el reformador que iba a cambiar a Irán. Pero eso nunca sucedió.

Esta vez, incluso si un candidato reformista ganara la elección, todos seríamos más modestos en nuestras aspiraciones sobre la reforma en Irán. La historia ha demostrado que el nuevo presidente electo no tendrá la fuerza para implementar políticas pro-occidentales o amistosas con Occidente.

Esta vez, hemos aprendido nuestra lección de la experiencia de Rouhani.

Cuando Rouhani se postuló por última vez para la presidencia de Irán, los occidentales fueron engañados creyendo que este nuevo líder iraní liberal llevaría a Irán a una nueva era. Creíamos, o queríamos creer, que él llevaría a Irán hacia una mentalidad más occidentalizada. Los analistas occidentales y los líderes occidentales se enamoraron de Rouhani. Les encantaron sus ideas y fueron influenciados por su retórica. Y las intenciones de Rouhani eran buenas; él también creía en su retórica. Pero ese tipo de reforma no puede ocurrir en Irán.

El presidente de Irán no es ni el legislador supremo ni el principal tomador de decisiones en Irán.

Irán está arraigado en sus políticas dictadas por los ayatolás. Su enfoque de política exterior, que es antioccidental, antiestadounidense y antiisraelí, continuará así, inalterado e inamovible.

Esta vez, por favor, no se dejen influenciar por la sofistería ridícula tejida por analistas occidentales aficionados, algunos incluso en Washington, que pueden seguir aferrados al sueño de un Irán reformado y liberal.

Irán no cambiará. Más importante aún para nosotros, la política exterior de Irán no cambia.

La razón de ser de Irán

Una parte significativa de la razón de ser de Irán es atacar y destruir a Israel y Occidente. Independientemente de los resultados de las próximas elecciones, Irán seguirá atacando a Israel y Occidente. Continuará utilizando a sus representantes, como los hutíes, Hezbolá y Hamás, para hacer el trabajo sucio.

Irán se enorgullecerá de hacer que Oriente Medio sea más volátil, más peligroso y más inflamable.

Seguirá en su esfuerzo, aunque no tenga éxito, de unir a los musulmanes de todo el mundo contra Israel y Occidente. Irán anhela ser el líder central del mundo musulmán, y está convencido de que Israel es un vehículo, una herramienta, un símbolo de odio, que puede unir a las masas musulmanas.

Pero Irán está en una desventaja significativa en esta tarea. A pesar de que los iraníes son musulmanes, son persas, no árabes. Como tal, nunca se convertirían naturalmente en los líderes del mundo musulmán y árabe. Así que están esperanzados en unir y galvanizar a los musulmanes en su odio hacia los judíos e Israel.

El otro elemento que juega en contra de Irán en su esperanza de convertirse en el líder del mundo musulmán es que son chiítas en un mar de musulmanes sunitas.

Sin embargo, se niegan a renunciar a su sueño de liderazgo en el mundo árabe y musulmán.

Los lazos que Irán ha fomentado con Rusia y China seguirán sin cambios, incluso bajo una nueva presidencia. Esta alianza es significativa no solo porque empodera a Irán para seguir desafiando las sanciones de Estados Unidos, sino también porque juntos crean un nexo que sostiene la creencia de que Estados Unidos no debería dictar y dirigir los asuntos mundiales.

Así que sí, se acercan las elecciones en Irán. Pero no importa quién ocupe los cargos políticos en Irán. Irán no está a punto de cambiar.

El escritor es un comentarista social y político. Vean su programa de televisión Pensando en voz alta en JBS. Lean su último libro THUGS.