Les guste o no, habrá dos estados - Opinión

Después de casi cinco meses de guerra sangrienta, sostengo que es hora de enfrentar la a menudo dolorosa realidad de nuestro futuro y dejar de intentar engañarnos sobre nuestra capacidad para tomar todas las decisiones sobre nuestro estatus en este vecindario.

"Entre el río y el mar", como a nuestros enemigos les gusta llamar a este pedazo de tierra en la que todos vivimos, hay 7.2 millones de judíos y 6.9 millones de árabes. Eso es un hecho, al igual que lo es el hecho de que ninguno de nosotros se irá a ninguna parte. Y si ninguno de nosotros va a ninguna parte, solo hay una solución que ofrece alguna promesa para un futuro productivo para ambos, y es encontrar alguna forma de convivir para que no estemos constantemente tratando de matarnos el uno al otro.

Viviendo aquí por más de 40 años, soy muy consciente de que hemos intentado varias veces idear un plan para abordar este desafío. Nuestro argumento siempre ha sido que "ellos" siempre han rechazado propuestas de paz o que "nosotros" simplemente no tenemos un socio para la paz. ¿Su argumento? Esta es nuestra tierra, ustedes son colonizadores, no tienen derecho a estar aquí, y podemos esperar el tiempo que sea necesario para recuperarla. Todo lo demás que siempre escuchamos es simplemente una manifestación de este axioma básico, que está arraigado en un sistema de creencias que clasifica a todo no musulmán como un infiel.

Sin embargo, ¿qué hemos aprendido de los eventos del 7 de octubre? Específicamente, que (a) no éramos invencibles; (b) nuestro gobierno y militar no pudieron protegernos; (c) incluso con nuestros sistemas de seguridad de alta tecnología, si vivimos al lado del caos, eventualmente ese caos se filtrará a través de la frontera y nos envolverá a nosotros también; y (d) no teníamos suficiente material militar, por lo que si no fuera por las "llaves del armario de suministros" que nos dio EE. UU., no habríamos podido sostener la batalla ni cerca de cinco meses.

También aprendimos mucho sobre nuestros vecinos palestinos. Aprendimos que (a) el liderazgo de Hamas no le importa en absoluto lo que le sucede a su gente; (b) la idea de trasladar a árabes desplazados a otros países es inviable porque ningún país quiere aceptarlos; y (c) UNRWA ha perpetuado el estatus de refugiado en aquellos que fueron desplazados en 1948, durante 75 años, tiempo en el que la población de refugiados ha seguido multiplicándose.

Además, hay otras cosas que siempre supimos. Por ejemplo, (a) las personas criadas en un lugar donde no hay un horizonte futuro positivo eventualmente se rebelarán, como vimos en múltiples intifadas pasadas; (b) cuanto más dure una guerra, menos simpatía y apoyo recibiremos del resto del mundo; y (c) las potencias occidentales que nos apoyaron "cortarán el grifo" de ese apoyo cuando sus posiciones políticas internas se vuelvan insostenibles.

Por lo tanto, solo tenemos una opción: presentar nuestro propio plan que cree alguna entidad soberana futura para los palestinos, aprovechando la buena voluntad de los estados árabes con los que hemos mantenido relaciones diplomáticas, a pesar de lo que está sucediendo en Gaza, para que nos ayuden en este esfuerzo. Tenga en cuenta que ningún país árabe ha retirado a su embajador, excepto Jordania, a pesar de la presión local para hacerlo.

Hay un camino a seguir; aquí hay algunos parámetros

AL RECONOCER todo esto, puede que haya un camino que podamos sugerir que nos brinde la seguridad que necesitamos y merecemos, al tiempo que establece un marco que detiene los asesinatos durante los próximos 75 años (no queremos ser demasiado optimistas, así que no lo llamemos un tratado de paz permanente). Algunos parámetros posibles:

Las IDF detienen la guerra, se devuelve a todos los rehenes y se proporciona a los dirigentes de Hamás un salvoconducto a algún otro país, sin permitirles regresar nunca ni a Gaza ni a Judea y Samaria.

Se confiscarían todas las armas de guerra de Gaza y se destruiría el sistema de túneles.

Una coalición de países árabes y occidentales asumiría la responsabilidad de administrar Gaza durante tres años para reconstruir la infraestructura de la Franja y preparar a los dirigentes locales para convertirse en su autoridad de gobierno.

Israel completaría la zona tampón de un kilómetro en el lado gazatí de la frontera, que estaría vedada a los residentes de Gaza.

Se construirían un puerto y un aeropuerto operativos en Gaza para que los residentes pudieran entrar y salir sin tener que acceder a Israel o Egipto.

Durante tres años, Judea y Samaria serían designadas Protectorado de Palestina, donde una coalición de países árabes y occidentales desempeñarían allí el mismo papel que sus homólogos en Gaza.

Al cabo de tres años, lo ideal sería que Gaza y Judea y Samaria se unieran como Estado Soberano de Palestina, con fuerzas de seguridad civiles pero sin ejército ni capacidad para entrar en guerra.

Las comunidades judías de Judea y Samaria tendrían derecho a permanecer allí mientras lo desearan. Es anatema para el concepto de paz que los dirigentes árabes de la zona digan que quieren que la zona sea judenrein, como ya se ha dicho, del mismo modo que nosotros nunca diríamos que ningún árabe puede vivir en Israel. Los residentes de estas comunidades judías tendrían la ciudadanía israelí y podrían optar también a la ciudadanía palestina una vez finalizado el período de tres años, en caso de que desearan hacer uso de esa opción.

Se establecería una frontera internacional operativa entre ambas entidades, con una vía rápida para que los israelíes que viven en el enclave palestino puedan entrar en Israel y regresar.

Los detalles deben aclararse, pero el objetivo es claro

HAY muchos otros detalles que deben aclararse, pero el objetivo es claro: construir una estructura política no militar que proporcione un marco para que podamos convivir sin matarnos cada pocos años.

Comprensiblemente, hay quienes dicen que ahora, tras el 7 de octubre, no es el momento de hablar sobre la paz con los palestinos o cualquier concepto de soberanía palestina. Sin embargo, hay una oportunidad en este momento, y estos tiempos caóticos a nivel mundial no auguran bien para el mantenimiento del status quo. Como tal, necesitamos líderes que puedan ver clara y honestamente los desafíos que enfrentamos y, utilizando las relaciones que se han desarrollado con nuestros vecinos en los últimos años, construir un nuevo marco que nos dé esperanza para el futuro y la posibilidad de muchos años de progreso tranquilo juntos.

Como persona de fe, creo que todo lo que nos sucede aquí está en manos del divino. Sin embargo, Deuteronomio 30:12 nos dice que "no está en los cielos" y que se nos ha dado esta tierra para continuar el trabajo del paraíso, lo que implícitamente significa que el Eterno está feliz de contar con nuestra ayuda para lograr algo cercano al nirvana. Pirkei Avot (Ética de nuestros Padres) 2:16 nos encomienda actuar al decir: "No nos corresponde terminar el trabajo, pero tampoco tenemos la libertad de rechazarlo".

Nuestra tarea está claramente delineada para nosotros. No debemos retroceder de ella.

El escritor es CEO de Atid EDI Ltd., una consultora de desarrollo empresarial internacional con sede en Jerusalén; ex presidente nacional de la Asociación de Americanos y Canadienses en Israel; ex presidente de la junta del Instituto de Estudios Judíos Pardes; y miembro de la junta de la Cámara de Comercio Israel-Estados Unidos.