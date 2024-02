Despido de reservistas de FDI perjudica a largo plazo a sociedad israelí

Este "niño-héroe" de 26 años acaba de regresar de tres meses en Gaza después del 7 de octubre. Tras 31 días de vuelta en la oficina (durante los cuales, por ley, no podía ser despedido), fue despedido, en lugar de ser recibido como un héroe.

Es una vergüenza. Nuestros reservistas dejan todo atrás para protegernos. Sacrifican tiempo con sus familias, sus proyectos personales y, sí, incluso sus trabajos. Algunos tienen negocios propios; otros trabajan para empresas. Algunos están empezando sus carreras, mientras que otros han dedicado más de una década a sus profesiones. Sin embargo, al regresar de defender a nuestra nación, se encuentran descartados por empleadores que ven su ausencia no como un sacrificio noble, sino como una responsabilidad.

Los israelíes son diferentes a las personas de otros países. No me refiero a ninguna noción de ser "el pueblo elegido" (¿o sí?), sino más bien al hecho de que los hombres y mujeres de 18 años se unen al ejército con el objetivo de defender nuestra patria. A los 19, algunos se convierten en comandantes en fuerzas especiales, operan drones o manejan inteligencia sensible. Incluso después de completar su servicio militar, muchos continúan con el deber de reserva. Los reservistas encarnan un compromiso único, poniendo sus vidas en pausa, potencialmente a un riesgo extremo, para asegurar la seguridad de nuestra nación.

Este sacrificio forma un contrato social tácito según el cual la sociedad, incluido el sector corporativo, les debe no solo gratitud sino también apoyo tangible. Despedir a los reservistas a su regreso no solo rompe esta obligación moral; socava el mismo tejido de responsabilidad mutua sobre el cual se construye la sociedad israelí. Envía un mensaje de que los sacrificios personales por la seguridad colectiva son subestimados, lo que daña la cohesión social esencial para una nación que depende en gran medida de sus ciudadanos o, como yo los describiría, soldados para siempre y eternamente.

Debo admitir que mientras escribo estas palabras, todavía estoy impactado por la necesidad de abordar incluso este tema. Creciendo en una familia muy sionista, siempre me enseñaron que si le das al país, principalmente durante el servicio militar, el país y sus ciudadanos se asegurarán de que nada te lastime. Desafortunadamente, algunos priorizan el éxito financiero corporativo sobre el bienestar de los empleados y, en última instancia, la seguridad de nuestro país.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reúne con reservistas de las FDI en la Franja de Gaza el 25 de diciembre de 2023 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Este enfoque es profundamente miope. Tales empresas no reconocen los beneficios a largo plazo que los reservistas aportan al lugar de trabajo: habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, manejo del estrés y un profundo sentido de responsabilidad y misión. En lugar de utilizar estas ventajas "injustas" y únicas para el éxito de la empresa, algunas empresas las ignoran, perjudicando su crecimiento a largo plazo y competitividad.

Mi padre me enseñó la importancia de la verdad y la honestidad. Sin embargo, la vida es más compleja. Más allá del imperativo moral de no despedir a los reservistas que regresan de los horrores de la guerra, hay impactos económicos significativos. Uno de los atributos más hermosos de Israel es nuestra unidad. A nivel internacional, somos elogiados por nuestro fuerte espíritu cívico y amplio compromiso con la defensa nacional.

Manchando la imagen

Despedir a reservistas mancha esta imagen, retratando a las empresas israelíes y, por extensión, a la sociedad israelí como carentes de solidaridad y gratitud. En una era de conectividad global, tal daño a la reputación puede llevar a repercusiones económicas y diplomáticas tangibles. ¿Karma, verdad?

Aunque es cierto que las empresas priorizan la rentabilidad, es fundamental considerar las implicaciones más amplias más allá de las preocupaciones financieras inmediatas. Sí, las empresas están en el negocio para generar beneficios y mantener la estabilidad financiera. Sin embargo, es igualmente crucial reconocer el valor intangible de la integridad moral y la responsabilidad social. Despedir a reservistas solo para mitigar pérdidas financieras a corto plazo ignora las consecuencias a largo plazo para la moral de los empleados, la reputación de la empresa y la cohesión social.

Por otro lado, entiendo la perspectiva de las empresas que enfrentan presión financiera debido a la ausencia de los reservistas. Las interrupciones operativas y las posibles pérdidas financieras incurridas durante este período no pueden pasarse por alto. Sin embargo, investigaciones indican que los empleados valoran mucho el reconocimiento y la apreciación (Gibson, O'Leary, Weintraub, 2020). Desde mi perspectiva, las empresas que priorizan el apoyo a los reservistas, incluso durante su ausencia, demuestran un compromiso con el bienestar de sus empleados.

En Israel, donde el boca a boca y la solidaridad social tienen una influencia significativa, la publicidad negativa que surge del maltrato a los reservistas puede tener consecuencias graves. Más allá de lo financiero, las empresas arriesgan las relaciones con empleados, clientes e inversores que priorizan la conducta ética y la responsabilidad social.

Como veterano de las fuerzas especiales, considero que el despido de reservistas para obtener ganancias financieras es moralmente indefendible y extremadamente frustrante. Debemos responsabilizar a aquellos que se atreven a despedir a los reservistas a su regreso. Necesitan temer las repercusiones de sus acciones. Unámonos contra este comportamiento "no israelí", defendiendo en cambio el honor, la integridad y los sacrificios de nuestros defensores. Es hora de actuar, no solo de implementar leyes que extiendan el "tiempo de gracia" que reciben los reservistas (lo cual es un buen comienzo), sino de protegerlos y asegurar que, como sociedad, no aceptamos este maltrato y que aquellos que "pecan" enfrentarán consecuencias. La fuerza de Israel radica en su unidad, y ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso de estar juntos contra la injusticia.

El escritor es un estudiante de honor de tercer año en la Universidad de Reichman, cursando una doble titulación en ciencias de la computación y emprendimiento, y es miembro del Programa de Liderazgo y Diplomacia Argov. Como activista social, cofundó el primer acelerador de empresas de impacto para estudiantes en la universidad y lideró la asociación estudiantil en la Escuela Hebrea Reali.