Los judíos no deberían alegrarse por la muerte de terroristas - opinión

Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás, hemos sido testigos del largo alcance de las operaciones antiterroristas de Israel (al menos de aquellas de las que nos enteramos), como el asesinato de un líder de Hamás mediante un cohete bien colocado a través de una ventana y una redada en un hospital palestino. A diferencia del asesinato aéreo, la redada en el hospital requirió botas en los pasillos.

La valentía de las escuadras antiterroristas de las FDI, el Shin Bet y la policía YAMAM es insuperable. Sin embargo, ambos eventos me recordaron en ciertos aspectos a la muerte de otro terrorista en octubre de 1995: Fathi Shikaki, líder de la Yihad Islámica Palestina (PIJ).

En abril de ese año, mi hija Alisa, de 20 años, viajaba en un autobús cerca de la comunidad judía de Kfar Darom en Gaza. Alisa estaba en lo que ella pensó que sería unas vacaciones de tres días antes de la Pascua. En una llamada telefónica conmigo mientras esperaba su autobús en Jerusalén, que sería la primera etapa de su viaje, me dijo que "quería disfrutar de unos días de sol" antes de la festividad. Sería la última vez que hablamos.

Ella nunca completó ese viaje en autobús porque una furgoneta estacionada al costado de la carretera, fuera de las puertas de Kfar Darom, aceleró repentinamente desde el arcén y golpeó el autobús por su lado derecho. Luego, el conductor detonó una potente bomba que había en el interior de la furgoneta.

La Yihad Islámica Palestina (PIJ) se atribuyó el ataque en una serie de mensajes transmitidos a los medios de comunicación y a un profesor universitario en Estados Unidos. (Más tarde me enteraría de que la PIJ no actuó sola; la bomba fue fabricada por el maestro fabricante de bombas de Hamas, Yahya Ayyash, "el ingeniero", quien sería asesinado a principios de 1996).

Terroristas de la Yihad Islámica Palestina participan en un desfile militar antiisraelí con motivo del 36º aniversario de la fundación del movimiento en la ciudad de Gaza, el 4 de octubre de 2023. (credit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)

Era una tarde de viernes de octubre de ese mismo año cuando Shikaki salió de un hotel en la isla mediterránea de Malta. Dos hombres en una motocicleta se detuvieron frente a él y le dispararon a quemarropa. Aunque nadie se atribuyó el ataque, un llamante me transmitió que podría sentir cierto sentido de justicia de la muerte de este hombre. Yo entendí que la muerte de Shikaki fue llevada a cabo por el largo brazo retributivo de Israel, piense en la masacre de Múnich. Y que el asesinato de Alisa y otros siete en Kfar Darom era digno de un esfuerzo para rastrear y eliminar al líder de la PIJ.

La noticia del asesinato y su vínculo con el asesinato de Alisa resultó en que fui entrevistado por una estación de noticias de la ciudad de Nueva York. Debo haber parecido un ciervo frente a los faros cuando me preguntaron por mis sentimientos acerca de la muerte de Shikaki; todo lo que se me ocurrió decir fue "No voy a sentarme a guardar luto por él."

Otros terroristas han muerto a manos de las FDI, y estoy seguro que también de agentes israelíes. La culpa del ataque con drones que mató a uno de los líderes principales de Hamas, Saleh al-Arouri, fue rápidamente atribuida a Israel por los partidarios de Hamas.

La respuesta en las redes sociales fue interesante. Se convocó a una huelga general en el territorio de la Autoridad Palestina en Cisjordania, su madre agradeció que muriera como mártir, su "esperanza", dijo ella. Se publicó un video, supuestamente mostrando a un soldado de las FDI repartiendo dulces, como a menudo se hace en áreas palestinas cuando israelíes son asesinados en ataques terroristas.

Son los comentarios del lado pro-Israel los que me hicieron pensar en el tema que planteo. A partir de una lectura limitada de la cobertura en los medios israelíes, me encontré con estos comentarios: "Quienquiera que haya hecho el bombardeo, que tenga más éxito bombardeando al resto del liderazgo de Irán", "Es un buen día cuando mueren terroristas", "Qué buena noticia. Más por favor." "Maravillosa noticia, simplemente deliciosa – y hace tiempo que se esperaba." Y "Mazal tov."

¿Qué deberíamos sentir cuando muere un terrorista?

Entonces, ¿qué se supone que debemos sentir cuando alguien responsable de la muerte de civiles israelíes encuentra su propio fin?

Hace muchos años, me intrigaba la diferencia en el Halel que decimos el primer día de Pésaj (dos días en la Diáspora) y en Hol Hamoed - los días intermedios de la festividad. Halel, alabanzas a Dios, son 18 párrafos, pero en Hol Hamoed Pésaj se reduce a 10 párrafos. Sin embargo, en Sucot, el Halel completo se recita cada día de la festividad. No soy la única persona que se ha preguntado por qué hay una diferencia; la cuestión se ha discutido durante siglos.

Tomando un enfoque legalista de las diferencias, en Sucot el número de sacrificios ofrecidos en el Templo se establece por separado en la Torá. Piensa en cada día como una festividad separada que merece su propia obligación de recitar Halel. En Pésaj, sin embargo, la Torá dice sobre los sacrificios: “Así haréis cada día durante siete días”. En palabras del rabino Basil Herring, "Es como si cada día de Pésaj fuera simplemente una extensión del primero" y por lo tanto no requieren el recitado del Halel completo.

También existe un enfoque espiritual.

El Talmud relata que los hijos de Israel cruzaron el Mar de los Juncos y se congregaron al otro lado. Moisés compuso una canción; Miriam también lo hizo; y los hijos de Israel se regocijaban por el ahogamiento de los egipcios en el mar.

Además, el Talmud cuenta que los ángeles celestiales también comenzaron a cantar alabanzas, cuando una voz celestial retumba y dice: "Detened vuestra celebración, los egipcios también son mis hijos". Aunque un Hallel completo es apropiado en el primer día (o días) de la Pascua, en conmemoración de esa voz disminuimos la alegría de la festividad diciendo una versión más corta durante Hol Hamoed.

Cuando el Todopoderoso castiga a los asesinos, podemos regocijarnos pero no saltando de alegría o extendiendo un mazal tov a las FDI. En cambio, encontramos nuestro agradecimiento en el Hallel tanto en el completo de los primeros días de Pascua como en la mitad de Hol Hamoed y los días al final de la festividad. Por despreciables y viles que hayan sido los terroristas como Fathi Shikaki, Yahya Ayash y Saleh al-Arouri, no deberíamos celebrar sus muertes. El Cielo no quiere que lo hagamos.

El escritor es el presidente de los Sionistas Religiosos de América (RZA, por sus siglas en inglés). Él es el padre de Alisa Flatow, quien fue asesinada en un ataque terrorista palestino patrocinado por Irán en 1995, y autor del libro "La historia de un padre: Mi lucha por la justicia contra el terror iraní".

Nota: La RZA no está afiliada con ningún partido político estadounidense o israelí.