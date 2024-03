Israel debe mejorar su comunicación con EE.UU. sobre Hamas - opinión

Israel nunca recibirá un trato justo de la mayoría del mundo. Alrededor del 69% de las protestas en la primera semana tras la invasión de Israel por parte de Hamas fueron en contra del estado judío. Esto, a pesar de que Hamas causó la peor pérdida de vidas judías desde el Holocausto, con una violencia sexual inimaginable. Y el estado judío ni siquiera había iniciado su operación terrestre. Intentar convencer a aquellos que claramente están predispuestos en contra de los judíos no vale la pena.

Sin embargo, Estados Unidos ha seguido siendo un fuerte aliado de Israel en los buenos y malos tiempos, con el presidente Joe Biden mostrando verdadero coraje al seguir apoyando al estado judío contra las voces anti-Israel en su partido.

Ross Douthat, escribiendo en The New York Times, describe el doble estándar utilizado contra Israel en su guerra contra Hamas en comparación con los ataques liderados por Estados Unidos contra ISIS. "El mundo está bien... con armas estadounidenses apoyando una guerra implacable contra un movimiento islamista fanático, dejando ciudades destruidas y miles de muertos, siempre y cuando el movimiento islamista fanático mate a cristianos, yazidíes y musulmanes."

"Pero si una organización islamista mata, viola y secuestra judíos, como lo hizo Hamas el 7 de octubre, entonces (argumentan) se establece un nuevo estándar: las reglas de combate son repentinamente mucho más estrictas, no se puede exigir una rendición incondicional, se necesita un alto el fuego ahora.

"Israel se encuentra en un punto de intersección de diversas ideologías: no solo el antisemitismo manifiesto, sino también el más amplio discurso anti-blancura y anticolonial de la izquierda que lo trata como culpable de manera presumida, sin importar lo que sus enemigos puedan hacer". La activista Natalia Latif graba un cartel de Voto no comprometido en el podio del orador durante una reunión nocturna de elecciones de voto no comprometido mientras demócratas y republicanos celebran sus elecciones presidenciales primarias de Michigan, en Dearborn, Michigan, EE. UU., 27.02.2024 (credit: REUTERS)

Israel pronto entrará en la fase final y más sensible de su guerra con Hamas, eliminando los cuatro batallones restantes de la organización terrorista en la ciudad sureña de Rafah, que está llena de cientos de miles de civiles desplazados. El liderazgo de Hamas está intacto y protegido, escondiéndose bajo un escudo de rehenes israelíes además de su escudo habitual de civiles palestinos.

Sin control israelí del cruce de Rafah y el Corredor de Filadelfia, las líneas de suministro de Hamas permanecerían abiertas y Israel habría perdido esta guerra.

El presidente Biden sigue diciendo que Israel tiene el derecho de destruir a Hamas pero, paradójicamente, también llama ahora a la reanudación de la solución de dos estados, lo cual sería visto por los israelíes como una recompensa por la masacre atroz de los terroristas y la toma de rehenes civiles.

Para apaciguar a los críticos de Israel en su partido, ha magnificado desproporcionadamente la amenaza que representan los colonos israelíes rebeldes en Cisjordania, permitiendo que los medios anti-Israel extremistas desvíen la atención del objetivo pendiente de destruir a una entidad terrorista hacia una narrativa que presenta a Israel como el obstáculo para la paz.

El primer ministro Benjamin Netanyahu siempre fue experto en hablar para las audiencias estadounidenses. Sin embargo, hoy prioriza su mensaje para su audiencia doméstica, complaciendo a elementos extremos en su coalición, cuya agenda enfurece a la administración. Hablar a su audiencia israelí en términos máximos por ganancias políticas socava el mensaje que quiere que los estadounidenses escuchen.

¿Puede Israel presentar su caso al presidente Biden y a los partidarios demócratas de Israel en un tono menos estridente, mostrando más flexibilidad, transparencia y voluntad de pragmatismo?

Con la habilidad retórica de Bibi y su comprensión de la sociedad estadounidense, puede reformular la discusión. Pero ¿está dispuesto a mostrar más matices en su mensaje, optando por ser más diplomático en su respuesta a temas sensibles, presentando las vulnerabilidades de Israel que permitirían que los estadounidenses simpatizaran con el estado judío? Miembros del partido Demócrata ya están diciendo que Israel está cometiendo genocidio, crímenes de guerra y hambriento intencionalmente al pueblo palestino.

Se necesitarán habilidades magistrales de relaciones públicas, ya que Israel es una sociedad traumatizada y no quiere parecer débil a los ojos árabes, y el gobierno debe mantener la moral israelí lo más alta posible durante meses más de guerra.

En un mundo de clips de 20 segundos y elecciones binarias, víctima y victimario, es difícil transmitir mensajes como el de John Spencer, presidente de Estudios de Guerra Urbana en West Point, quien escribió: "Soy un experto en guerra urbana. Israel está cumpliendo con las leyes de la guerra". Para muchos estadounidenses, el 7 de octubre es historia antigua, y aunque reconocen su brutalidad, les parece que ahora es Israel quien está usando una fuerza desproporcionada.

Entonces, ¿cómo podría Netanyahu haber manejado mejor la petición del presidente de una pronta reanudación de una solución de dos estados, abordando el tema de los colonos y las muertes de civiles palestinos? Seamos claros: no se va a cambiar el odio de la Escuadra, pero hay muchos demócratas, moderados e independientes cuyos oídos están abiertos si se les proporcionan hechos en contexto.

También sería del interés de Israel utilizar portavoces femeninas de habla inglesa en lugar de hombres israelíes duros.

Desconocido para los estadounidenses, la mayoría de los israelíes son personas de color, no blancas, como lo retratan los críticos progresistas. Ser proactivo y diplomático, y manejar temas controvertidos no relacionados con el esfuerzo bélico te permite controlar la narrativa, no siempre estando a la defensiva.

El tema de los colonos

Respecto al tema de los colonos: Reconoce que hay colonos en Cisjordania que están cometiendo actos criminales y que se les va a tratar según la plena extensión de la ley israelí. Una vez que seas transparente, explicas que se trata de un número mínimo de personas. Luego, puedes definir esta amenaza en contexto con la amenaza mucho más significativa que los israelíes enfrentan por el terror palestino que emana de los territorios.

Cuando el presidente comenzó a pedir inmediatamente un camino hacia una solución de dos estados, para dar esperanza a los palestinos, la respuesta debería haber sido reformulada de un automático "no" a dar forma a una narrativa diferente. Decir que es del interés de Israel que los palestinos tengan un camino hacia la independencia y la prosperidad económica. Pero primero, los palestinos necesitan el estado de derecho, la libertad de prensa, poner fin a los pagos que incentivan el terrorismo y proteger los derechos de las minorías, incluidas las personas LGBTQ.

Esto evita confrontar al presidente, que no abandonará su objetivo de dos estados ahora, mientras da forma a una narrativa diferente que exige a los palestinos cambiar de la corrupción y el terror si quieren avanzar.

La ayuda humanitaria y el desplazamiento de civiles con un plan demasiado tardío para trasladar a los civiles fuera de Rafah son heridas autoinfligidas. En el mundo de la guerra, si lo rompes, eres responsable de ello. Netanyahu debería haber gestionado de manera más efectiva la crisis humanitaria completamente previsible en el terreno y en sus mensajes. Tomar medidas para trasladar a los civiles de Rafah a un lugar más seguro antes de que comenzara la siguiente fase de la guerra debería haberse iniciado hace un mes y haberse coordinado con Estados Unidos y Egipto.

Hamas fabrica el sufrimiento palestino

En cuanto a la acusación de que Israel está hambriento al pueblo palestino: Se debe saber que es Hamas quien está robando y revendiendo la comida, y que las organizaciones de derechos humanos no han establecido la infraestructura para manejar el suministro adecuado de alimentos que llega desde Israel. Esto requeriría permitir que periodistas, que no estén sesgados, ingresen a áreas peligrosas en el lado de Gaza de los puntos de control para ver la situación por sí mismos. Los estadounidenses no pueden concebir que alguien intencionalmente esté hambriento a su pueblo como arma de guerra para manipular las sensibilidades occidentales.

Los israelíes creen que mostrar vulnerabilidades es una señal de debilidad. Pero a los ojos estadounidenses, en una guerra de imágenes, con el 7 de octubre en el espejo retrovisor, mostrar el dolor, el desplazamiento, el trauma y los heridos de Israel como consecuencia del 7 de octubre explicaría a los estadounidenses por qué siguen luchando.

Desconocidos para los estadounidenses son los miles de reservistas heridos, muchos con lesiones que durarán toda la vida y afectarán su capacidad para mantener a sus familias. Son contadores, trabajadores de la construcción, camareros y trabajadores de saneamiento que luchan en sus patios traseros. Los estadounidenses pueden entonces relacionarse y entender los sacrificios de los israelíes, no solo de los palestinos. Esa es una historia que comprará buena voluntad, ya que Israel necesita más tiempo para desmantelar la infraestructura de Hamas.

Corresponde a Netanyahu y al pueblo israelí determinar su curso. Sin embargo, es importante dar forma a su narrativa y evitar dilemas de relaciones públicas autoinfligidos que socaven el camino de Israel hacia la victoria.

El escritor es el director de MEPIN, la Red de Información Política de Oriente Medio, y editor de seguridad sénior de The Jerusalem Report. Regularmente informa a miembros del Congreso y a sus asesores de política exterior sobre Oriente Medio, y es director de Mandel Strategies, una firma consultora en la región.