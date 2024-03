¿El laicismo es muy tentador? Juventud jaredí debería poder servir en FDI

Israel se está acercando a una fecha límite en abril impuesta por el Tribunal Supremo para formalizar o poner fin a la larga exención del reclutamiento jaredí (ultraortodoxo). El discurso se calienta y corre el riesgo de iniciar una peligrosa lucha cultural, podría derribar al gobierno y toca temas de ética judía, asuntos militares, sociedad y economía.

Y así, leí con interés el artículo de opinión en estas páginas escrito por el Rabino David Stav, fundador y presidente de la Organización Rabínica Tzohar. Al igual que yo, considera la negativa de la comunidad jaredí a servir (en sus palabras) “una mancha moral masiva [y] una profanación del nombre de Dios (Hilul Hashem) que no puede ser perdonada”.

Sin embargo, él argumenta que el reclutamiento no puede ser forzado, y aquí estamos algo en desacuerdo.

No discuto que la sociedad israelí debe proceder con cierta sensibilidad, y también con aprecio por la importancia de la erudición religiosa. Pero la aceptación de la imposibilidad de la coerción es derrotista e injusta.

Además, la negativa a servir no proviene de tener puntos de vista pacifistas (que se podría argumentar deberían ser respetados); los votantes jaredíes como bloque ahora están entre los más agresivos en temas militares y palestinos. Están sólidamente en la derecha, favoreciendo, por ejemplo, la presencia continua de Israel en Cisjordania [Judea y Samaria], pero se niegan a servir en el ejército que asegura y patrulla el territorio.

Un grupo de judíos ultraortodoxos bloquea el tráfico y el metro ligero en Jerusalén en una manifestación contra el reclutamiento de los haredíes en las FDI. 26 de febrero de 2024. (credit: SOL SUSSMAN)

No, la idea es simplemente que mientras que la gente secular en Israel, en su mayoría, puede ser obligada, como en todos los países con servicio militar obligatorio, en el caso de los jaredíes, su firme negativa a servir permanecerá inquebrantable.

Stav explica que el liderazgo jaredí tiene una preocupación muy particular: que los jóvenes jaredíes, una vez en el ejército, puedan ser seducidos por la vida secular y abandonar la comunidad.

Evalúo esta observación como correcta. Pero es crucial para la sociedad en general ayudar a los jaredím, con gentileza pero firmeza, a superar este miedo.

Hay cosas peores en el mundo. Una de ellas es la guerra actual con Hamas, en la que el ejército se encuentra, por primera vez en muchas décadas, escaso de soldados.

La carga sobre los israelíes no jaredím se está volviendo abrumadora. Más allá de lo práctico, hay un sentido de una profunda violación del principio judío de "Kol Yisrael arevim ze-bazeh" - una responsabilidad mutua por el bienestar de los demás.

En señal de la atmósfera caldeada, algunas figuras jaredím menos sagaces han argumentado que el estudio de la Torá es más importante para la defensa nacional que las FDI.

Y el sábado, el Rabino Jefe Sefardí Yitzhak Yosef advirtió que "si nos obligan a unirnos al ejército, todos nos iremos al extranjero". Dado el nivel de antipatía hacia los jaredím en muchas partes de Israel, esa declaración no fue efectiva como amenaza, pero no hay duda de su tenacidad.

¿Cuál es el acuerdo al que se aferra?

La situación actual es que los jóvenes, incluso hasta bien entrada la veintena, pueden evitar el servicio militar estudiando la Torá, lo que lleva a muchas personas que de ninguna manera son "sabios religiosos" a quedarse en la yeshivá en lugar de unirse a la fuerza laboral, lo que agrava el daño a la sociedad, y, agregaría, devalúa en cierta medida la marca de las yeshivot.

Dado que también afecta a la fuerza laboral, la participación laboral de los hombres jaredíes apenas alcanza el 50%, mucho más baja que la de las mujeres jaredíes, y muchos de los empleados trabajan en puestos financiados por el gobierno en el sector público sobredimensionado de servicios religiosos.

Dado el índice de natalidad de casi siete hijos por familia, cerca de un tercio de los alumnos de primero de primaria de hoy son jaredíes; los niños en su mayoría pasarán a la escuela secundaria, donde no estudiarán matemáticas, inglés o ciencias, y luego obtendrán una exención militar.

Es claro ver hacia dónde se dirige esto, y la mayoría de esto debe terminar (entre otras cosas, mediante requisitos de financiación relacionados con el plan de estudios básico para las escuelas).

En un momento en el que los israelíes seculares y sus hermanos nacional-religiosos enfrentan períodos de conscripción cada vez más largos seguidos de largos meses de servicio de reserva anual, e Israel ha absorbido casi 2.000 muertes en la guerra, la indignación está creciendo.

El entorno actual de reclutamiento militar fue un esquema informal del primer ministro Menachem Begin, iniciado hace unos 45 años. Debido a la tasa de natalidad, su impacto ha crecido desde entonces.

Antes de eso, solo unos pocos cientos de verdaderos académicos eran exentos anualmente, en un acuerdo que se remonta a David Ben-Gurion, el primer ministro.

La situación actual es ampliamente vista por el público no jaredí y la mayoría de los académicos legales como un caso extremo de desigualdad hacia aquellos que arriesgan sus vidas. Los tribunales han exigido acción. La respuesta de los partidos jaredíes ha sido persuadir al primer ministro Benjamin Netanyahu de que el esquema informal sea consagrado en la ley.

Hace unas semanas, el Ministro de Defensa Yoav Gallant, que, aunque es del Likud de Netanyahu, ha mostrado rasgos de independencia de pensamiento, anunció que no presentaría la ley a menos que los partidos moderados de centro-izquierda estuvieran de acuerdo, lo cual no lo están.

Los jaredíes exigen una solución alternativa y amenazan con hacer caer la coalición. Si Netanyahu intenta una solución alternativa, inflamará la opinión pública (encuestas recientes muestran que incluso la mayoría de los votantes del Likud quieren que los jaredíes sean reclutados).

Es un verdadero dilema para Netanyahu, y se le debería permitir que se resuelva. Si el gobierno cae en este asunto, habrá una verdadera oportunidad de reorganizar la política israelí de una manera que permita encontrar una solución, no solo a este problema, sino a muchos otros también. La actual coalición de derecha y religiosa está paralizada en este tema porque sin los partidos jaredí no tiene mayoría y no puede esperar conseguirla en el futuro.

La solución de Stav es en cambio reemplazar el acuerdo con un sistema de múltiples vías que permita formas no militares de servicio nacional. No es una idea terrible ofrecer la opción no solo a jaredím, sino a una amplia variedad de la población: a ciudadanos árabes, pacifistas, mujeres quizás, y aquellos con habilidades especiales o necesidades especiales. Pero como una solución general solo para los jaredím, huele a aún más desigualdad.

La dirigencia jaredí tiene razón en que muchos de sus jóvenes, una vez liberados de sus anteojeras y liberados de sus cadenas, se alejarán del estilo de vida jaredí, y eso está perfectamente bien. Así como no todos están destinados a ser eruditos de la Torá, no todos desean naturalmente dedicar sus vidas al culto en el grado que lo hacen los jaredím.

Si nacer en una familia jaredí significa que debes permanecer jaredí, y la tasa de natalidad continúa por unas cuantas generaciones más, el sector dominará el país. A menos que el comportamiento cambie, la economía colapsará, al igual que la capacidad de Israel para defenderse. Algo, claramente y bastante rápidamente, tiene que ceder.

Se pide a los israelíes seculares que acepten que sus hijos e hijas puedan volverse religiosos, después de todo. Es un camino de dos vías. El libre mercado de ideas demanda que los jaredím acepten las consecuencias de permitir que su juventud se encuentre con todo el rango de posibilidades de la experiencia humana.

El escritor fue el jefe regional de AP en Europa, África y Medio Oriente, presidió la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén y es autor de dos libros sobre Israel. Síguelo en danperry.substack.com.