Escape de Shushan: Cómo el exilio de Purim presagió el 7 de octubre - opinión

Las cosas en Shushan parecían estar avanzando sin problemas. Setenta años antes, Jerusalén cayó ante los ejércitos babilónicos invasores, y nos dispersamos por todo el Medio Oriente. La mayoría de los judíos se asentaron en Babilonia, y gradualmente reconstruimos nuestras vidas y comunidades.

Por primera vez, el judaísmo demostró ser una religión portátil, capaz de viajar más allá de las fronteras de Israel. Nos insertamos en la cultura local y comenzamos a disfrutar de una apariencia de normalidad.

También nos involucramos en el gobierno local. Daniel el Profeta se elevó a la prominencia como el asesor más aclamado de varios tiranos babilónicos. Su habilidad sobrenatural para descifrar sueños le ganó el respeto de un tirano temperamental y brutal llamado Nabucodonosor.

Incluso cuando el Imperio Persa derrocó a Babilonia, Daniel continuó siendo un asesor admirado. Su influencia y la de su sucesor Zorobabel fueron parcialmente responsables de nuestro regreso a Israel, ya que Ciro, un rey persa, fue presionado para autorizar y financiar este proyecto. Los judíos tenían todo el derecho de sentirse seguros y optimistas sobre su futuro en el imperio.

Después de que Daniel se retirara, surgió una nueva figura política judía. Mordechai, un sobreviviente anciano de la generación de los refugiados de Jerusalén, fue nombrado uno de los consejeros de Ahasuerus y frecuentaba los patios del palacio. Con la coronación de Ester, nuestra influencia política se disparó, ya que ahora teníamos "uno de los nuestros" sentado en el trono. Los judíos de Shushan podían dormir tranquilos sabiendo que tenían a un confidente del rey. Además, Mordechai y Ester descubrieron una conspiración para asesinar al rey, y sus heroicos esfuerzos fueron registrados en la historia pública. Mordechai se convirtió en una celebridad pública, habiendo evitado que Shushan cayera en la anarquía política.

COMER KOSHER en el palacio real: Kosher en Berlín, 2002 (credit: SEAN GALLUP/GETTY IMAGES)

Un crisol

No solo disfrutamos de influencia política en Persia, sino que vivíamos en una sociedad perfectamente adaptada a nuestras necesidades culturales. Persia era una sociedad tolerante e inclusiva en la que todas las razas y etnias eran bienvenidas. En las festivas comidas del palacio, se ofrecía cada cocina tradicional. Los documentos y decretos oficiales del palacio se traducían a todos los idiomas. Nadie, incluidos los judíos, debía sentirse como un extranjero en la sociedad multicultural de Persia.

Aunque nos asentamos en el extenso reino persa, nuestra población estaba concentrada en la capital de Susa, que gradualmente se convirtió en una ciudad predominantemente judía. No sorprendentemente, también fuimos invitados a la celebración de gala de ocho días en Susa, y cenamos junto a otros persas. Dado que Susa era tan pluralista, las leyes dietéticas judías se mantenían estrictamente en esta fiesta. Imagina la escena: solo 70 años después de ser llevados fuera de Jerusalén encadenados, lo habíamos logrado, cenando junto a otros persas en el palacio real, mientras comíamos comida kosher.

Nos habíamos transformado dramáticamente de un grupo desaliñado de refugiados en una comunidad prominente, viviendo pacíficamente en Susa, participando ansiosamente en celebraciones nacionales y posicionándonos dentro de las cámaras de poder.

En el aire

Repentinamente, todo cambió. Asuero ascendió a un relativamente desconocido llamado Hamán al segundo cargo más alto en el país, efectivamente catapultándolo por encima de Mardoqueo y otros funcionarios gubernamentales. Hamán, un megalómano, tuvo una tensa confrontación con Mardoqueo, quien se negó a inclinarse en su honor. Este encuentro personal enfureció a Hamán, quien escaló su rivalidad personal en un ataque total contra nuestro pueblo.

Haman convenció a Ahasuerus de lanzar un genocidio contra sus propios ciudadanos. No solo el rey cedió, sino que reunió a todo el gobierno persa para implementar este atroz pogromo. Desde soldados hasta escribas y escritores de cartas, todo el aparato gubernamental fue movilizado.

A nivel local, nuestros antiguos vecinos y amigos de repente se volvieron en nuestra contra, preparándose ansiosamente para la masacre sangrienta del 13 de Adar. Toda la influencia política y buena voluntad social que habíamos acumulado en los últimos 70 años resultó inútil para prevenir esta calamidad.

Regreso a Shushan

El colapso en Shushan prefiguró la historia judía, ya que el mismo escenario se repitió a lo largo de nuestro torturado exilio.

Durante el exilio, enfrentamos violencia intermitente y persecución religiosa, pero también disfrutamos de períodos prolongados de relativa calma y estabilidad, durante los cuales nos recuperamos de la tragedia y reconstruimos nuestras vidas. A menudo, dentro de unas pocas generaciones de expulsiones o violencia, nos afianzamos en la cultura local y en la política local, aportando una mezcla excepcional de talentos y beneficios a nuestras sociedades anfitrionas. Sin embargo, a medida que acumulábamos influencia política y buena voluntad social, nos volvimos demasiado confiados y cómodos. No nos dimos cuenta de lo rápido que la situación podía cambiar y de lo profundo que corre el antisemitismo latente.

Lamentablemente, a menudo no nos dimos cuenta de nuestra fragilidad en el exilio hasta que fue demasiado tarde.

El colapso de la 'era dorada'

Sucedió en España.

Durante aproximadamente cinco siglos, las comunidades judías prosperaron, al tiempo que proporcionaban una prosperidad sin precedentes a la Península Ibérica. Comerciantes y financieros judíos construyeron redes financieras internacionales rentables que ayudaron a financiar expediciones de descubrimiento como la misión de Colón. Los intelectuales judíos fueron importantes contribuyentes en casi todos los sectores de la cultura española, mientras que los médicos judíos ocupaban posiciones prominentes en la academia y en las cortes reales.

En 1391 estalló la violencia, ya que la inestabilidad política combinada con la hostilidad latente hacia el éxito judío desencadenó horribles pogromos que destruyeron docenas de comunidades judías españolas. Cien años después, la expulsión de 1492 puso fin a nuestra era dorada de forma abrupta. La influencia política y la posición social que desarrollamos durante cinco siglos resultaron ser insignificantes frente al odio y la intolerancia religiosa. Muchos no se dieron cuenta de esto hasta que fue demasiado tarde.

La nueva Europa

Sucedió de nuevo en la Europa moderna.

Hacia finales del siglo XVIII, la Ilustración nos invitó a formar parte de la sociedad gentil, ofreciéndonos plenos derechos y ciudadanía. Aceptando con entusiasmo esta cálida invitación, lideramos un crecimiento meteórico en todo el continente, impulsando el progreso en arte, cultura, ciencia, industrialización y finanzas.

La democracia reemplazó a las monarquías obsoletas y ofreció libertad política y libertad de culto.

Un nuevo día amanecía en Europa, y por primera vez en 300 años, nos sentimos en casa en el Continente.

Todo cambió con un loco. El ascenso al poder de Hitler también despertó el antisemitismo latente en países europeos vecinos. En solo unos pocos años, todo lo que habíamos construido se desvaneció en el aire.

Una vez más, aprendimos esta lección demasiado tarde. A pesar de la buena voluntad y a pesar del progreso que habíamos impulsado, la vida en la Shushan moderna era frágil y podía desvanecerse en un instante.

Déjà vu

El 7 de octubre nos recordó esta dolorosa lección, una vez más. La experiencia judía en los EE.UU. ha sido espectacularmente exitosa. Hemos construido comunidades judías prósperas y prósperas mientras alcanzábamos libertades y seguridad anteriormente inimaginables. Nos hemos integrado en la cultura estadounidense mientras participamos con entusiasmo en el proceso democrático. Lideramos la cruzada por la justicia social y la igualdad racial, uniendo esfuerzos para proteger a los miembros vulnerables de la sociedad contra la intolerancia y el odio. Hemos encendido un crecimiento intelectual fenomenal, impulsando a la academia estadounidense a una prominencia mundial.

El 7 de octubre todo se vino abajo, al darnos cuenta, una vez más, de lo frágil que es la vida judía fuera de nuestra tierra natal. Hemos visto, horrorizados, cómo antiguos aliados y colegas nos han dado la espalda, distorsionando la verdad y propagando el odio. Los bastiones académicos que construimos con tanto esfuerzo y amor se han convertido en focos de racismo y fanatismo. El monstruo del antisemitismo ha despertado y ha demostrado de nuevo lo rápido que puede devorar el poder político y la buena voluntad social.

Esperamos que, en el mundo post-7 de octubre, los judíos sean un poco más cautos y menos ingenuos. Esperamos que las comunidades judías sigan siendo estables y prósperas, pero vean a través de la fachada de Shushan.

El escritor es un rabino en Yeshivat Har Etzion/Gush, una yeshivá hesder. Tiene smichá y una licenciatura en informática de la Yeshiva University, así como una maestría en literatura inglesa de la City University of New York. Es autor de la próxima obra Dark Clouds Above, Faith Below (Kodesh Press, abril de 2024), que ofrece respuestas religiosas a la masacre del 7 de octubre y la guerra que siguió.