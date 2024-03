Una fiesta sobre la autodefensa: El inconveniente sionismo de Purim

Las festividades judías a menudo son convertidas en una máscara por judíos progresistas antisionistas. Escondiéndose detrás de la estética judía, sienten que tienen la libertad de atacar a Israel y a la mayoría de los judíos que son sionistas.

Sin embargo, mientras estos actores se sienten cómodos vistiendo el disfraz de las conocidas festividades de Janucá y la respetable Pascua, parecen avergonzarse de Purim.

Este año, no ha habido muchos mensajes en redes sociales temáticos de Purim abogando en nombre de los palestinos y atacando a Israel, probablemente porque la festividad consagra el derecho a la autodefensa, un principio del sionismo que los judíos radicales de izquierda querrían negar al Estado judío.

Celebrando Purim mientras Israel está en guerra

Por esta razón, Purim 2024 ha visto a judíos que han adoptado una posición más antagónica hacia Israel crear contenido atacando la festividad, revisándola e incluso minimizando cómo deberíamos percibir a los enemigos de los judíos.

La cadena National Public Radio publicó el sábado un artículo sobre el "capítulo más oscuro" en el Libro de Ester, en el cual los judíos persas lucharon contra los pogromistas de Hamán y mataron a 75,000 de ellos.

Libro de Ester, escrito en un pergamino ('megillah') para ser leído en la fiesta de Purim. Pergamino alsaciano del siglo XVIII, conservado en el Joods Historisch Museum de Ámsterdam. (credit: Wikimedia Commons)

El diario The Washington Post también publicó en la víspera de Purim un artículo similar sobre cómo algunos judíos estadounidenses estaban "reconsiderando las celebraciones de Purim" porque este capítulo era "especialmente incómodo a la luz de la guerra".

La Agencia Telegráfica Judía también exploró a radicales lamentando el "capítulo más sangriento". Algunos de los temas de los artículos, como el Proyecto Capítulo 9 del Centro Shalom, incluso buscaron reescribir el antiguo texto religioso de más de 2000 años con nuevos finales de ficción.

"Este año, las resonancias de Israel-Gaza son demasiado fuertes para ignorarlas", escribió el rabino Arthur Waskow en la introducción del Proyecto Capítulo 9.

En la narrativa de Purim, el visir persa Hamán odiaba al prominente judío Mordechai y su pueblo porque no se inclinaban ante él y tenían leyes "diferentes de las de cualquier otro pueblo".

Haman obtuvo permiso del rey Asuero para llevar a cabo un genocidio del pueblo judío, "para destruir, masacrar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día", y lanzó un sorteo para la fecha fatal del pogromo masivo.

El mandato se extendió por todo el país, y los hombres de Haman se prepararon para esta sucia acción. Mardoqueo le dijo a su sobrina y reina Ester, una judía secreta, que se ganara el favor de Asuero, para ejecutar a Haman y dar permiso a los judíos para defenderse.

El 7 de octubre, respaldado por un régimen persa, Hamás lanzó un gran pogromo en Israel, asesinando, violando y torturando a 1200 personas, la mayoría civiles.

Cientos más fueron llevados a la cautividad. Israel luchó y empujó a los pogromistas hacia atrás, y luego casi un mes después lanzó una invasión terrestre para destruir la organización terrorista, un esfuerzo que aún continúa mientras se celebraban las celebraciones de Purim en 2024.

En los artículos, elementos marginales de la diáspora judía describen tanto la acción militar judía contra las fuerzas de Haman y Hamás como venganza.

El rabino Amichai Lau-Lavie y la rabina Rachel Timoner publicaron un artículo de opinión el 7 de marzo en The Forward en el que describían el asesinato de "75,000 civiles, el castigo colectivo definitivo".

Al igual que con la cifra a menudo reciclada del Ministerio de Salud de Hamás de 30,000, se agrupan civiles y combatientes para oscurecer la verdad.

En la historia de Purim, los judíos persas seguían en peligro después de la ejecución de Hamán; las órdenes de Asuero no podían ser revocadas.

Una guerra de autodefensa

Era pelear o morir. Desde el 7 de octubre, los cohetes han seguido cayendo sobre Israel, los cautivos no han sido liberados, y Hamás ha dicho repetidamente que intentará echar suertes para otros 7 de octubre en fechas futuras.

La guerra entre Israel y Hamás, al igual que en Purim, no se trata de venganza sino de prevenir ataques inminentes y buscar justicia. Tanto Hamás como Hamán son destruidos por sus propios planes, como justamente se merecen.

"Que el malvado plan que ideó contra los judíos recaiga sobre su propia cabeza", dijo Asuero, una afirmación resumida en términos modernos cuando los comentaristas de redes sociales dijeron que Hamás y sus seguidores "se metieron con la persona equivocada y ahora lo saben".

En un anuncio para su Iftar interreligioso y romper el ayuno de Ester para pedir un "alto el fuego permanente", Jews for Racial and Economic Justice afirmaron que "Sabemos inequívocamente que responder a la violencia con violencia masiva no es la solución y no hace que nadie esté más seguro", pero curiosamente no hacen ningún argumento relacionando la protesta con Purim.

La acción militar frente a una fuerza genocida salvó al pueblo judío durante la historia de Purim, y está dentro de la tradición judía seguir ese camino.

"¿Qué haría Ester?" preguntó el Instituto Shalom, escribiendo nuevos finales de Purim en los que la guerra era solo un sueño de Mordecai, o Ester lograba mágicamente la paz con aquellos que intentaban matarla.

IfNotNow hizo la misma pregunta, con el nombre de su domingo "Purim por la Liberación y la Paz", en el que también imaginaron finales alternativos y pidieron un alto el fuego. Sin embargo, la realidad no puede ser simplemente deseada, y como sabía Ester, hombres como Hamás no pueden ser fácilmente razonados. Ester no estaba a favor de un alto el fuego: después de que 500 pogromistas y los diez hijos de Hamán fueron asesinados en Shushan en el primer día de la guerra, Ahasuerus indica que podría ser suficiente, pero Ester insta al rey a permitirles continuar la batalla por otro día y terminar permanentemente con la amenaza.

Los revisionistas buscan negar este mensaje de autodefensa afirmando que extremistas judíos podrían usar este mensaje para asesinar civiles inocentes.

Los artículos y ensayistas del Instituto Shalom citan invariablemente al terrorista Baruch Goldstein, quien supuestamente justificó su asesinato de palestinos con la historia de Purim. Sin embargo, Baruch era un radical único inspirado en Purim, actuando de la misma manera que Hamás y sus seguidores, atacando a civiles. Los judíos persas e Israel atacaron a aquellos que se alzaron en armas contra ellos.

Mientras que Ahasuerus dio a los judíos licencia para matar a mujeres y niños y tomar las pertenencias de sus enemigos, la megillah no dice que lo hicieran, y explícitamente declaró que no saquearon. Un mensaje razonable de autodefensa no debería ser empañado por el único ejemplo al que todos los revisionistas recurren.

Es dudoso que juzgarían una festividad o principio islámico como "para siempre manchado", como Lau-Lavi y Timoner llamaron a Purim, debido a los numerosos disturbios durante el Ramadán en Israel o al atentado suicida del Eid al-Adha por ISIS en 2021.

Lau-Lavi y Timoner no quieren que los judíos ahoguen el nombre de Hamán, una tradición debido al mandamiento de la Torá de borrar el nombre de Amalek, el título dado a aquellos que buscan destruir al pueblo judío.

The Post y NPR detallan cómo algunas personas se sienten incómodas con las referencias a Amalek, como cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a Hamás Amalek en un discurso del 28 de octubre. Se espera escuchar cánticos de "Intifada" y "Jihad" en los campus estadounidenses y se nos dice que hay muchas interpretaciones de estos términos, pero la misma sutileza no se puede apreciar para el término Amalek.

Mientras que la interpretación del pasaje "borrarás la memoria de Amalek" (Deuteronomio 25:19) se debate si es metafórico o físico, luchar contra Amalek también es una cuestión de autodefensa.

El título se da a menudo a aquellos que claramente no son de la antigua tribu, sino a aquellos que buscan la destrucción de Israel, como los nazis. Al igual que Hamás, Amalek emboscó sin piedad a los israelitas más vulnerables.

El mandamiento de borrar la memoria de Amalek llega "cuando tu Dios te dé seguridad de todos tus enemigos que te rodean, en la tierra que tu Dios te está dando como porción hereditaria".

La historia de Purim muestra la importancia de tener el poder político de Ester para poder buscar la autodefensa. También muestra el peligro de tener que depender de otros para obtener permiso, ya sea del rey persa Asuero o del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por eso los sionistas abogan por un estado judío para consagrar este derecho.

Los judíos necesitan un lugar donde no se arrodillen ante los caprichos de Hamanes y puedan vivir según sus propias leyes "diferentes de las de cualquier otro pueblo".

El otro mandamiento con respecto a Amalec es "Recuerda lo que Amalec te hizo" (Deuteronomio 25:17), pero al ignorar las lecciones de Purim y al negar la justicia de la acción militar israelí, muchos están olvidando no solo lo que Hamán intentó hacer, sino lo que Hamás hizo.

Rehén de un rey lujurioso y petulante, Ester ayunó durante tres días antes de buscar la salvación para su pueblo. El jueves, la activista Yotvat Fireaizen-Weil llamó al ayuno en nombre de las mujeres judías que aún están en cautiverio y son abusadas.

Llamado al ayuno solidario

En cambio, IfNotNow convocó el martes a un ayuno de tres días en solidaridad con Gaza, por un alto el fuego, el fin de la ayuda militar a Israel y el intercambio de terroristas por los rehenes. Esther ocultó su identidad para proteger a los judíos, mientras que algunos grupos se disfrazan con identidad judía para poder hacerles daño.

Al igual que Mordechai, grupos como Jewish Voice for Peace deberían haber llorado como Mordechai en cilicio y ceniza cuando ocurrió la matanza del 7 de octubre, pero ese mismo día culparon a Israel por el pogromo y equipararon las acciones de Hamás y de las FDI.

El mandamiento de beber hasta no poder distinguir entre Mordechai y Hamán no busca equiparar a ambos, sino que es una celebración del cambio de la tristeza de la matanza a la alegría de sobrevivir.

Algunos judíos parecen tener ganas de pasar por alto esto y beber profundamente de una ideología que los obliga no solo a confundir a Israel con Hamás todos los días, sino también a revisar las escrituras judías.

El nombre de la festividad, Purim, hace referencia a las suertes que se echaron y su efecto contrario. Apostar por Hamás y negar a Israel el derecho judío de la autodefensa solo llevará a una tragedia autoinfligida.

Cómo descubrió Hamán, es fácil ser colgado por su propia horca. Hamás no se preocupó por las creencias políticas de los judíos a quienes encontraron el 7 de octubre, matándolos sin piedad.

Los judíos antisionistas, de extrema izquierda y anti-Israel en Estados Unidos harían bien en prestar atención a las advertencias que Mardoqueo le dio a Ester sobre el plan de Hamán: "No te imagines que tú, de entre todos los judíos, escaparás con vida estando en el palacio del rey".