"Cree en las mujeres israelíes; Pramila Patten lo hizo"

A principios de esta semana, The Jerusalem Post habló con la directora de derechos humanos y organizaciones internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Michal Philosoph, sobre el papel crucial que desempeñó para asegurar la visita a Israel de Pramila Patten, la representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en conflictos, y su equipo.

La visita, que tuvo lugar del 29 de enero al 14 de febrero, resultó en un informe, el primero de su tipo escrito por un organismo de la ONU, que confirma que "la violencia sexual, incluida la mutilación genital, la tortura sexualizada, o tratos crueles, inhumanos y degradantes" fueron perpetrados por terroristas de Hamás durante su ataque atroz.

Como una de las principales fuerzas impulsoras detrás de la visita del enviado de la ONU y su subsiguiente informe, Philosoph dio a conocer a Post cómo, después de meses de silencio por parte de UN Women y otros grupos, se produjo la visita y por qué estaba tan decidida a hacerla realidad.

"Identifiqué la necesidad de llevar a alguien honesto y profesional para informar al respecto. No alguien que sea israelí", sino alguien de una "organización internacional reconocida", explicó.

Por consiguiente, Philosoph contó con la ayuda de la prominente jurista israelí, la Prof. Ruth Halperin-Kaddari, quien sirvió durante 12 años en el Comité de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y trabaja muy de cerca con Patten.

EL PRESIDENTE ISAAC Herzog y Pramila Patten, representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, mantienen una conversación en la Residencia del Presidente en Jerusalén, mientras la esposa del presidente, Michal Herzog, observa, el mes pasado. (credit: AMOS BEN-GERSHOM/GPO)

A través de Halperin-Kaddari y del Representante Permanente de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, Philosoph y su equipo contactaron la oficina de Patten, la cual confirmó que "estaba dispuesta a venir aquí y ver lo que sucedió".

Antes de que se pudieran hacer los arreglos, sin embargo, el no insignificante asunto de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este, tuvo que ser superado. Establecida en mayo de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos, de acuerdo con una resolución de la ONU, la comisión de investigación es el único órgano de la ONU autorizado para "investigar todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto" en la región.

Sin embargo, como explicó Philosoph, debido a la postura "poco profesional y muy sesgada" contra Israel de este organismo de la ONU y su presidenta, Navi Pillay, Israel ha rechazado constantemente trabajar con él.

Para ilustrar su punto, solo días después del ataque del 7 de octubre, el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén informó lo siguiente: “El producto de una ‘Comisión de Investigación’ de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Navi Pillay, llega solo días después de la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto. El mensaje del pogromo de Pillay directamente a Hamás y otras organizaciones terroristas palestinas: estamos de su lado”.

Por lo tanto, se hicieron arreglos para que Patten trajera su propio equipo, que incluía científicos forenses, entrevistadores con conocimientos especializados sobre cómo entrevistar a sobrevivientes, expertos en tecnología de video que pueden detectar si un video es real o "falso AI" y abogados.

Vinieron para obtener una "imagen completa de lo que sucedió aquí [el 7 de octubre]", afirmó Philosoph. "La visita fue muy intensa con muchas reuniones", agregó, antes de confirmar que Patten también "vio la película de 43 minutos de Hamás y, por supuesto, quedó horrorizada".

Filosof también coordinó para que Patten se reuniera con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Bienestar y Ministerio de Salud: “Preparamos cada una de estas reuniones, ya que queríamos que cada una se centrara en la violencia sexual”.

"Realmente intentamos llevarle todo el material que teníamos"

Naturalmente, Patten y su equipo se reunieron con sobrevivientes del ataque, algunos del kibutz Be'eri, otros del festival de música Supernova, así como el héroe del momento, Rami Davidian, el agricultor que salvó cientos de vidas conduciendo de un lado a otro, llevando personas del festival a un lugar seguro.

También se entrevistaron a funcionarios de Lahav 433 - la Unidad Nacional de Crimen, así como al ejército y otras organizaciones, para brindarles a Patten y su equipo una comprensión más profunda de la situación aquí.

“Realmente intentamos llevarle todo el material que teníamos”, dijo Philosoph, confirmando que Patten trabajó desde las 6 de la mañana hasta la medianoche mientras estuvo en Israel. “Queríamos que se sintiera libre de revisar todo lo que quisiera.”

A petición suya, Patten también conoció a algunas de las familias desplazadas y liberó a rehenes, incluida Amit Soussana, quien recientemente "proporcionó detalles exhaustivos de los abusos sexuales y otras violencias que sufrió durante [su] calvario de 55 días" a manos de los terroristas de Hamás al New York Times.

Aunque Soussana es "la primera exrehén en decir públicamente que fue abusada sexualmente en cautiverio", el Times confirmó que ya había proporcionado su escalofriante relato al equipo de Patten, aunque "no pudieron revisar su testimonio". Debido a restricciones de privacidad, Philosoph no pudo hacer más comentarios sobre este asunto en particular cuando el Post le preguntó al respecto.

Era importante para Patten conocer, durante su estancia en Israel, a tantas personas como fuera posible que se vieron directamente afectadas por la masacre de Hamás. Con ese fin, se le concedió acceso sin restricciones a ella y su equipo, para permitirles llevar a cabo todas las comprobaciones necesarias para verificar sus hallazgos, dándole así validez al informe.

Después de que Patten dejara Israel, su equipo se quedó una semana más para continuar con su minucioso trabajo. Con el aumento de las noticias falsas y el sentimiento antiisraelí desde el 7 de octubre, fue extremadamente importante que todos los hallazgos de Patten fueran verificados por el equipo de la ONU, ya que esto le dio credibilidad a su informe. Como subrayó Philosoph: "Es importante tener un documento que confirme lo que sucedió aquí".

En su informe, Patten confirma que el equipo fue testigo de un "patrón" que "puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual, incluida la mutilación genital, la tortura sexualizada o tratos crueles, inhumanos y degradantes", en el que "las víctimas, en su mayoría mujeres, fueron encontradas totalmente o parcialmente desnudas, atadas y disparadas en múltiples lugares".

El informe también confirma que hubo "información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluyendo violación, tortura sexualizada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra los rehenes", y que las rehenes restantes estaban siendo sometidas a una "tortura sexualizada" en curso.

"El informe fue muy claro sobre lo que sucedió aquí", declaró Philosoph, agregando: "Para nosotros, era muy importante tener un documento con el logo de la ONU que confirmara lo que sucedió aquí". Esto es particularmente significativo, ya que desmiente las repetidas negaciones de Hamás de que sus miembros abusaron sexualmente de personas en cautiverio o durante el ataque del 7 de octubre.

Al final de la visita, Patten fue más allá del llamado del deber al escribir su propio informe detallando los hallazgos de su equipo, en lugar de permitir que simplemente se incorporaran al informe del secretario general sobre la violencia sexual relacionada con conflictos, que se presenta al Consejo de Seguridad cada año.

También confirmó en una rueda de prensa que cuatro prisioneros a los que conoció en Ramallah mientras estaba allí dijeron que, contrario a los rumores, no tenían conocimiento de que compañeros prisioneros fueran violados por soldados del IDF. Sin embargo, el lobby anti-Israel todavía está difundiendo estas mentiras, haciendo que el trabajo de Philosoph de hacer llegar la verdad sea aún más crucial ahora que nunca.

Organizar la visita del enviado de la ONU fue, según Philosoph, "una de las tareas más difíciles que he tenido en mi carrera como diplomática, pero no dudé ni por un segundo, porque realmente sentí que la voz de esas mujeres no estaba siendo escuchada".

Al finalizar nuestra reunión, lamentó: "Quería hacer un poco de justicia para las mujeres, pero todavía falta mucho camino por recorrer".

A pesar de la gran presión de organismos externos para minimizar el informe de Patten, Philosoph todavía cree firmemente que valió la pena todo el arduo trabajo. Lo que dice a los escépticos y a los negadores es esto: "Creen en las mujeres israelíes; Pramilla Patten lo hizo".