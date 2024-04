Sería imprudente que Israel se enemistara con el Presidente Biden y el Senador Schumer

En su discurso denunciando a Benjamin Netanyahu, el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (D-NY), hirió al pueblo de Israel. Su llamado a nuevas elecciones israelíes para reemplazar al primer ministro violó la regla sólida de que las democracias no intervienen en la política interna de otra democracia.

Según el fallecido ex senador estadounidense Joseph Lieberman en The Wall Street Journal y David Suissa en el Los Angeles Jewish Journal, Netanyahu ha dañado al Estado de Israel. Durante décadas, la legitimidad de Israel como estado ha sido negada, primero por las naciones árabes, luego por la Unión Soviética y sus satélites, y luego por grupos islamistas y terroristas. Israel ha sido el único estado en el mundo cuyo derecho a existir puede ser negado (o puede ser amenazado con destrucción), y las naciones ofensoras seguirán siendo tratadas como miembros respetables de la comunidad internacional.

El punto de Lieberman y Suissa es que intervenir en el proceso democrático interno de Israel implica que la posición de Israel como estado incuestionable es frágil.

Rusia desató una guerra agresiva en Chechenia y Ucrania; China llevó a cabo ataques genocidas culturales contra tibetanos y uigures. Y nadie dice que la comunidad internacional debería dictar un cambio de régimen por tales crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, en la extrema izquierda radical, la gente declara que, habiendo matado a muchos civiles palestinos, el derecho a la existencia de Israel puede ser negado (como Hamás e Irán han hecho repetidamente). La intervención de Schumer refuerza la afirmación discriminatoria y antisemita (que él rechaza) de que la soberanía de Israel está en una categoría diferente a la de otros gobiernos establecidos, y no está más allá de ser impugnada.

El líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer (D-NY), ofrece una rueda de prensa después de que el Senado aprobara una resolución continua para evitar un cierre del gobierno federal, en Washington, EE.UU., el 15 de noviembre de 2023. (credit: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

Sin embargo, aquellos que desestiman a Schumer o lo acusan de traicionar a Israel están equivocados.

Incluso si lo juzgan mal en su crítica a Netanyahu o si creen que este discurso fue una concesión a la ala izquierda anti-Israel del partido Demócrata a expensas de Israel, los 40 años de liderazgo de Schumer (como representante y como senador) facilitando el apoyo estadounidense a Israel, no pueden ser ignorados. Schumer continúa siendo una fuerza importante que une a EE.UU. y al estado de Israel y mantiene el valor de su alianza estratégica. Su liderazgo es necesario y será valioso para la conexión Estados Unidos-Israel en el futuro.

¿Qué pueden aprender los israelíes del Líder de la Mayoría del Senado?

En lugar de descartar a Schumer, ¿cuáles son las lecciones que los israelíes deberían sacar de sus palabras? El discurso de Schumer destaca el daño que Netanyahu y el gobierno actual han infligido a la alianza con Estados Unidos, la cual es la base de la seguridad de Israel. Incluso nuestros aliados más devotos, como Biden y Schumer, se han sentido alejados por los líderes extremistas, antidemocráticos y antiárabes reclutados y nombrados por Netanyahu para permitirle servir como primer ministro.

Netanyahu no puede ser culpado por el crecimiento del ala anti-Israel del Partido Demócrata. Pero en lugar de intentar mantener cerca al corazón del Partido Demócrata con respecto al estado judío, él se ha inclinado hacia su base y aliados, distanciándose de los demócratas. Netanyahu se ha inclinado hacia el Partido Republicano de Trump. Esto es particularmente irresponsable porque los lectores cercanos de Trump ven que está hirviendo de rabia, obsesionado por el reconocimiento inevitable de la victoria de Biden por parte de Netanyahu.

Durante décadas, uno de los principales criterios por los cuales los israelíes juzgan a los primeros ministros es su capacidad para mantener la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel. El discurso de Schumer muestra que Netanyahu ha sido destructivo para esta conexión indispensable. Ha malgastado el bipartidismo que puso el apoyo a Israel más allá de los estrechos intereses partidarios y aseguró la cooperación militar y la ayuda extranjera, pase lo que pase en la administración que estuviera en el poder.

La guerra en Gaza con sus escenas nocturnas de Gaza en ruinas y niños palestinos sufriendo o muertos inevitablemente dañaría la posición de Israel entre los moderados del electorado estadounidense. El único enfoque que podría haber mitigado la erosión habría sido que el primer ministro de Israel dejara claro todas las noches que Israel estaba haciendo todo lo posible para salvar vidas civiles palestinas. Primero debería haber llegado la explicación repetida de que la evacuación de un millón de gazatíes no era para reconstruir asentamientos judíos, sino para salvar vidas palestinas, incluso mientras Israel evacuaba a 150,000 de su propia población para ponerla a salvo del fuego enemigo. Netanyahu no pudo hacerlo porque sus aliados querían reconstruir comunidades judías en Gaza. Por motivos similares, Netanyahu no ha logrado proporcionar un escenario creíble para el "día después" de gobernar/reconstruir Gaza, destruyendo así la confianza y credibilidad de Israel con la administración de Biden.

Noche tras noche, el primer ministro debería haber aparecido en los medios de comunicación expresando la desolación y el dolor sentido por todas las personas al ver el sufrimiento de los niños palestinos. Debería haber explicado cómo Hamás había incrustado a sus combatientes en mezquitas, escuelas, hospitales, y sus túneles de ataque en viviendas y sitios civiles, convirtiendo a los civiles palestinos en escudos humanos. Las tácticas deliberadas de Hamás significaban que la guerra justa de Israel causaría bajas civiles, pero Israel intentó de todas las maneras minimizar dichas bajas.

Lamentablemente, Netanyahu se mantuvo en silencio porque sus aliados no permitirían ninguna declaración de simpatía y preocupación por los palestinos. Esto dejó la impresión general en el público mundial de que la guerra de Israel en Gaza era por venganza y para infligir sufrimiento más que por autodefensa.

Israel observó la creciente escasez de alimentos en Gaza y comenzó a enviar ayuda humanitaria semanas antes de que la hambruna se convirtiera en un problema público, pero el gobierno no podía decir lo que estaba haciendo por temor a ofender a sus aliados, quienes querían tratar sin piedad a los palestinos. Así, el gobierno señaló falta de corazón y posible utilización de la inanición como táctica militar.

Una y otra vez, la presión estadounidense (e internacional) en favor de la ayuda humanitaria se proyectaba como políticas impuestas a un cruel Israel en lugar de como Israel luchando con escasez de alimentos surgida de una guerra justa, y haciendo más de lo que cualquier gobierno que lucha en legítima defensa había hecho por el otro lado. La hambruna debido a que Hamás tomaba suministros para sí mismo mientras condenaba a su población civil al hambre y la muerte fue atribuida a la mala voluntad de Israel. El resultado es el retrato de Israel como un paria moral, un opresor despiadado.

Declaraciones como las del Ministro de Patrimonio Amichai Eliyahu (Otzma Yehudit) insinuando que Israel podría lanzar bombas nucleares en Gaza no fueron reprendidas por Netanyahu por temor a ofender a sus aliados extremistas. Su silencio fue explotado para dar credibilidad a la acusación de genocidio contra Israel. El resultado neto es que por razones de conveniencia política y cobardía, y por su propia supervivencia política personal, Netanyahu le entregó a Hamás un golpe de relaciones públicas. Israel quedó retratado como asesinos e insensibles al sufrimiento palestino, mientras que el mensaje y las intenciones genocidas de Hamás fueron borrados de la imagen.

La gota que colmó el vaso en el sacrificio de la seguridad de Israel por parte de Netanyahu en beneficio de su ventaja política personal fue su intento de convertir las objeciones de EE.UU. a una invasión terrestre a gran escala de Rafah en una traición a la necesidad de Israel de demoler a Hamás. En lugar de aceptar la oferta de EE.UU. para llevar a cabo tal invasión (es decir, planificar juntos cómo trasladar a los civiles palestinos fuera del peligro y reducir las bajas civiles), Netanyahu proclamó repetidamente su intención de invadir Rafah sin atender a las preocupaciones de EE.UU..

Su cancelación de última hora de la misión para moderar la incursión en Rafah, que fue una noticia falsa, fue diseñada para excitar a su base mostrando que se enfrenta a EE.UU. mientras convierte a Biden en un político que protege su propia base electoral y perjudica a Israel. Alienar a los Biden y Schumers de este mundo - las personas en el 99vo percentil de apoyo a Israel - en el momento en que Israel no podría luchar con éxito sin el reabastecimiento estadounidense de municiones y aviones quedará registrado en la historia de Israel como una locura imprudente.

El escritor es un olé, un activista e intelectual público en América, y autor de The Triumph of Life: A Narrative Theology of Jews and Judaism (Sociedad de Publicaciones Judías, próximo a publicarse).