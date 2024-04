Aquí tienes un chiste. "¿Por qué Jonás no podía confiar en el océano? Porque sabía que había algo sospechoso en él". Aquí tienes otro: "¿Por qué el imán fue al espacio? Para ver la luna de cerca para el calendario perfecto de Ramadán". Si aún no te has reído, aquí tienes otro: "¿Por qué los judíos no juegan al escondite? ¡Porque nadie los buscará!"

En diciembre, le pedí a ChatGPT - el actual sistema líder de inteligencia artificial (IA) - que me contara un chiste cristiano, un chiste musulmán y un chiste judío. El primer chiste expropia a Jonás exclusivamente a la cultura cristiana, pero es bastante divertido. El segundo no es realmente un chiste, y fue precedido por un comentario que enfatizaba la importancia de respetar todas las religiones al usar el humor. El tercer chiste es antisemita.

En los últimos meses, desde el ataque de Hamas y el inicio de la guerra, ha habido una explosión en el nivel de antisemitismo en todo el mundo. Según Fighting Online Antisemitism, durante el primer mes de la guerra, el número de publicaciones antisemitas fue tres veces mayor que en el mismo período en 2022.

Internet y las redes sociales se han convertido en la principal arena en la que aparece el antisemitismo, tanto en manifestaciones relacionadas con Israel como en aquellas que no lo están.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) se ha transformado de una idea de ciencia ficción a una realidad tangible que está dando forma, y en el futuro dará forma aún más fuertemente, al discurso público global y a nuestro conocimiento sobre la realidad en general. La IA es un sistema de aprendizaje que analiza una gran cantidad de material escrito por humanos, tanto históricamente como en el presente, para consolidar su propio conocimiento.

Las palabras Inteligencia Artificial se ven en esta ilustración tomada el 31 de marzo de 2023 (credit: DADO RUVIC/REUTERS)

Antisemitismo en línea y las soluciones en la era de la IA

Al hacerlo, expone los sesgos presentes en este material, uno de los cuales es el antisemitismo. El resultado es una combinación de antisemitismo "clásico", caracterizado por estereotipos negativos sobre los judíos, y el nuevo antisemitismo de las últimas décadas y años, que ve a Israel como la máxima encarnación del colonialismo occidental, una combinación letal que representa una clara amenaza para la existencia judía e israelí.

Puede haber razones "racionales" por las cuales ChatGPT me dio la respuesta que dio, pero no podemos ignorar el resultado. Para la inteligencia artificial actual, los chistes sobre cristianos y musulmanes serán cautelosos y no ofensivos. Pero no hay problema con los chistes sobre judíos que incluyen motivos antisemitas.

A menos que se tomen medidas preventivas, ciertamente se puede suponer que a medida que crezca la cantidad de antisemitismo en línea, las plataformas de inteligencia artificial se volverán cada vez más antisemitas. ¿Cómo podemos superar la realidad presente?

Es importante trabajar directamente con los proveedores de redes sociales para asegurar que sus definiciones de contenido permitido se adapten a la nueva realidad, incluyendo la denuncia de publicaciones antisemitas y monitorear su eliminación. También es importante trabajar con las empresas desarrolladoras para asegurarse de que la inteligencia artificial esté equipada con "barandillas" que puedan responder al carácter único y siempre cambiante del antisemitismo en comparación con otras manifestaciones de racismo y odio en línea.

El alcance de este fenómeno demanda una acción amplia por parte del gobierno israelí, la comunidad judía estadounidense y todos los dispuestos a jugar un papel, antes de que sea demasiado tarde.

El escritor es el jefe del Programa Ruderman para Estudios Judíos Americanos y lidera el Centro Comper para el Estudio del Antisemitismo. La conferencia anual del Programa Ruderman sobre el antisemitismo en los Estados Unidos se llevará a cabo en la Universidad de Haifa el 9 de abril.