"Es como perder a un amigo": Rabino comparte su perspectiva personal sobre la guerra

"Me han llamado de nuevo", me dijo uno de mis amigos más cercanos. Ha sido reservista en las FDI desde que hizo aliá hace dos años. "¿Dónde te destinarán y por cuánto tiempo?", le pregunté. No tenía respuestas para mí; solo le habían informado que era inminente.

La noticia fue como un golpe en el estómago. "No estoy listo para esto", pensé. Parecía que ayer mismo lo habían dado de alta de su primer turno en Gaza, aunque ya habían pasado unos meses. Y no es el único que está siendo llamado de nuevo. Hay una sensación de que el país se está preparando para la próxima ronda.

¿Quién soy yo para quejarme en todo esto? La verdad es que nunca he puesto un pie en un campo de batalla. No tengo idea de lo difícil que es esto para mi amigo y todos los otros valientes hombres y mujeres que nos están protegiendo. Pero mi reacción inicial, aunque egoísta, fue que no quería que volviera.

La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a la vida rutinaria. Las cosas han sido mucho más fáciles con todos nuestros vecinos en casa. No hemos tenido que hacer trenes de comida o turnos de coche para ayudar a los padres solteros a gestionar la vida familiar. ¿Quién quiere volver a esa realidad? La mayor parte del país está tranquilo a pesar de los habituales actos de violencia que surgen de manera aleatoria. Claro que hay ataques de cohetes diarios desde el norte y el sur, apuñalamientos y tiroteos en toda Judea y Samaria, pero eso es la vida normal aquí.

Además, en Israel no estamos acostumbrados a una guerra tan prolongada. Sabemos cómo lograr victorias rápidas y abrumadoras. Eso es en lo que somos buenos: el tipo de victoria en el que golpeamos preventivamente y toda la incursión termina antes de que te des cuenta. El hecho de que esto haya durado tanto como hasta ahora nos hace parecer débiles en el escenario mundial y nos hace cuestionar si seguimos siendo la superpotencia militar que alguna vez fuimos.

Sin mencionar que parece que todo el mundo nos odia y piensa que estamos cometiendo genocidio. Nada golpea más en nuestro núcleo que afirmar que hemos caído al nivel de los nazis. Incluso si no es verdad, la gente lo cree. Tal vez si paramos, el mundo volverá a gustarnos. Quizás sea mejor si nos retiramos mientras vamos por delante, por así decirlo.

Por el futuro de Israel, la guerra debe terminar

Todo esto suena razonable, pero está completamente equivocado. No tenemos más opción que llevar la guerra hasta su conclusión. Los soldados necesitan terminar lo que han empezado por su propio bienestar. Muchos han regresado a casa necesitando terapia. Esto se debe no solo al trauma de la guerra.

Soldados de las IDF operando en Khan Yunis, en la Franja de Gaza, Abril , 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

La mayoría no ha regresado a casa sufriendo de TEPT, aunque desafortunadamente algunos sí lo han hecho. De hecho, se sabe que los soldados de Israel se enfrentan mejor que los de otros países a las tribulaciones de la guerra. Esto se debe a que, como cultura, reconocemos que, al igual que otras lesiones, las heridas psicológicas se curan con el tiempo. Pero esta vez nuestros soldados han estado luchando con el hecho de que se les pueda prohibir terminar el trabajo. Dejar a Hamas en su lugar atormenta a algunos de nuestros mejores soldados.

Por paradójico que parezca, gran parte del mundo árabe también quisiera que termináramos el trabajo. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita estarían encantados si Hamás y Hezbolá fueran eliminados de la ecuación. También son objetivos de esos grupos terroristas iraníes. Y si estos grupos terroristas fueran eliminados, los estados árabes moderados saben que podríamos enfocarnos en resolver el problema palestino sin distracciones.

La razón más importante para terminar esta guerra es porque existe un futuro sin todo este terror. Aunque pueda parecer retrocedido, se necesita más lucha para que haya menos lucha.

Pero todos podemos visualizar un mundo donde los vecinos de Israel no puedan golpearnos a voluntad. No es difícil imaginar un Estado judío pacífico, donde sus ciudadanos no se acostumbren a la muerte diaria. Sabemos dónde radica el problema y podemos erradicarlo de una vez por todas. Cuando estos grupos terroristas ya no existan, la posibilidad de una convivencia pacífica se vuelve plausible.

La razón para finalizar esta guerra no es solo por motivos utilitarios. Debemos seguir adelante por todos aquellos que han caído, han sido heridos y que aún están en cautiverio en manos de nuestros enemigos. Hay muchos que nunca volverán a la vida normal que ansiamos; es debido a su sacrificio supremo que no debemos ser complacientes. Ninguno de nosotros queremos esto, pero es nuestra realidad. Y no debemos deshonrar la memoria y el sacrificio de aquellos que han renunciado a tanto, deteniéndonos ahora.

El escritor es un rabino, un oficiante de bodas y un mohel que realiza britot (circuncisiones rituales) y conversiones en todo el mundo. Con base en Efrat, es el fundador de Magen HaBrit, una organización que protege la práctica del brit milá y los niños que la realizan.