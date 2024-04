Es hora de cortar la cabeza al pulpo: Irán - opinión

La eliminación de altos oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní esta semana en Siria es un gran impulso de aliento para el pueblo iraní que sueña con deshacerse del régimen de los ayatolás que conquistaron su país hace 45 años.

La mayoría de los iraníes comparten este sueño, algunos abiertamente, la mayoría en secreto, incluidos aquellos que trabajan para el régimen. Muchos de ellos brindan un apoyo falso, una máscara usada por necesidad para sobrevivir.

En el pasado, los iraníes han intentado varias veces derrocar al gobierno por sí mismos pero han fracasado debido a la brutalidad asesina del régimen.

El régimen es débil. Es un tigre de papel que no tiene legitimidad entre el pueblo. Los ayatolás solo gobiernan a través de una brutalidad sin límites.

El régimen puede ser derrocado, pero para eso necesitamos ayuda del exterior.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, visita el equipamiento militar de la Armada del CGRI en Bandar Abbas, Irán, 2 de febrero de 2024. (credit: IRAN'S PRESIDENCY/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY)/HANDOUT VIA REUTERS)

En primer lugar, la comunidad internacional debe entender que no hay otra opción: el derrocamiento del régimen debe lograrse. La paz y la seguridad regionales y globales dependen de ello.

La República Islámica de Irán es una amenaza existencial real para Israel, para la región, para Europa, para los Estados Unidos y para todo Occidente.

No debemos subestimar este régimen.

Tienen una ideología, paciencia, determinación, un plan ordenado y un gran presupuesto. Aquellos que tienen la impresión de que el país o su gente son pobres deben entender que no es porque el régimen no tenga dinero. Simplemente no comparte la riqueza del país con la gente. El régimen invierte todo el dinero en desarrollar su poder, en armas, en violencia, porque esa es la única forma en que puede sobrevivir y realizar su ideología fanática.

El régimen está trabajando para desestabilizar Occidente desde adentro. Utilizan la democracia para luchar contra las democracias.

Radicalizan a los jóvenes en los Estados Unidos y Europa, financian medios de comunicación y propaganda, y apoyan universidades, en cooperación con Qatar, y con el apoyo de Rusia y China.

Justo hace unos días, el Líder Supremo, Alí Jamenei, dijo en su reunión con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que su guerra de propaganda está teniendo éxito, y posteriormente lanzó un tweet, declarando: "La guerra también se libra en los medios, quien tenga los medios más fuertes en sus manos logrará alcanzar los objetivos que buscan".

El mensaje del pueblo iraní a las diversas amenazas regionales por parte de los numerosos representantes violentos de Irán es no perder tiempo ni energía en los tentáculos del pulpo. Si la cabeza no es destruida, continuará creciendo más tentáculos, incluso si se elimina uno, en Oriente Medio y en todo el mundo.

El enfoque debe estar en la cabeza.

Finalmente, esta semana, Israel dio el primer paso serio en este sentido.

La única forma de seguir atacando es no tener miedo de atacar las bases de la Guardia Revolucionaria Islámica, los símbolos del régimen y sus líderes. Tenemos una ventana de oportunidad, y no debemos desaprovecharla.

Cuando Irán tenga armas nucleares, será demasiado tarde. No dudarán en usarlas. Esto no es ni Corea del Norte ni la Unión Soviética. Esta es una ideología fanática, extremista y asesina.

Cuando el pueblo iraní se dé cuenta de que Occidente está decidido a derrocar al régimen iraní y está dispuesto a llegar hasta el final, se unirán.

Sé esto, conozco a esta gente.

Soy parte de ellos, y de mi garganta viene la voz de decenas de millones que tienen miedo.

No tengo miedo de decir lo que pienso.

Por eso vine a Israel para reunirme con la gente y hablar en el Knesset, así como recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, ambas invitaciones del Middle East Forum.

En nombre del pueblo iraní, pido una lucha hasta el final del régimen. No se detengan, no permitan que se fortalezcan y no piensen que están siendo disuadidos.

No cometan el error como el que se cometió antes del 7 de octubre, porque un error o una equivocación sobre las intenciones de Irán será mucho peor.

Pido a todos los países libres que nos apoyen. Únanse a nosotros, por favor no tengan miedo, y no jueguen un juego doble.

Hoy es un momento de grandes pruebas históricas, como en 1938.

Si nos rendimos y apaciguamos a Irán y Qatar, como Chamberlain intentó apaciguar a la Alemania nazi, podríamos ser arrastrados a otra guerra mundial. Pero esta vez será mucho más sangrienta.

Este es el momento. No duden.

¡Juntos, venceremos!

El escritor es un destacado líder de la oposición iraní con sede en Londres y un ex preso político en Irán.