Incorporar tanto a Israel como a los palestinos es la solución para eje moderado en Medio Oriente

El ataque espantoso de Hamas el 7 de octubre cristalizó una oportunidad histórica para el Estado de Israel, los palestinos y toda la región. Israel podría actuar ahora para garantizar su seguridad en todo su territorio, solidificar su posición en el escenario global y regional como un estado legítimo, y afirmar su derecho a existir.

El gobierno israelí aún tiene la opción de aprovechar los intereses de Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países árabes para avanzar en el interés primordial de Israel: vivir en seguridad. Esto solo se puede lograr incorporando tanto a Israel como a los palestinos en el eje moderado de Medio Oriente, que se opondrá firmemente a las fuerzas yihadistas de la región.

Israel está enfrentando una campaña en múltiples frentes: Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias proiraníes en Siria e Irak, y más. Este eje yihadista es apoyado y liderado por Irán.

Israel no puede vencer a este eje solo ni tiene que hacerlo. Este eje extremista representa una amenaza para Arabia Saudita y otros países en Oriente Medio que buscan la paz y la estabilidad, así como para los intereses de los EE. UU. y otras naciones occidentales. La seguridad de Israel se lograría llevando a cabo la guerra contra Hamás con el apoyo del eje moderado y posteriormente estableciendo una alianza de seguridad regional.

¿Eje moderado o yihadista?

Una pregunta crítica para la seguridad de Israel es si, al final de la guerra, los palestinos se alinean con el eje moderado o el yihadista. Israel puede promover la afiliación de los palestinos con el eje moderado a través de dos vías: asegurando que el gobierno en la Franja de Gaza y Cisjordania se alinee con él (es decir, excluyendo de las estructuras gubernamentales palestinas a Hamás y a cualquier otra persona que suscriba la ideología de la eliminación del Estado de Israel, la desradicalización del sistema educativo y la desmilitarización) y ofreciendo a los palestinos un futuro de independencia, seguridad y prosperidad. La historia muestra que una victoria militar solo es efectiva si va acompañada de una visión así.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, observa los ataúdes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que murieron en el ataque aéreo israelí contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, capital de Siria, durante una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 4 d (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout via Reuters)

A largo plazo, la seguridad de Israel en todo su territorio solo se logrará si es capaz de integrar los intereses de varios países (principalmente Estados Unidos y Arabia Saudita) en una alianza de seguridad regional que incluya a los estados del eje moderado. Juntos, estas naciones se enfrentarían de manera contundente a Irán y a sus representantes yihadistas dondequiera que operen. Más allá de los aspectos de seguridad y económicos de tal alianza, su establecimiento representaría el rechazo decisivo de la fantasía de Hamás de que el Estado de Israel pueda ser destruido.

La guerra debe terminar con una derrota decisiva: una derrota de la idea de aniquilar al Estado de Israel, que sirve como principio rector de la ideología yihadista. Solo hay una forma de lograr este objetivo: una alianza de seguridad regional de los moderados, en Medio Oriente y entre los palestinos, que se unirán como una fuerza formidable contra los extremistas.

Los escritores son miembros del profesorado de la Universidad de Tel Aviv y fundadores del Foro The Day After the War.