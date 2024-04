Un plan panpalestino como alternativa a la solución de los dos Estados - Opinión

La invasión de Hamas al-Aqsa Flood del 7 de octubre desde su entidad independiente en la Franja de Gaza, que incluyó palestinos de todas las edades y géneros, se centró en masacrar, quemar, violar y saquear, y secuestrar a bebés, niños, mujeres y ancianos israelíes, está arraigada como un día de orgullo palestino. Su secuela, en forma de contraataque de Israel en la densamente poblada Franja de Gaza, infestada de armas y túneles, ha generado tonos antisemitas y anti-israelíes sin precedentes, y crímenes de odio en el mundo occidental. Este terremoto supone un nuevo desafío para la diplomacia occidental.

El aterrador cántico "del río al mar" en las calles desde Sídney hasta Londres y hasta los pequeños pueblos de EE. UU. (sin mencionar los refugios académicos) refleja un punto de inflexión decisivo en el futuro de la sociedad occidental. Este cántico, que muestra una visión de la destrucción total de Israel democrático y de sus habitantes judíos y musulmanes (20%), aún parece ser inaceptable de manera equívoca por parte de los gobiernos occidentales.

Sin embargo, estos gobiernos a su vez y para retratar una equidad pobre, abogan firmemente y optimistamente por un esfuerzo aparentemente beneficioso para ambas partes: la solución de dos estados de un estado palestino aún por fundarse y no democrático que bordearía el actual Estado de Israel. Esta visión comprende una continuación de 30 años de intentos por materializar los Acuerdos de Oslo de 1993 en un estado palestino. El rechazo repetitivo palestino de estas ofertas de estatalidad es una fuerte evidencia de sus intenciones generales como se explica a continuación.

Debido a la intención criminal y acciones del 7 de octubre, la visión de dos estados es inimaginable por una mayoría israelí sin precedentes. En febrero, el Knesset respaldó la declaración del primer ministro Netanyahu oponiéndose a cualquier reconocimiento "unilateral" de un estado palestino, en respuesta a un creciente llamado internacional para revivir los esfuerzos para establecer dicho estado.

Esta decisión parece haber sido uno de los catalizadores de una supuesta brecha entre Israel y sus aliados occidentales. Pero también es un llamado para crear esfuerzos más creativos para estabilizar el conflicto palestino-israelí y, esencialmente, el conflicto árabe-israelí que desde el 7 de octubre ha generado un impacto inmenso y creciente incluso en las políticas internas de países occidentales. Esta conexión entre la ola de asesinatos en la Mezquita de al-Aqsa y las calles y parlamentos del mundo occidental necesita ser comprendida y monitoreada. PALESTINOS ondean banderas de Hamás en Cisjordania en solidaridad con Gaza. Los llamamientos a restablecer la AP como entidad gobernante en Gaza no son menos ingenuos que los llamamientos a una ''solución de dos Estados'', afirma el autor. (credit: WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)

Solución de dos estados basada en varias hipótesis

La solución de dos estados se basa en varias hipótesis de trabajo fundamentales. Uno, que Israel finalmente será aceptado como un estado judío legítimo por los palestinos; dos, que un estado palestino será económicamente y socialmente sostenible, en oposición a la situación interna degradada y delicada de los cuatro estados árabes que bordean a Israel; tres, que este acuerdo será aceptado por el mundo y, en particular, por los estados islámicos del Medio Oriente; cuatro, que Israel y el estado palestino no serán hostiles entre sí y cinco, que, ante hostilidades anticipadas que puedan ser iniciadas por los palestinos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el mundo proporcionará fuerzas armadas eficientes para monitorear tales escaladas.

A pesar de que ni siquiera se ha logrado la primera cláusula, la invasión de Hamas demostró a Israel que sus fuerzas, obstáculos, vigilancia e inteligencia de alta tecnología, junto con el apoyo occidental, tienen limitaciones para anticipar, bloquear y contraatacar las invasiones palestinas. Como resultado, estas justificaciones para una solución de dos estados se han disuelto virtualmente de manera dolorosa. Sin embargo, muchos árabes y occidentales aún afirman que si hubiera un estado palestino, no habría justificación para el ataque de Hamas. ¿En consecuencia, un estado así nunca ha sido más oportuno?

La guerra contra Hamás y las diferentes percepciones de ella entre Occidente e Israel, contemporáneas al fortalecimiento político y militar del eje Rusia-China-Irán, demuestran que un punto de inflexión global es inminente. Comprender completamente la situación requiere una comprensión profunda de las fuerzas impulsoras del conflicto. De hecho, los últimos meses han sido útiles para elucidar algunos de los motivos latentes de los palestinos y muchos de sus partidarios occidentales.

El emergente llamado genocida de Río al Mar, a pesar de no ser completamente comprendido por muchos occidentales, no es nada nuevo para ningún musulmán educado entre Pakistán y Marruecos. En muchos países musulmanes e incluso en revistas académicas occidentales, el Estado de Israel no es reconocido de ninguna manera. La corriente consecuente de este llamado de cancelación significa que partes oscuras de la cultura islámica están profundamente arraigadas y establecidas en partes significativas de las poblaciones no islámicas de Occidente.

Este llamado de origen islámico y el abandono total del discurso o la verificación de hechos naturalmente irradian un fervor antisemita, de tipo dominó, sobre las poblaciones judías locales. La cultura de cancelación en las redes sociales paraliza aún más a las masas que poseen empatía por ambas partes.

En conjunto, este nuevo mapa social, apoyado por poblaciones indígenas y despiertas, es desafiante. Los progresistas agresivos parecen estar agotando el arsenal diplomático y legislativo del liderazgo occidental para hacer frente de manera eficiente a la expansión islámica y a la violencia física y vocal en los países occidentales.

De hecho, la terminología y narrativa de la solución de dos estados resulta útil para comprender profundamente las dinámicas geopolíticas. Se ha adoptado la "solución" asumiendo que un estado palestino recién establecido junto a Israel será una gran resolución a los conflictos palestino-israelí, árabe-israelí y posiblemente islam-occidente. El llamado "Del río al mar", sus derivados y el llamado eterno de Hamás y la mayoría de las demás organizaciones palestinas para eliminar a Israel, claramente implican que dos estados de cualquier tipo son inaceptables. Además, la noción de una solución es autoengañosa.

La perseveración de la narrativa de resistencia palestina y el estado de refugiado fósil de UNWRA ejemplifican que una solución solo se alcanzará cuando a los descendientes de los refugiados se les permita convertirse en residentes israelíes mientras que las áreas consideradas para un estado palestino estarán libres de judíos: un escenario absurdo. En otras palabras, incluso dos estados en cualquier tipo de configuración no son una solución ni para los palestinos ni para la mayoría de los países islámicos, más bien una etapa en la fantasía alimentada por el islam de que algún día una entidad islámica ocupará completamente la Israel histórica y moderna entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Esta fantasía permite a los regímenes árabes no democráticos resistir explícita y consistentemente en proporcionar refugio a los palestinos y disfrutar pasivamente o activamente apoyando el conflicto sangriento entre los palestinos e Israel. Se anticipa que este conflicto a medida debilite a Israel y lo prive de apoyo internacional debido a sus obligaciones morales unilaterales de cumplir con el derecho internacional. Por lo tanto, lamentablemente, parece que los conflictos Palestina-Israel, árabe-Israel e islam-occidente continuarán siendo inevitables.

Para cambiar el rumbo de la actual guerra árabe-israelí, las comprensiones anteriores deben ser reorientadas explícitamente en acción. Las soluciones occidentales basadas en deseos deben ser descartadas y se necesitan enfoques originales que confronten audazmente los motivos internos de los actores regionales. Las naciones líderes están obligadas a proporcionar oportunidades nuevas y previamente no aceptadas que requieran acciones significativas.

La existencia autónoma palestina en Judea y Samaria y posiblemente la rehabilitación compleja en la destruida Franja de Gaza solo puede continuar bajo la condición de que estos árabes erradiquen por completo su cultura de terror; no hay evidencia de tal tendencia. Por lo tanto, a los palestinos se les debe permitir, como muchos de ellos sinceramente desean, derechos humanos básicos y libertad para emigrar a una amplia gama de países árabes y occidentales para buscar una vida mejor.

Como parte de este plan pan-palestino, Israel deberá brindar asistencia, como la unificación de familias y la plena ciudadanía de sus residentes árabes originales de Jerusalén Este, tras su aceptación formal del Estado de Israel como la patria del pueblo judío. Los Houthis aislados de Yemen, Hezbollah y/o activos estratégicos iraníes, deben ser controlados por fuerzas de coalición.

Si se sigue claramente un mapa de ruta como este, es probable que los países árabes orientados hacia el Golfo continúen su búsqueda por mejorar sus economías y defensas cooperando con Israel, lo que podría, con el tiempo, llevar a una mejora en los derechos humanos en estos países. Este proceso podría ser un punto de inflexión positivo para otros regímenes islámicos. Erradicar el bloqueo palestino de 75 años puede socavar parcialmente a regímenes estrictamente islámicos y enfoques, posiblemente en partes significativas de Oriente Medio y sus tentáculos enraizados en Occidente.

Este eje de desarrollo que reforzará la cooperación occidental en Oriente Medio es crucial para unir al mundo occidental en una postura rejuvenecida contra las crecientes amenazas de las coaliciones asiáticas emergentes rápidamente. Pero si la academia occidental, los institutos de políticas y los gobiernos continúan navegando en aguas estancadas en estos temas, y se centran en el cambio climático de zona de confort y en asuntos internos junto con políticas orientadas a la equidad, una ola de sangrientas inundaciones que podrían empequeñecer la invasión rusa de Ucrania pronto podría volverse inminente.

El escritor es un geólogo y geógrafo, y miembro del cuerpo docente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación y Sostenibilidad de la Universidad Bar-Ilan.