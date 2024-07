Hamás como idea puede ser derrotado, aunque nunca desaparezca - opinión

El actual debate sobre lo que constituye la victoria en Gaza es extremadamente frustrante. Demasiados de nosotros estamos dispuestos a dejar Gaza con Hamás aún en pie, creyendo que Hamás es una "idea" y que las ideas no pueden ser derrotadas.

Y aunque el judaísmo enseña sobre el poder de las ideas, también enseña que estas pueden, de hecho, ser derrotadas cuando se enfrentan con ideas mejores y más justas.

Enseñamos al mundo la idea de un solo Dios que rige una única moralidad, que nos exige tratarnos unos a otros con justicia y misericordia. Dimos al mundo la idea de la igualdad ante la ley, y que el nacimiento o la riqueza no privilegian a nadie en el tribunal. Mientras que años, meses y días tienen un ciclo natural correspondiente, dimos al mundo la idea de una semana de siete días que no tiene un paralelo astronómico natural, y enseñamos al mundo la idea del descanso como un ideal.

El punto es que las ideas pueden ser derrotadas, incluso si nunca desaparecen por completo.

Las ideas pueden ser derrotadas: Hamás debe ser derrotado como los nazis fueron

Hamás debe ser derrotado de la misma manera en que los nazis fueron derrotados. Aunque el nazismo todavía existe, los nazis fueron llevados a sus rodillas, suplicando el fin de la guerra. Se pagó un alto precio. Se llevaron a cabo juicios. Alemania fue ocupada y permaneció dividida durante más de cuatro décadas. Hoy en día, es uno de los mayores aliados de los EE.UU., así como uno de los mejores amigos y defensores de Israel.

WINSTON CHURCHILL hace su famosa señal de la ''V de la Victoria'' a la multitud en Whitehall, Londres, el día que comunicó a la nación que la guerra con Alemania había sido ganada, el 8 de mayo de 1945. (credit: Wikimedia Commons)

Japón también fue completamente derrotado. Se necesitaron dos bombas atómicas, matando aproximadamente a 200,000 personas, en su mayoría civiles, para que los japoneses se rindieran. Cuarenta años después, en la década de 1980, casi todos los estadounidenses escuchaban música en un Sony Walkman, llevaban un reloj Casio o conducían un automóvil japonés. Y todo esto sucedió con el mismo emperador sentado en el mismo trono.

La derrota de Hamás no requiere que todos sus miembros estén muertos y enterrados. Muchos ex nazis continuaron dirigiendo Alemania durante décadas después de su rendición. Lo que se requiere es el reconocimiento de la derrota y una desconexión de la ideología maligna del territorio.

La existencia de nazis en Argentina después de la guerra, o en Charlottesville hoy en día, no resta importancia a la victoria porque no son un poder gobernante y su ideología ya no está vinculada a un territorio.

Cómo llegamos a esa imagen de victoria es tarea de las Fuerzas de Defensa de Israel y los estamentos políticos. Como ciudadano y sionista simple, necesito que hablen con confianza y de manera inequívoca de eso como su objetivo.

Desde una perspectiva histórica judía, la guerra de Gaza me recuerda a ese adagio acuñado por el rabino Yehoshua Weitzman, jefe de la Yeshivat Ma'alot Yaakov: "¡El Pueblo Eterno no teme un camino largo!" Los primeros éxitos de Israel y la empresa sionista nos hicieron creer fácilmente que el camino hacia la redención era lineal. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que realmente no tenemos idea de cómo se supone que se desarrolla la historia judía. Podemos conocer el destino y el objetivo final, pero no tenemos ni idea de cómo llegar allí.

A principios de esta semana, los judíos de todo el mundo ayunaron en el 17 de Tammuz. El ayuno marca las numerosas tragedias que ocurrieron en ese día en la historia judía, siendo la principal el asalto a las murallas de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 EC. Los rabinos enseñan que aunque estas tragedias ocurrieran hace mucho tiempo, seguiremos ayunando hasta que hayamos aprendido las lecciones detrás de por qué sucedieron.

La haftará que tradicionalmente leemos en el ayuno es del Libro de Isaías: "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la Tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos." Esto es un eco de Deuteronomio 29, en el que se nos dice: "Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley."

No podemos saber cómo se resolverá todo, pero debemos tener fe en que se resolverá; y hasta ese momento, debemos seguir haciendo lo que se supone que debemos hacer.

Desde mi punto de vista, veo un Israel más justo que lo que Isaías pudo haber imaginado. Nos preocupamos mucho más por las minorías, viudas y huérfanos de lo que Isaías pudo haber esperado. Nuestros sistemas judiciales son justos y equitativos, mientras que nuestros servicios sociales son más amplios y generosos de lo que la Biblia alguna vez pidió.

Tenemos más judíos viviendo de acuerdo con los preceptos bíblicos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Algunos de nuestros ciudadanos más pobres comen mejor y reciben una mejor atención médica que cualquier rey anterior de Israel, y todo está provisto por un programa nacional de seguros que podría describirse como "mesiánico", si no fuera por la falta real de un mesías.

Israel es verdaderamente un lugar increíble para vivir. Puedes venir a Israel por la promesa del Olam Haba (mundo venidero) pero quedarte por las recompensas del olam hazeh (este mundo).

Y debido a que somos tan justos, y porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar al judaísmo de las cuatro paredes del beit midrash (casa de estudio) y aplicarlo a la sociedad en su conjunto, merecemos que esas promesas hechas en la Biblia se hagan realidad en nuestra época.

El escritor tiene un doctorado en filosofía judía y enseña en yeshivots y midrashot posteriores a la escuela secundaria en Jerusalén.