Vicepresidenta Kamala Harris necesita formación intercultural en Oriente Medio - opinión

La vicepresidenta Kamala Harris, que ignoró el discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso y afirma entender a los alborotadores pro-Hamas en Estados Unidos, ahora está criticando abiertamente a Netanyahu e Israel, exigiendo que se produzca un alto el fuego inmediato con Hamas, una organización terrorista.

"Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego, y a todos los que anhelan la paz, los veo y los escucho", dijo Harris.

Nadie quiere un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza durante más de nueve meses más que Israel. Pero parece que Harris ha estado escuchando a líderes de Irán y de Hamas en Qatar que, según la inteligencia de EE. UU., coordinaron los disturbios antisemitas y pro-Hamas en los campus universitarios y en las calles de casi todas las ciudades de EE. UU.

Agentes del gobierno iraní han trabajado para influir en las protestas estadounidenses contra la guerra en Gaza, dijo la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines. "Personas que trabajan para Irán se han 'insertado oportunísticamente' en el movimiento de protesta a través de medios sociales y otras actividades cibernéticas, haciéndose pasar por activistas en línea y promoviendo, e incluso financiando, demostraciones públicas".

Harris ha dicho: "Está bien, los camiones están llevando harina a Gaza. Pero aquí está la cosa, me gusta cocinar. Así que le dije a mi equipo: No puedes hacer nada con harina si no tienes agua limpia. Entonces, ¿qué está pasando con eso?"

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris observa durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (no en la foto) en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower en los terrenos de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE.UU., el 25 de julio de 2024. (credit: REUTERS/Nathan Howard)

¿Alguien alguna vez le mencionó a Harris que es Hamás quien está robando las tuberías de agua para producir cohetes contra civiles israelíes?

Debo ser honesto. Tenía un tremendo respeto por la vicepresidenta Harris antes de que boicoteara el discurso del primer ministro. Ella sirve como presidenta del Senado. Es su deber asistir al discurso de un primer ministro que visita Estados Unidos.

Es su sagrado deber apoyar a los aliados de América que literalmente dan sus vidas por la democracia en el extranjero, en lugar de decir: "Las imágenes de niños muertos y personas hambrientas desesperadas huyendo en busca de seguridad, a veces desplazadas por segunda, tercera o cuarta vez. No podemos apartar la mirada ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento y no me quedaré en silencio".

¿Sabe Harris que Hamas se esconde detrás de niños en Gaza? ¿Sabe Harris que muchas de las imágenes que ha visto de niños muertos en realidad son actores – pagados por Hamas e Irán? ¿Está Harris consciente de que las negociaciones se llevan a cabo de manera completamente diferente en Medio Oriente que en Nueva York, Londres, Washington y San Diego?

No es mi opinión que Harris tenga intenciones maliciosas hacia el pueblo judío. Su esposo es judío.

Ella ha condenado a Hamas. Su empatía es excepcional y es una sincera fuente de inspiración para muchos, pero en Medio Oriente – para Irán, Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah – sus sentimientos de preocupación son interpretados como debilidad.

Por lo tanto, cuando el líder de Hamas, Yahya Sinwar, afirma: "Solo hacemos titulares con sangre; sin sangre, no hay noticias." Harris lo acepta diciendo: "No me quedaré en silencio."

¿Más titulares para Sinwar?

¿Escucha ella a Israel diciendo: "Esperamos que no dificulte lograr un acuerdo de rehenes porque [los comentarios de Harris] dan la apariencia de una brecha entre Israel y Estados Unidos"?

Importancia de la unidad en lograr un acuerdo de rehenes

La IMPORTANCIA de la unidad con respecto al acuerdo de rehenes fue evidente durante la reunión que Netanyahu sostuvo con el presidente Joe Biden, que duró una hora y media.

"Cuanto más vean nuestros enemigos que hay una posición unificada entre Israel y Estados Unidos", dijo un alto funcionario israelí, "más aumentamos la posibilidad de asegurar la liberación de los rehenes y disminuir la posibilidad de una guerra regional".

"Cuanto mayor sea la división, más nos alejamos de un acuerdo y, por lo tanto, también aumentamos la posibilidad de un estallido militar", afirmó el funcionario.

La vicepresidenta Harris necesita capacitación intercultural inmediata y urgente en negociaciones del Medio Oriente. Nunca se exige que necesitamos un alto el fuego ahora. Se dice: "Israel tiene derecho a defenderse y cómo lo hace importa. Lo que ha sucedido en Gaza en los últimos nueve meses es devastador".

¿Sabe la vicepresidenta Harris que Israel no inició esta guerra? Debido a sus palabras, muchos de nuestros rehenes ahora no serán liberados por Hamas.

Netanyahu necesita llevar a profesionales de comunicación de crisis intercultural a sus reuniones con funcionarios estadounidenses. Netanyahu, que quizás sea el diplomático internacional más experimentado y exitoso, que ha firmado varios tratados de paz regionales, es subjetivo con respecto a muchas de sus propias acciones personales.

Su confianza en Oriente Medio no debe ser tomada como arrogancia en Estados Unidos. Él necesita entender que Harris y su equipo necesitan un informe completo y detallado por parte de las FDI, el Mossad y el Shin Bet.

Harris y Netanyahu necesitan reunirse nuevamente. Esta vez con profesionales de seguridad y comunicación intercultural y una botella de vino israelí.

El escritor es presidente de Leyden Communications Israel, una organización de comunicaciones de crisis, asuntos públicos y relaciones públicas digitales con oficinas en Nueva York y Ra'anana. Ha sido oficial en la Oficina del Portavoz de las FDI y consultor senior de medios/comunicaciones interculturales y redes sociales para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.