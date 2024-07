El discurso de Netanyahu ante el Congreso solo pintó parte de la realidad de Israel - opinión

No hay duda de que el cuarto discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante una sesión conjunta del Congreso el pasado miércoles fue una actuación impresionante. Como de costumbre, su retórica fue excelente y recibió casi tantas ovaciones de pie como minutos habló.

Presentó los argumentos básicos de Israel de manera completa y sucinta: El vicioso ataque de Hamas a las comunidades fronterizas de Gaza el 7 de octubre dejó a más de 1,200 hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, mutilados y asesinados; hogares saqueados, robados y/o incendiados.

Unas 250 personas de todas las edades, la mayoría vivas pero muchas muertas, fueron tomadas como rehenes en la Franja de Gaza y han sido mantenidas en cautiverio sin la visita de representantes de la Cruz Roja. Hasta ahora, solo la mitad de ellos ha sido liberada a través de acuerdos con Hamas o por la fuerza.

Netanyahu mencionó las mentiras lanzadas internacionalmente contra Israel: que había cometido genocidio, que apuntaba deliberadamente a civiles y buscaba intencionalmente hambrear a la población, y que había mentido sobre las atrocidades "supuestamente" cometidas por Hamas el 7 de octubre. Habló burlonamente de la total ignorancia de la mayoría de los manifestantes contra Israel, y acusó a Irán de financiarlos.

También habló de los peligros que enfrentan Israel y todas las democracias occidentales, provenientes de Irán y sus aliados. Repitió la famosa cita de Winston Churchill de febrero de 1941: "Dennos las herramientas y terminaremos el trabajo" - una justificación para instar a Estados Unidos a continuar vendiendo armas a Israel, mientras señalaba que "juntos [Israel y EE. UU.] ganaremos".

UNA MULTITUD en Teherán observa en la pantalla un discurso del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en noviembre. Hezbolá es prácticamente un Estado dentro del Estado, que succiona la sangre vital de Líbano a instigación de Irán, afirma el escritor. (credit: WEST ASIA NEWS AGENCY/REUTERS)

Como es habitual, Netanyahu habló de una victoria total (elusiva) sobre Hamas como la principal razón para la continuación de la guerra, y la liberación de todos los rehenes como otro objetivo de la lucha continua, aunque en realidad parece estar dilatando la negociación de un acuerdo.

Netanyahu también hizo un impresionante uso de soldados israelíes de diversas procedencias que han luchado en Gaza, la mitad de los cuales habían sido gravemente heridos. Los invitó a unirse a él en su vuelo a Washington en el Ala de Sion (la versión de Israel del Air Force One de EE. UU.) y a asistir a su discurso en el Congreso, junto con varios rehenes liberados, el más famoso de los cuales era la muy presentable Noa Argamani, de 26 años.

Sin embargo, también hay numerosas reservas con respecto al logro y éxito de Netanyahu.

Las ovaciones de pie fueron sin duda impresionantes. Menos visible fue el hecho de que 128 senadores y representantes demócratas (incluyendo a Kamala Harris, la vicepresidenta que normalmente preside una sesión conjunta del Congreso, y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi) no asistieron. Todos (o la mayoría) de los congresistas demócratas que asistieron se abstuvieron de ponerse de pie y aplaudir. En otras palabras, la ovación de pie fue principalmente una actuación republicana.

En cuanto al contenido: Como se mencionó, Netanyahu enfatizó la necesidad, en su opinión, de continuar la guerra, a pesar de que la mayoría de la comunidad internacional está pidiendo un alto el fuego rápido. Cabe destacar que el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el ex (¿y futuro?) presidente Donald Trump todos piden un fin rápido a la guerra. Trump sigue advirtiendo que si la guerra en Gaza no termina rápidamente, existe el peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial.

Aunque Biden reconoce completamente los horrores del ataque del 7 de octubre a Israel, ni él ni Harris han ignorado el sufrimiento de los palestinos en Gaza, siendo Harris mucho más que Biden. Además, Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, ha impuesto sanciones contra colonos extremistas de derecha individuales y varias organizaciones extremistas de derecha que atacan a los palestinos de forma arbitraria e intentan detener la ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza.

El mayor problema es que el discurso de Netanyahu solo mostró una parte de la realidad de Israel.

De manera flagrante, está la total negativa de Netanyahu a asumir cualquier responsabilidad por el sorpresivo ataque del 7 de octubre o por los numerosos contratiempos y fracasos de los últimos nueve meses y medio. Además, Netanyahu está perdiendo rápidamente su control sobre muchos de sus ministros y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de Israel, lo que hace que su bravuconería sea algo vacía.

El día del discurso de Netanyahu ante el Congreso, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir declaró en Israel que los judíos tienen el derecho inherente de rezar en el Monte del Templo. Netanyahu reaccionó suavemente, diciendo que el estatuto quo en el Monte del Templo no ha cambiado. Por un momento, pensé que podría aprovechar el incidente para declarar que "ya es suficiente", despedir a Ben-Gvir y expulsar a su partido Otzma Yehudit del gobierno.

Ben-Gvir está causando más daño que beneficio a la seguridad interna de Israel, al igual que el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich está causando más daño que beneficio a la economía israelí. La administración de Estados Unidos ha estado considerando imponer sanciones tanto a Ben-Gvir como a Smotrich debido a las políticas racistas y anti-palestinas que defienden y promueven. Un movimiento de Netanyahu para deshacerse de ellos sería sin duda bienvenido en Washington, aunque como resultado Netanyahu probablemente enfrentaría las elecciones anticipadas que está tratando con tanto esfuerzo de evitar.

En medio del discurso de Netanyahu está el hecho de que muchos reservistas están siendo llamados a un tercer turno de servicio desde octubre pasado, y se quejan de dificultades económicas e incluso de problemas matrimoniales.

Netanyahu también está tratando de preservar el statu quo con los haredim sobre su no alistamiento para el servicio militar (el número anual de haredim elegibles que no se enlistan es de alrededor de 12,000). Esto se suma a muchas otras absurdidades creadas por las demandas de los haredim, incluida su insistencia en que el trabajo en un proyecto de puente que cruza la Autopista 1 no se realice en Shabbat.

En su lugar, el trabajo se está realizando durante la semana, causando interrupciones en el tráfico y preocupaciones de seguridad para los autos que pasan debajo de la construcción, y avanzando a paso de tortuga.

Hay muchos elementos más altamente perturbadores en la realidad actual en Israel. Hay una discusión amarga y frecuentemente fea sobre la necesidad de un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes. Existe el problema no resuelto de 80,000 israelíes del Norte y Sur que fueron evacuados de sus hogares hace nueve meses y todavía están desplazados internamente.

También está la reforma constitucional en curso que el gobierno está tratando de introducir poco a poco, en lugar de hacerlo en masa, como lo hizo antes del 7 de octubre, lo que la oposición percibe como una amenaza real para la democracia liberal tambaleante de Israel.

Por supuesto, no estoy sugiriendo que estos temas deberían haber sido mencionados en el discurso de Netanyahu ante el Congreso. Pero con tantos problemas sin resolver y dolorosos en la agenda israelí, quizás la semana pasada no fue el momento adecuado para que Netanyahu compareciera ante el Congreso. La sincronización también fue incorrecta debido a la crucial elección presidencial estadounidense.

Aunque Netanyahu elogió tanto a Biden como a Trump, dando así una apariencia de bipartidismo, no es un secreto a quién prefiere Netanyahu en la confrontación entre Harris (la probable candidata demócrata en la elección) y Trump.

En retrospectiva, también hubiera sido preferible que Netanyahu estuviera en Israel el pasado sábado, cuando ocurrió el fatal ataque con cohetes de Hezbollah en Majdal Shams que mató a 12 niños. Pero todo eso es agua pasada.

La escritora trabajó en la Kneset durante muchos años como investigadora y ha publicado extensamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre asuntos actuales y política israelí. Su libro más reciente, Miembros del Knesset de Israel - Un estudio comparativo de un trabajo indefinido, fue publicado por Routledge.