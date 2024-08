Misiles de largo alcance: Clave en la estrategia de respuesta de Israel a ataques internacionales

Tras el ataque con UAV de los Houthi contra Tel Aviv el 18 de julio, Israel respondió con un ataque aéreo contra objetivos en Yemen. La operación contó con un elevado número de aviones y fue muy compleja. Es esencial establecer una capacidad sólida para prevenir y responder a ataques de este tipo.

En la operación "Brazo extendido", llevada a cabo el 20 de julio de 2024, la Fuerza Aérea israelí atacó almacenes, depósitos de petróleo, centrales eléctricas y otras instalaciones militares de los Houthi en la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen. El ataque fue en represalia por un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen que explotó en Tel Aviv, matando a una persona e hiriendo a 10. El ataque fue muy complejo e incluyó cazas y aviones de reconocimiento, acompañados de un avión de reabastecimiento aéreo. Llevado a cabo a 1.800 km. de Israel, fue diseñado para disuadir a los Houthis - con un alto coste económico.

Tras el ataque, Irán anunció rápidamente que proporcionaría a los Houthis sistemas de defensa avanzados para defenderse de ataques similares. Dada la complejidad y los riesgos que entrañan este tipo de operaciones, cabe preguntarse por qué Israel no ha desarrollado todavía un "arma de distanciamiento" como el misil de crucero estadounidense Tomahawk o el ruso Kalibr. Un arma de este tipo permitiría a Israel atacar objetivos lejanos sin necesidad de una gran flota de aviones ni arriesgar la vida de los pilotos, especialmente en un escenario de campaña con múltiples escenarios.

Es importante señalar que varias figuras políticas israelíes se han planteado esta cuestión. Por ejemplo, a finales de la década de 1990, el entonces ministro de Defensa Moshe Arens trató de investigar el desarrollo de un "misil sencillo y asequible". Además, el ex ministro del gabinete Yuval Steinitz declaró en 2005 que las IDF necesitaban formar una fuerza de misiles que pudiera operar tanto desde tierra como desde mar en respuesta a la amenaza de Irán.

El líder del partido Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, sugirió el pasado mes de abril que, en lugar de gastar aproximadamente 35.000 millones de NIS en aviones F-35, sería posible destinar 20.000 millones de NIS a la adquisición de aviones de combate y destinar 10.000 millones de NIS a la creación de una potente fuerza de misiles capaz de hacer frente a las necesidades operativas de Israel. Se espera que la introducción de misiles de este tipo en el arsenal operativo reduzca el número de armas necesarias para atacar objetivos protegidos.

Estados Unidos dio uno de sus primeros pasos para alinearse con Israel al comienzo de la Guerra de las Espadas de Hierro enviando al Mediterráneo oriental el submarino de misiles guiados (SSGN) clase Ohio de la US Navy. Este submarino está equipado con 154 misiles de crucero Tomahawk.

Dificultad para dar en el blanco

Quienes se oponen a las armas standoff argumentan que estas armas pueden tener dificultades para destruir objetivos endurecidos o subterráneos, a diferencia de los aviones, que pueden llevar armas ofensivas pesadas y potentes diseñadas para ese fin. También argumentan que los misiles de crucero pueden tener dificultades para penetrar los sistemas de defensa avanzados debido a su rendimiento aerodinámico, la firma de la sección transversal del radar y la velocidad subsónica. Los detractores también afirman que los sistemas de defensa avanzados pueden interceptar misiles balísticos a distancia. Los últimos avances han llevado al desarrollo de misiles hipersónicos de crucero, que poseen gran velocidad y maniobrabilidad, lo que les permite eludir eficazmente los sistemas aéreos de detección e interceptación.

La política interna del sistema de seguridad israelí, presente en todos los establecimientos de seguridad del mundo occidental, puede estar relacionada con la decisión de no desarrollar y desplegar diversos tipos de misiles. Por ejemplo, el investigador Gregory Engel exploró esta cuestión en un artículo titulado "La política de innovación naval: Los misiles de crucero y el Tomahawk". Engel analizó los orígenes y el desarrollo de los misiles de crucero modernos, centrándose en el misil de crucero estadounidense Tomahawk. Centró su investigación en la política del desarrollo de los misiles de crucero y las implicaciones relacionadas con la revolución en los asuntos militares.

Engel señala que los misiles de crucero lanzados desde el aire y desde el mar (ALCM/SLCM) empezaron de forma diferente, pero ninguno de los dos habría alcanzado su plena producción y funcionamiento sin la intervención de los más altos niveles civiles. Engel señala que la actividad militar está llena de maniobras políticas, como cualquier otro esfuerzo organizativo. En este caso, partes del ejército estadounidense no estaban interesadas en desarrollar misiles de crucero porque amenazaban sus misiones y doctrina y competían por la limitada financiación asignada para su desarrollo.

La Marina de Israel y la Industria Aeronáutica Israelí (IAI) han estado desarrollando misiles mar-mar, incluido el último tipo Gabriel 5, diseñados para atacar amenazas navales. La Armada ha declarado que estos misiles avanzados aseguran su ventaja relativa y ayudan a mantener la superioridad naval de la IAI. Sin embargo, los rebeldes Houthi, que están imponiendo un bloqueo en el sur del Mar Rojo al movimiento de buques mercantes hacia y desde Israel, no pretenden entablar batallas en mar abierto con la Armada israelí o estadounidense.

EN MI OPINIÓN, los ex ministros de Defensa Arens y Liberman, así como el ex ministro Steinitz, contribuyeron a la comprensión de la guerra moderna y a la necesidad de desarrollar y equipar un sistema de misiles de largo alcance que sea preciso y capaz de penetrar y destruir objetivos militares estratégicos. La tecnología para este fin está actualmente avanzada y progresa hacia misiles hipersónicos y balísticos con excelentes capacidades de sigilo. Esto permite lanzarlos tanto desde plataformas terrestres como navales. Esta capacidad también aborda la cuestión de la capacidad de supervivencia de las bases aéreas, que ahora es crucial para la respuesta de Israel a este tipo de escenarios.

El escritor, contraalmirante retirado, es director del Instituto de Política y Estrategia Marítima del Centro Nacional Israelí de Economía Azul e Innovación.