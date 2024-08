La extraña batalla de sucesión de Hamas aún no ha terminado - opinión

La semana pasada, el liderazgo iraní organizó una despedida ceremonial para el jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh. A pesar de todo el boato, Irán no pudo apartar la atención del asesinato escandaloso de Haniyeh en suelo iraní, manchando la reputación de un país que ha presumido de la eficiencia de sus servicios secretos y de la Guardia Revolucionaria para frustrar ataques. Y poco después de que terminara el evento, comenzó la batalla entre los principales miembros de Hamas sobre quién sucedería a Haniyeh.

Haniyeh se encontraba en Irán en el momento del asesinato porque había sido invitado a la inauguración del nuevo presidente de Irán. No fue el único líder de Hamas invitado. Khaled Mashal, el ex jefe de Hamas, también recibió una invitación pero declinó asistir. Incluso le pidió a Haniyeh que no volara a Teherán. Cuando Haniyeh insistió, Mashal le suplicó que se mantuviera en contacto con él regularmente. Surgieron muchas preguntas después del asesinato, centrándose en qué hizo que Mashal fuera tan escéptico sobre visitar Teherán. ¿Fue advertido de que algo terrible esperaba a los líderes de Hamas en Teherán? Solo Mashal tiene la respuesta.

En Gaza, el rumor era que Haniyeh recibió una llamada telefónica de alguien cercano a él. Su teléfono celular estaba con Wasim, su guardaespaldas, sentado en la habitación de al lado. Wasim corrió hacia la habitación de Haniyeh y le entregó el teléfono. En cuestión de segundos, una fuerte explosión mató a los dos hombres. Ya sea que la historia sea verdad o no, revela la fuerte convicción mantenida por Hamas y por el público en Gaza, y probablemente en otros lugares también, de que un infiltrado debe haber estado involucrado en localizar y matar a Haniyeh.

Los informes de que los iraníes interrogaron al menos a 30 altos oficiales de los servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria y el ejército dieron oxígeno a la teoría de la conspiración. Informes publicados en el extranjero y citados por la prensa israelí hablaban del éxito del Mossad en penetrar en el más alto nivel de la comunidad de inteligencia de Irán. Ahora, Irán debe sacar a la luz la verdad y nada más que la verdad para limpiar su nombre y demostrar que su comunidad de inteligencia era impenetrable.

El escenario del teléfono celular sonaba fácil de creer porque era casi una repetición de lo que sucedió con Yahya Ayyash, el principal fabricante de bombas de Hamas, apodado "el ingeniero". Mientras estaba en Gaza el 5 de enero de 1996, Ayyash contestó una llamada de su padre en un teléfono celular. El teléfono detonó, matándolo. El espía que pinchaba el teléfono identificó al hablante como Ayyash e inmediatamente activó la bomba implantada en el teléfono.

Un cartel en una calle de Teherán muestra una foto del jefe de Hamás asesinado, Ismail Haniyeh, y del presidente iraní, Masoud Pezeshkian. ¿Consiguió Israel el resultado que esperaba con el asesinato de Haniyeh? (credit: West Asian News Agency/Reuters)

Haniyeh se esforzó por ubicarse en algún lugar entre dos grandes facciones que luchaban por controlar a Hamas. Turquía, con su firme apego a los Hermanos Musulmanes, nunca detuvo sus esfuerzos por controlar a Hamas y arrebatarlo de la hegemonía iraní. Mashal era el hombre de Turquía en Hamas. Los turcos confiaban en él más de lo que podían depender de cualquier otro en Hamas, y él no los decepcionó. Como jefe de la oficina política de Hamas en 2011, Mashal se volvió contra Bashar Assad de Siria y se unió a los insurgentes islamistas que iniciaron una guerra civil que desgarró al país y cobró la vida de cientos de miles de civiles inocentes.

Desde entonces, Mashal ha sido considerado por los iraníes como persona non grata. Ese estatus lo hizo aún más decidido a convertirse en secretario general de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes, la máxima autoridad de los Hermanos Musulmanes. Esa organización ha estado en desacuerdo desde hace mucho tiempo con los islamistas chiítas en Irán. Mashal adoptó puntos de vista realistas que raramente expresaban otros líderes de Hamas. Por ejemplo, admitió que su movimiento erró al pensar que podía gobernar la Franja de Gaza solo. Se refería al golpe militar que el movimiento lanzó contra la Autoridad Palestina en junio de 2007, en el que no menos de 700 combatientes de Fatah y miembros de la Seguridad Preventiva de Gaza fueron asesinados por hombres armados de Hamas.

Cuando se corrió la voz de que Hamas había elegido a Mashal para llenar los zapatos de Haniyeh, cada analista pensó que el bando suní había ganado la batalla contra Irán. Horas más tarde, se anunció que Mashal no era el reemplazo, sino un miembro del Consejo de Shura de Hamas, un consejo asesor de 51 miembros que representan a Hamas en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en las cárceles israelíes donde están encarcelados y en el exilio. Los miembros de la Shura son los que eligen a los 16 miembros del buró político, quienes luego votan para elegir a uno de ellos como líder.

Este proceso no se aplicó después del asesinato de Haniyeh. Los reglamentos de Hamas estipulan que uno de los dos adjuntos al jefe del buró político puede reemplazarlo en caso de incapacidad. El primer adjunto de Haniyeh, Saleh al-Arouri, fue asesinado en Beirut por Israel a principios de enero de este año. Mashal, jefe de Hamas en el extranjero, y Yahya Sinwar, jefe del buró político en Gaza, eran las opciones restantes para asumir el cargo. La decisión de coronar a Sinwar tenía como objetivo dar peso y poder al liderazgo militante de Hamas en contraposición a los líderes algo liberales que residen en Qatar.

No es de extrañar que algunos crean que los líderes en Doha prefirieron a Sinwar para mantenerse alejados de las balas de los asesinos israelíes. Creían que Sinwar, escondido en una red de túneles debajo de Gaza, estaba más seguro que ellos cuando se trataba de los planes de asesinato israelíes. Su aparentemente generoso comportamiento hacia Sinwar en realidad era un intento de salvar su propia piel.

Una pregunta abierta en torno a Sinwar

La eficiencia con la que Sinwar dirigirá Hamas sigue siendo una pregunta abierta. El hombre es inalcanzable. No es fácil hablar con él por teléfono. Cada vez que surge un trato para intercambiar a los cautivos israelíes en Gaza por prisioneros palestinos detenidos por Israel, los negociadores de Hamas en Doha o El Cairo necesitan al menos 24 horas para encontrar una línea telefónica y hablar con Sinwar para obtener su aprobación.

Ahora, Sinwar tendrá que tomar todas esas decisiones por su cuenta, manteniendo su perfil lo más bajo posible para evitar ser asesinado por cualquier escuadrón de la muerte israelí o unidad de operaciones especiales. Es cierto que no tiene la legitimidad de un líder electo, pero aún así, tiene la legitimidad genérica de alguien que tiene el destino de los cautivos israelíes en sus manos.

Muchos palestinos creen que Sinwar era el as bajo la manga de Benjamin Netanyahu, a quien necesitaba para asegurarse de que la Franja de Gaza nunca se reuniera con Cisjordania. Ahora que Sinwar es el líder legalmente facultado para tomar decisiones, sus días están contados solo porque su asesinato probablemente proporcionaría a Netanyahu la foto de victoria que necesita en cualquier próxima elección israelí. Matar a Sinwar podría ser el medio de Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza y trasladar tropas al norte, como han propuesto repetidamente sus principales oficiales militares. Con Sinwar en el poder, Netanyahu tendrá menos motivos para detener la guerra en Gaza. Esta es una conclusión que he escuchado por todos lados. En la percepción pública palestina, el hecho de que Sinwar siga vivo se atribuye a la intención de Netanyahu de perpetuar la guerra en Gaza. Por esta razón, necesita a alguien tan manipulador y terco como él. El dúo Sinwar-Netanyahu parece complementarse mutuamente.

Elias Zananiri es un veterano periodista palestino y analista político.