Las recientes revelaciones sobre la implicación del personal de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) en la masacre del 7 de octubre han desencadenado una crisis que muchos habían descartado previamente.

Durante meses, las afirmaciones de Israel de que varios empleados de la UNRWA participaron en estos atroces ataques fueron recibidas con escepticismo y burla.

La ONU y sus aliados rápidamente desestimaron estas acusaciones como motivadas políticamente, etiquetándolas como carentes de pruebas sustanciales. Sin embargo, a medida que la evidencia se acumula, la realidad parece ser mucho más preocupante de lo anteriormente reconocido, planteando serias dudas acerca de la integridad de la UNRWA y la credibilidad más amplia de las Naciones Unidas.

En el inmediato post-ataque del 7 de octubre, la ONU y sus partidarios se apresuraron a ridiculizar las acusaciones de Israel, considerándolas parte de una narrativa más amplia de conflicto.

La respuesta despectiva de la ONU y la renuencia a abordar seriamente la gravedad de las acusaciones ahora parecen profundamente problemáticas a la luz de las recientes admisiones. La ONU ha reconocido una "alta probabilidad" de que algunos empleados de la UNRWA estuvieran involucrados en los ataques, marcando un cambio significativo que subraya graves fallas en la supervisión y la responsabilidad.

Ayelet Samerano, madre de Yonatan Samerano, asesinado el 7 de octubre, se enfrenta al jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, en Suiza. 1 de agosto de 2024. (credit: UN Watch)

Históricamente, la UNRWA ha enfrentado acusaciones de conexiones de su personal con grupos extremistas, especialmente Hamas. Informes han señalado casos en los que empleados de la UNRWA compartieron contenido a favor de Hamas o participaron en actividades alineadas con la ideología del grupo.

Uso de instalaciones de la UNRWA por parte de Hamas

Además, ha habido acusaciones de que Hamas utilizó instalaciones de la UNRWA con fines militares, como almacenar armas en escuelas. Estos problemas pasados sugieren una falla sistémica en garantizar la neutralidad e integridad de las operaciones de la UNRWA.

Esta revelación plantea una pregunta fundamental: ¿Qué significa para una organización dedicada a la ayuda humanitaria y la paz si su personal está implicado en el terrorismo? La respuesta de la ONU a estas acusaciones ha sido alarmantemente silenciada, con escasa discusión sobre las implicaciones de potencialmente ayudar y colaborar con el terrorismo. Este silencio no solo es revelador, sino preocupante, sugiriendo una renuencia más amplia dentro de la ONU a enfrentar el alcance completo del escándalo y su impacto en su credibilidad.

Bajo la superficie de este escándalo yace una pregunta más profunda e inquietante: ¿Qué otras verdades han ocultado las agencias de la ONU? ¿Qué otras afiliaciones han respaldado tácitamente? Y, quizás lo más crítico, ¿se pueden confiar en las declaraciones de los funcionarios de la ONU, o son simplemente auto-serviles y grotescamente sesgadas? Las revelaciones sobre la UNRWA no son incidentes aislados, sino síntomas de un malestar más profundo dentro del sistema de la ONU.

Las IMPLICACIONES para la UNRWA y el sistema de la ONU son profundas. Como piedra angular de la ayuda humanitaria internacional, la potencial implicación de la UNRWA en el terrorismo desafía fundamentalmente su integridad operativa.

Si se prueba que la UNRWA, ya sea a través de un apoyo activo o negligencia grave, albergó a individuos involucrados en el terrorismo, la credibilidad de la agencia podría quedar dañada de manera irrevocable. Esta potencial traición no solo socava la misión de la UNRWA, sino que también arroja una sombra oscura sobre el compromiso de la ONU con la paz y la estabilidad.

El impacto más amplio en la ONU es igualmente preocupante. El papel de la organización en la diplomacia internacional y los esfuerzos humanitarios depende de su capacidad para mantener los principios de neutralidad e imparcialidad. Si se confirma la implicación de la UNRWA en el terrorismo, surge la alarmante pregunta sobre la capacidad de la ONU para monitorear y gestionar efectivamente sus agencias. Una organización diseñada para aliviar el sufrimiento no puede permitirse ser vista como exacerbando la violencia. Esta crisis exige un examen exhaustivo de los mecanismos internos de supervisión de la ONU y requiere una reevaluación de cómo aborda y rectifica las acusaciones de mala conducta.

A la luz de estas revelaciones, la reciente decisión del Reino Unido de reanudar la financiación para la UNRWA es profundamente preocupante. La posible superposición entre las actividades de la UNRWA y las afiliaciones terroristas plantea un serio dilema para los responsables de políticas. El apoyo del Reino Unido a la UNRWA, a pesar de que Hamas es un grupo terrorista prohibido según la ley británica, parece cada vez más contradictorio. Esta situación requiere una cuidadosa reevaluación de las políticas de ayuda exterior del Reino Unido y una revisión rigurosa de cómo se asignan los fondos, para prevenir el apoyo indirecto a actividades extremistas.

El Reino Unido y otras naciones deben priorizar la protección de sus contribuciones financieras y restaurar la credibilidad de los esfuerzos de ayuda internacional.

Las revelaciones sobre la supuesta participación de la UNRWA en el terrorismo y las políticas conflictivas del Reino Unido exigen una acción inmediata y decisiva. La ONU debe lanzar una investigación integral sobre las operaciones de la UNRWA e implementar medidas correctivas para restaurar su credibilidad. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioritarias para prevenir futuras infracciones.

Para el Reino Unido, este momento exige una reevaluación de sus políticas de ayuda exterior. El financiamiento continuo para la UNRWA a la luz de estas revelaciones es insostenible. El Reino Unido debe alinear su apoyo financiero con sus objetivos de lucha contra el terrorismo y asegurarse de que el contribuyente no esté apoyando involuntariamente el terrorismo.

El escándalo en torno a la UNRWA y las implicaciones más amplias para la ONU y la política del Reino Unido representan un momento crítico. La integridad de las instituciones internacionales está en juego, y la comunidad global debe abordar estos problemas con la seriedad que merecen. Mientras Europa y el mundo lidian con las consecuencias, el enfoque debe estar en garantizar la responsabilidad, la transparencia y un reafirmar de los principios que sustentan la ayuda internacional y la seguridad.

Las revelaciones del 7 de octubre han expuesto grietas significativas en la capacidad del sistema internacional para mantener sus propios estándares. Ahora es el momento de tomar medidas enérgicas para reparar estas fisuras y restaurar la confianza en las instituciones globales.

El escritor es director ejecutivo del Foro de Relaciones Exteriores.