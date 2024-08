¿Puede la psicología evitar otra tragedia como la del 7 de octubre?

Los eventos nauseabundos del 7 de octubre de 2023 desencadenaron una avalancha de emociones desagradables. Incluso si toda la población en Israel no se vio afectada por estas emociones, es razonable afirmar que la abrumadora mayoría de la población sí lo fue.

Estas emociones incluyen miedo por posibles ataques futuros, tristeza por la pérdida de vidas, impotencia ante la situación de los rehenes y enojo por el comportamiento bestial de Hamas que incluyó violencia física, asesinato y violación.

Pero el enojo también está dirigido hacia los altos mandos militares que ignoraron las advertencias de que Hamas tenía la intención de invadir Israel. También hubo una subestimación grave de las capacidades militares de Hamas.

Algunos de los oficiales de inteligencia más jóvenes que advirtieron a sus superiores sobre la amenaza recibieron comentarios hostiles y humillación. También es importante señalar que algunos de estos oficiales de inteligencia más jóvenes eran mujeres, lo que plantea la cuestión del machismo.

¿Por qué fallaron las FDI en detener el 7 de octubre?

Estas observaciones requieren una explicación, y ese es el objetivo de una futura comisión de investigación, la cual podría atribuir la culpa e incluso imponer acciones disciplinarias. Sin embargo, es posible que se pasen por alto algunos factores importantes. Estos se discuten en un libro que fue escrito en 1976 titulado Sobre la Psicología de la Incompetencia Militar por el Dr. Norman F. Dixon.

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza, 8 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Su contenido es un análisis serio de importantes desastres militares experimentados por soldados británicos debido a las malas decisiones de sus comandantes. Dixon estaba bien calificado para llevar a cabo tal investigación. Durante 10 años fue oficial en los Royal Engineers, y luego dejó el ejército para estudiar psicología. Sus estudios de posgrado le valieron un doctorado.

Descartó la estupidez como la causa de estos desastres, ya que se requiere inteligencia para alcanzar una posición senior. Explicó el proceso de toma de decisiones como resultado de la personalidad de un individuo.

La personalidad no es una enfermedad que requiera ayuda psiquiátrica. Es lo que uno puede describir, a grandes rasgos, como la forma en que un individuo se comporta. Existen diferentes tipos de personalidad. La personalidad autoritaria fue la característica que identificó a los oficiales involucrados en las catástrofes militares que Dixon estudió.

En la profesión médica, este problema ha sido reconocido desde hace muchos años, por lo que todos los médicos y cirujanos que trabajan tienen un seguro de responsabilidad civil. La diferencia entre una mala decisión médica y los desastres investigados por Dixon es que las malas decisiones militares afectan a miles de jóvenes sanos que, de otro modo, podrían haber vivido vidas largas y constructivas, hoy en día también mujeres. Es decir, la sociedad pierde a jóvenes que podrían haber vivido vidas largas y constructivas.

En la profesión médica, este problema ha sido reconocido desde hace muchos años, por lo que todos los médicos y cirujanos que trabajan tienen un seguro de responsabilidad civil. La diferencia entre una mala decisión médica y los desastres investigados por Dixon es que las malas decisiones militares afectan a miles de jóvenes sanos que, de otro modo, podrían haber vivido vidas largas y constructivas, hoy en día también mujeres. Es decir, la sociedad pierde a jóvenes que podrían haber vivido vidas largas y constructivas.

El resultado general de una mala decisión autoritaria militar no es solo un incidente desafortunado en el campo de batalla, es una catástrofe importante.

Dixon utilizó la terminología freudiana y sostuvo que un autoritario tiene un ego débil. El ego es un mecanismo mental que media entre el ello, que suministra nuestras necesidades básicas, y el superego que actúa como nuestra conciencia moral.

El problema puede originarse en un padre dominante. Sea cual sea el mecanismo psicológico profundo, Dixon identificó 14 mecanismos para malas decisiones militares. Esto no implica que los 14 sean necesarios para generar un desastre. Uno solo puede hacerlo. El 7 de octubre fue el resultado de dos de los 14: falta de acción ante advertencias que iban en contra de creencias aceptadas; y subestimar al enemigo.

Hay otro elemento en el patrón. Dixon describió a los autoritarios como misóginos. Quizás "machista" sea una mejor descripción para la situación local. Algunos de los oficiales de inteligencia que proporcionaron advertencias apropiadas eran mujeres y probablemente víctimas de prejuicios. Esto sitúa a los oficiales superiores implicados en el mismo grupo que los generales descritos por Dixon, lo que es preocupante porque escribiendo en 1975, Dixon comparó a las FDI con el ejército británico y consideró a las FDI como la fuerza más eficiente, a pesar de su comportamiento no militarista. Argumentó que los soldados de las FDI eran más parecidos a los Boers en Sudáfrica que tenían que defender sus granjas contra los británicos.

Señaló que las FDI se habían civilizado y no habían desarrollado tradiciones históricas. Había una aparente falta de disciplina. Notó que los rangos inferiores en las FDI se dirigían a sus oficiales superiores por sus nombres de pila, a diferencia del ejército británico en el que los más jóvenes se dirigen a sus NCO por rango hasta sargento mayor y después de eso, siempre es "Señor". Creía que no existía la palabra "señor" en hebreo. En eso estaba equivocado, pero hay que admitir que el monosilábico "¡Señor!" tiene un efecto que está ausente en el trisilábico "adoni" en hebreo.

Habló de la falta de pulcritud en las FDI, mientras que en los ejércitos británico y estadounidense es un mecanismo para mantener la disciplina. Puede ser necesaria una explicación para aquellos que no estén familiarizados con el término "spit-and-polish". Un buen ejemplo es cómo los soldados deben cuidar sus botas. En el ejército británico, se les exige a los soldados abrillantar sus botas para que las puntas reflejen el rostro del portador. El objetivo es dar un efecto brillante que permita que el calzado actúe como un espejo de afeitar para los hombres. Esto se logra mojando el cuero escupiéndolo y luego aplicando vigorosamente el abrillantador, de ahí el nombre de esa actividad. La obsesión es una característica de la personalidad autoritaria, y eso es consistente con el spit-and-polish.

Dixon encontró desconcertante la eficiencia del IDF pero la atribuyó en parte a la lucha por la supervivencia, una apreciación del poder cerebral y, sobre todo, a la naturaleza democrática de una organización amateur. Quizás el IDF ha evolucionado en los 50 años desde que se escribió a un tipo diferente de organización conformada por soldados de carrera, junto con los problemas que tales organizaciones experimentan.

Dixon enfatizó que el autoritario difiere del autócrata racional quien, a pesar de ser un disciplinado estricto, no permite que los prejuicios o ideas preconcebidas interfieran con decisiones racionales.

No mencionó que a finales de la década de 1930, cuando la incipiente Haganá tuvo que luchar contra merodeadores árabes, fueron entrenados por Orde Wingate. Wingate tuvo tanto éxito que eventualmente fue expulsado de Palestina por la autoridad del Mandato Británico después de su servicio. Parece que él quería liderar un ejército judío en una guerra de liberación.

Wingate fue un maestro de la guerra no convencional, como lo demostró en Etiopía y en la Segunda Guerra Mundial en Birmania (Myanmar) contra los japoneses. Murió cuando su avión se estrelló. Wingate estuvo activo en la década de 1930, cuarenta años antes de la Guerra de Yom Kipur. Esto significaría que aquellos de sus entrenados en sus 20 años, estarían en sus 50 años en el momento de la Guerra de los Seis Días y en sus 60 años en el momento de la Guerra de Yom Kipur, por lo que muchos de los "graduados" de Wingate podrían haber seguido activos. Ciertamente, Moshe Dayan lo estaba. O podrían haber entrenado a la siguiente generación de combatientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, una nueva generación con ideas más convencionales, quizás después de estudiar en América, podría haber evolucionado.

Hay otro elemento importante en este sistema complejo. El jefe de gabinete trabaja con el ministro de defensa para garantizar la seguridad de la nación. Un ministro de defensa, aunque sea civil, puede haber sido un ex general, pero no todos los ministros de defensa han tenido un alto mando. Esto significa que el gobierno estará involucrado en la selección del jefe de gabinete y otros oficiales superiores. El gobierno tiene la obligación de evitar elegir oficiales que puedan ser propensos a los tipos de errores mencionados anteriormente. Cuando ocurre una catástrofe, el gobierno, lo que significa también los políticos involucrados, tiene su parte de responsabilidad.

Cuando un miembro del público critica las acciones de un oficial superior, una respuesta razonable es que el crítico desconoce todos los factores involucrados en una situación compleja. Los políticos no pueden hacer esta afirmación. Vivimos en una democracia.

En general, la prensa describe a los políticos superiores como nuestros líderes. No lo son. El liderazgo moderno es un fenómeno fascista. En una democracia, las personas por las que votamos son nuestros representantes y en Israel cada persona vota por un partido cuya política mejor se ajuste a la forma en que piensa ese votante. Esto significa que las políticas del país serán un compromiso. Por esta razón, una investigación sobre las causas del 7 de octubre debería incluir un examen de los políticos involucrados en los eventos previos a la invasión y los mecanismos para elegir a esos oficiales superiores que ignoraron la advertencia.

Aunque habrá una investigación, presumiblemente imparcial, esta investigará la racionalidad de los diversos tomadores de decisiones. Es poco probable que tal investigación identifique la naturaleza de los axiomas en los que se basaron las decisiones. Por ejemplo, si se considera que se ha construido un muro impenetrable, es lógico asumir que la información que sugiere que el muro está a punto de ser penetrado es falsa. Esto es lo que ocurrió. Una investigación legal no puede indagar en la personalidad de las personas involucradas.

Existen herramientas para investigar la personalidad que son utilizadas por psicólogos, psiquiatras y médicos generales (de familia) y estas, dadas las circunstancias, proporcionan una guía para la terapia y el análisis estadístico. No son suficientemente precisas para ser utilizadas para designar a personas en cargos de alta jerarquía. Se pueden utilizar para obtener una idea general del tipo de persona requerida para un trabajo específico, pero no para definir a un candidato individual.

Las etiquetas de Izquierda, Centro y Derecha tampoco ayudan, ya que todas las organizaciones políticas tienen personas con una personalidad autoritaria, incluso en cargos altos, porque así son los seres humanos.

Estas consideraciones significan que un desastre similar es una posibilidad futura, quizás una probabilidad.

Una forma de prevenirlo sería convertir en un delito de corte marcial no investigar cualquier advertencia por parte de un observador designado. Tal advertencia debería ser investigada por unidades especialmente entrenadas y armadas. Esto podría llevar a costosos falsos alarmas, pero el costo de un evento como el del 7 de octubre es mucho mayor.

El escritor es un médico jubilado que vive en Beersheba.