Israel anuncia nuevos beneficios fiscales para olim: ¿Cómo funcionan?

Desde el comienzo de este año, hemos sido testigos de un aumento significativo en el número de personas interesadas en migrar y convertirse en ciudadanos israelíes. Varias organizaciones que trabajan en el extranjero para agilizar el proceso de inmigración a Israel reportan un aumento de cientos de por ciento en solicitudes de asistencia para mudarse a Israel y obtener la ciudadanía. Comprar una propiedad residencial es uno de los pasos principales al mudarse a Israel, y las implicaciones fiscales pueden ser un costo significativo en este sentido.

Al igual que muchos otros países, Israel impone impuestos no solo sobre los ingresos de la venta de bienes raíces, sino también sobre la compra misma (impuesto sobre la compra), que generalmente es del 6% del costo del activo o del 8%/10% del costo del activo en caso de una compra de una propiedad residencial por un residente extranjero.

En un esfuerzo por atraer a más personas a migrar, el ministro de Finanzas ha introducido un nuevo alivio fiscal que reduce sustancialmente las tasas de impuesto de compra para transacciones de propiedades residenciales que involucran a nuevos inmigrantes, con un enfoque particular en aquellos que adquieren su única propiedad residencial en Israel.

Bajo el nuevo alivio fiscal introducido, un nuevo inmigrante que adquiere una única propiedad residencial se beneficiará de una exención de impuesto de compra sobre la porción del valor de la propiedad de hasta NIS 1,988,090 (a partir de 2024). Para el valor de la propiedad que excede esa cantidad, y hasta NIS 6,055,070 (a partir de 2024), se aplicará un impuesto sobre la compra reducido del 0.5%. Cualquier valor que exceda NIS 6,055,070 estará sujeto a la tasa estándar de impuesto de compra del 8%. Cabe destacar que el alivio no se otorgará si el valor de la propiedad residencial adquirida supera los NIS 20,183,565 (a partir de 2024).

Los inmigrantes que compren un apartamento adicional en Israel pagarán las tasas estándar de impuesto de compra establecidas en la ley (8% y 10%).

Departamento de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio del Ministerio de Hacienda (credit: OLIVER FITOUSSI/FLASH90)

Un inmigrante que compre una propiedad comercial pagará un impuesto de compra del 0.5% hasta NIS 1,988,090, con una tasa impositiva del 5% sobre cualquier cantidad adicional.

La reducción en las tasas de impuestos de compra solo se aplicará a transacciones realizadas desde un año antes de la llegada del inmigrante a Israel y hasta siete años después, y durante ese tiempo el inmigrante debe poseer una visa de inmigrante o un certificado de inmigrante, según la Ley del Retorno.

Ciertas estipulaciones para propiedades residenciales y alivio fiscal

Sin embargo, para propiedades residenciales que estén en construcción en el momento de la compra, el nuevo inmigrante debe trasladarse a Israel dentro de tres años desde la fecha de compra para ser elegible para el alivio fiscal.

Aquellos que emigraron a Israel antes de la enmienda a las regulaciones pueden optar por seguir las regulaciones anteriores o las nuevas, según su preferencia.

Cabe destacar que recientemente, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv abordó las condiciones de residencia requeridas de extranjeros y nuevos inmigrantes para calificar para el alivio o exención de impuestos sobre la compra y ganancias de capital, con cada caso basado en diferentes secciones de la ley. Las conclusiones del tribunal variaron de formas que podrían afectar potencialmente a los nuevos inmigrantes.

Los escritores son abogados fiscales en Benjamini & Co.