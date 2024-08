MDMA: Prometedor tratamiento para el TEPT, pero no la solución definitiva

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) rechazó el uso de la droga psicodélica MDMA para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT), afirmando que se necesitaría más y mejor investigación.

Algunos defensores de la terapia asistida por MDMA han expresado decepción ante la decisión, lo que significa que habrá un retraso de varios años hasta que la droga pueda ser administrada a pacientes fuera de un entorno experimental con criterios de inclusión estrictos, monitoreo intenso y procedimientos experimentales que limitan significativamente el número de pacientes que pueden intentar el tratamiento.

Después de pasar años tratando e investigando el trauma en poblaciones difíciles de tratar, me solidarizo con esta frustración ante la falta de opciones de tratamiento efectivas para aquellos que no son ayudados por la terapia convencional. Esto es realmente lo que nos motivó en Metiv, el Centro de Psicotrauma de Israel, a comenzar un estudio de investigación sobre la terapia asistida por MDMA para veteranos militares israelíes, un grupo que es notoriamente difícil de tratar y que sufre de altos niveles de síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático que los dejan mentalmente atrapados en el campo de batalla, luchando por regresar completamente a la vida civil.

Pero la decisión de la FDA solo refuerza mi convicción de que los pacientes merecen saber que los tratamientos que reciben han demostrado ser efectivos.

La zona del partido Nova donde cientos de israelíes fueron asesinados y secuestrados por terroristas de Hamás que se infiltraron en Israel, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, foto tomada el 12 de octubre de 2023. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

En Metiv, estamos llevando a cabo uno de los pocos estudios de investigación israelíes sobre el uso de MDMA para ayudar a tratar a veteranos con TEPT. Nuestro estudio, que comenzó en marzo de 2024, tras dos años de desarrollo a tiempo completo, fue moldeado por las mismas preocupaciones que la FDA expresó sobre las lagunas en la investigación existente.

Defectos en el estudio

Una de las principales fallas que citó la FDA es que los participantes en el estudio generalmente descubrían si les habían dado MDMA o un placebo. Saber que recibieron el fármaco podría haber sesgado a los participantes a esperar que les ayudara. También señalaron que los participantes en los ensayos clínicos recibieron diversas formas de psicoterapia cuyo papel no fue específicamente medido en los resultados.

En lugar de usar un placebo, el estudio de Metiv ofrece a algunos participantes un curso intensivo de terapia que se asemeja a la terapia ofrecida a los participantes que reciben MDMA, mejorado con elementos de terapias probadas en Metiv, incluyendo experiencias somáticas y terapia de aceptación y compromiso (ACT). Este enfoque de "todo menos el fármaco" permite una comparación directa mientras sigue ofreciendo a los participantes el beneficio de un tratamiento intensivo e innovador.

Tras los acontecimientos del 7 de octubre, la necesidad de cuidar a los soldados traumatizados y a otros miembros de la sociedad israelí se siente aguda. Se han donado millones de dólares filantrópicos para la atención de la salud mental de emergencia en Israel, y ha habido un gran crecimiento de nuevas iniciativas que intentan satisfacer esa necesidad.

En este contexto, se siente particularmente difícil esperar los resultados de investigaciones adicionales antes de ofrecer tratamiento asistido por MDMA a grandes grupos de veteranos. Pero ni la magnitud de la necesidad ni el real potencial que tiene el tratamiento asistido por MDMA deben oscurecer el principio básico de la atención médica: los tratamientos deben ser seguros, efectivos y probados.

MDMA no es una solución única

Si bien estamos entusiasmados con el potencial de nuevas opciones de tratamiento para veteranos con TEPT y la población de Israel en general, de ninguna manera estamos abogando por el MDMA como una solución única, y estamos abordando la investigación con la disposición de explorar los resultados positivos y negativos de estos tratamientos intensivos, tanto con como sin MDMA. Hasta ahora, hemos visto resultados muy prometedores en los participantes tratados con MDMA en Israel, pero también somos conscientes de la carga del tratamiento, tanto económica como para los participantes, y por lo tanto estamos ansiosos por investigar tanto la idoneidad del tratamiento como los mecanismos específicos de cambio para destilar lo que funciona y para quién.

Nosotros y nuestros colegas, específicamente aquellos en la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos (MAPS Israel), quienes han estado brindando asesoramiento, supervisión y apoyo muy necesarios, nos comprometemos a ofrecer la mejor atención posible a las personas que la necesitan, incluso si lleva un poco más de tiempo.

El escritor es director de investigación en Metiv, el Centro Israelí de Psicotrauma. Metiv, un afiliado del Hospital Herzog en Jerusalén, realiza investigaciones para desarrollar métodos basados en evidencia para tratar el trauma, y ofrece terapia a adultos y niños, programas para construir resiliencia individual y comunitaria ante el trauma, y capacitación en tratamiento del trauma para profesionales de la salud mental.