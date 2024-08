Liberar terroristas por rehenes: un costo que no podemos ignorar

Según fuentes gubernamentales, el acuerdo actualmente en discusión entre Israel y Hamás implicaría la liberación de entre 500 y 1,000 terroristas palestinos, 100 de ellos considerados "pesados" terroristas (es decir, carniceros sedientos de sangre), de las cárceles israelíes a cambio de 22 rehenes israelíes vivos, principalmente mujeres y otros civiles, junto con los cuerpos de otra docena de rehenes fallecidos.

El plan también teoriza sobre segundas y terceras tandas de intercambio de terroristas/rehenes, pero nadie cree realmente que esto sea probable. Demasiadas condiciones se aplican a las supuestas próximas etapas, que van desde la supervisión internacional de las fronteras de Gaza (en contra de los deseos de Hamás) hasta la retirada de las FDI. Y nadie en Israel puede asegurar con certeza que haya rehenes adicionales que estén vivos/se mantengan con vida para una segunda o tercera etapa.

Muchos israelíes dirán que el acuerdo en discusión es triste pero necesario: que es la obligación moral del gobierno liberar tantos rehenes como sea posible, lo más pronto posible, a pesar del alto precio. Que el sufrimiento de nuestros rehenes y sus familias es insoportable a nivel personal y nacional. Que darles a los rehenes liberados un gran abrazo nacional será el mayor triunfo de todos, algo tan necesario para el espíritu colectivo de Israel y su resistencia a largo plazo.

Muchos israelíes podrían sentir que esto es así incluso si el acuerdo implica la completa retirada de las FDI de Gaza. En otras palabras, incluso si Hamas mantiene el poder y esencialmente gana la guerra.

Algunos israelíes argumentarán que las FDI podrían ser enviadas de vuelta para aplastar continuamente a Hamas en Gaza después de que se haya completado el acuerdo (aunque manifiestamente esto no será posible dadas las inevitables restricciones diplomáticas). Algunos dirán que la necesidad de más ataques será obviada por tecnologías fronterizas mejoradas, más centinelas de las FDI y fuerzas extranjeras aliadas (aunque esto es patéticamente ridículo en el corto plazo). Algunos agregarán que el acuerdo útilmente colapsará el gobierno actual (lo que, en su opinión, puede ser más importante que la liberación de rehenes).

Familiares de rehenes y simpatizantes participan en una protesta pidiendo su liberación en Tel Aviv (credit: REUTERS/SUSANA VERA)

¡Oh, qué situación tan horrible! ¿Cómo puede el corazón no sangrar de dolor?

Otro cálculo de seguridad

DE CUALQUIER MANERA que se sorteen los dilemas morales y estratégicos aquí, hay un cálculo de seguridad grandioso adicional que parece ausente del discurso público. Este es el precio dolorosamente alto de liberar a tantos terroristas palestinos.

Los terroristas liberados seguramente volverán a atacar, con Dios sabe cuántas víctimas israelíes en el futuro. Su liberación ciertamente incentivará secuestros futuros, echará gasolina sobre los fuegos terroristas que ya arden en Judea y Samaria, y también catapultará a Hamas hacia su pretendida toma de lo que el mundo llama "Cisjordania".

Sé que esto es un hecho, porque ha sido el caso con cada liberación de terroristas anterior. Israel ha errado repetidamente al dejar sueltos a terroristas para que asesinen a más israelíes.

Y cada vez, antes de cada acuerdo, el "establecimiento de seguridad" israelí ha asegurado arrogante y falsamente a los políticos israelíes y al público que "sabría cómo manejar la situación", es decir, cómo rastrear a los terroristas y aplastar cualquier retorno incipiente a la actividad terrorista sin que se haga mucho daño.

Pero esto nunca se ha demostrado ser cierto. Cada acuerdo que involucra la liberación de terroristas ha provocado mucha violencia, planeada y llevada a cabo por estos terroristas liberados.

No hay estadísticas exactas sobre esto (porque, como era de esperar, las fuerzas de seguridad se niegan a publicar tales estadísticas), pero se estima que entre el 10% y el 50% de los terroristas liberados vuelven rápidamente a la actividad terrorista más dura, con efectos devastadores.

Los 1.150 prisioneros palestinos liberados por Israel en el acuerdo de Jibril de 1985 (a cambio de tres soldados israelíes) procedieron a alimentar la Primera Intifada. Según el Ministerio de Defensa, alrededor del 10% de los terroristas palestinos liberados volvieron a la actividad terrorista.

Luego vinieron los Acuerdos de Oslo, cuando Israel permitió erróneamente la entrada de al menos 60.000 (!) palestinos "del extranjero" a los territorios, incluidos 7.000 terroristas acreditados de la OLP. Entre 1993 y 1999, Israel liberó a muchos terroristas palestinos adicionales como "gestos" hacia la OLP, lo que alimentó la Segunda Intifada.

En 2004, Israel liberó a más de 400 prisioneros palestinos y unos 30 prisioneros libaneses, incluidos líderes de Hezbollah, a cambio de un civil capturado, Elhanan Tannenbaum, y los cuerpos de tres soldados de las FDI. La Segunda Guerra del Líbano contra Hezbollah siguió poco después.

El trato de 2011 por Gilad Schalit fue el peor. Entre los más de 1,000 prisioneros de seguridad palestinos liberados a cambio de un sargento mayor figuraban Yahya Sinwar, Warchi Mushtaha, Ahmed Andor, Abdulah Barghouti, Izzadin Sheikh Khalil, Musa Dudin, Jihad Yamour y Hassan Salameh, líderes de Hamas en la actualidad. De hecho, casi toda la estructura de mando de Hamas que planeó el ataque del año pasado en Simchat Torah a ciudades e pueblos israelíes, en el que murieron más de 1,200 personas en su mayoría israelíes en un solo día, estaba compuesta por terroristas liberados en el acuerdo Schalit.

Otros terroristas palestinos liberados en el acuerdo Schalit llevaron a cabo los asesinatos terroristas más notorios de los últimos 13 años: Baruch Mizrachi por Ziad Awad, el Dr. David Applebaum y su hija Navah (en vísperas de su boda) por Ramez Sali Abu Salim, Malachi Rosenfeld por Ahmas Najjar, el Rabino Miki Mark (padre de diez hijos) por Mohamed Fakih, y más.

Mahmoud Qawasameh, otro terrorista liberado en el acuerdo de Schalit, planeó el secuestro y asesinato de los tres adolescentes Naftali Fraenkel, Eyal Yifrach y Gilad Shaer en Gush Etzion en 2014. Jasser Barghouti, también liberado de la prisión israelí en el acuerdo de Schalit, dirigió desde Gaza los asesinatos de Yosef Cohen, Yuval Mor-Yosef y un niño, Amiad Israel.

La mayoría regresa a actividades terroristas después de ser liberados

TRAS EL secuestro y asesinato de los tres muchachos, las FDI actuaron para volver a arrestar a muchos de los terroristas liberados en el acuerdo de Schalit. El Coronel (res.) Maurice Hirsch, quien fue fiscal jefe de las FDI en los territorios, dice que la mitad de los 130 "pesados" terroristas liberados en Judea y Samaria en el acuerdo de Schalit habían vuelto a actividades terroristas y fueron re-arrestados.

Muchos otros, dice, también reactivaron sus lazos terroristas en los territorios y participaron en actividades de apoyo al terrorismo fuera de Israel, pero las autoridades israelíes no siempre podían llegar a ellos por razones operativas o legales.

El Dr. Gadi Hitman de la Universidad Ariel, quien ha estudiado liberaciones terroristas, dice que los números son importantes, no solo la identidad de "terroristas clave" con antecedentes terroristas conocidos. Cuantos más terroristas sean liberados, incluso los "comunes", más probable es que algunos de ellos se conviertan en "terroristas clave" y enciendan los territorios.

Existe un debate entre expertos sobre si Israel tiene una mejor oportunidad de interceptar la actividad terrorista de terroristas liberados en los territorios o en el extranjero, es decir, si es preferible mantener a los terroristas bajo vigilancia en Gaza y Judea y Samaria (donde pueden ser eliminados, si es necesario), o "exiliar" a los terroristas a Turquía, Líbano y Siria (donde es más difícil políticamente y operacionalmente atacarlos).

El teniente coronel (en retiro) Baruch Yedid, ex asesor en asuntos árabes del Comando Central de las FDI, y Moshe ("Mofaz") Fuzaylov, ex jefe de investigaciones del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), dicen que la actual liberación de terroristas en Jenin y Tulkarm, por ejemplo, demuestra que los terroristas liberados deben ser expulsados lo más lejos posible. De lo contrario, fortalecerán la ya sólida maquinaria militar respaldada por Irán que los terroristas han construido en estas áreas, y las expandirán.

El peligro es claro

DE CUALQUIER MANERA, el peligro de liberar en masa a terroristas palestinos es claro. Un acuerdo que libera a asesinos viciosos de judíos israelíes (incluidos los asesinos y violadores de Nukhba el 7 de octubre) a cambio de los rehenes inocentes de Israel pone en peligro aún más vidas israelíes en el futuro, y ese futuro no es notablemente largo.

Dvora Gonen, cuyo hijo Danny fue asesinado cerca de Dolev en 2015 por un terrorista liberado en el acuerdo Schalit, le dijo al periodista e investigador Nadav Shragai el mes pasado que "la diferencia entre los rehenes actualmente detenidos en Gaza y la próxima generación de víctimas israelíes, que serán asesinadas por los liberados en el inminente acuerdo de rehenes de Hamas, es que los rehenes tienen caras y nombres, mientras que las futuras víctimas aún son desconocidas.

"Por otro lado, la generación anterior de víctimas de terroristas como mi hijo Danny, asesinado por terroristas palestinos liberados en acuerdos anteriores, también tienen caras y nombres."

Lo que Dvora Gonen está diciendo, creo, es cuidado y conciencia. Negociar por los rehenes mantenidos en Gaza ahora podría ser la cosa más humanitaria y moralmente necesaria del mundo para hacer, pero también podría ser lo más peligroso y potencialmente desastroso que Israel pueda hacer. El costo se pagará durante un período prolongado y será elevado. Un dilema angustiante para Israel, de hecho.

El escritor es fellow senior y director del Instituto Misgav con sede en Jerusalén para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Sus columnas sobre diplomacia, defensa, política y el mundo judío de los últimos 27 años se encuentran en davidmweinberg.com.