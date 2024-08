El liderazgo de Kamala Harris podría comprometer la supervivencia de Israel

El 25 de julio tuve el honor y el privilegio de asistir al espectacular discurso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso. Expresó con gran belleza las tremendas amenazas a las que se enfrenta Israel, la conexión histórica del pueblo judío con la Tierra de Israel, la delicadeza de la situación actual y hasta dónde llega Israel para evitar daños a los civiles, más allá de lo que ningún ejército ha hecho en la historia.

El aplauso sin precedentes que Netanyahu recibió de ambos lados del pasillo mientras articulaba su visión envalentonó a Israel frente a sus enemigos y podría haber contribuido en gran medida a poner fin a la guerra con el mejor resultado posible para la seguridad futura de Israel. Pero había un problema. Yo estaba en el discurso, pero no soy la vicepresidenta de Estados Unidos ni la actual favorita para la presidencia. Y la mujer que lo es se empeñó en no estar allí.

La vicepresidenta Kamala Harris debería haber estado sentada en el estrado detrás de Netanyahu en el Congreso ese día para demostrar su compromiso con el principal aliado de Estados Unidos. Pero, lo que es más importante, debería haber estado allí para escuchar a uno de los estadistas más ancianos del mundo y aprender de él.

Su decisión de ir, en cambio, a una hermandad envió un mensaje a los enemigos de Israel de que si salía elegida, Dios no lo quiera, podrían hacer lo que quisieran con el Estado judío, y ella miraría hacia otro lado.

Por si Irán y sus aliados no habían captado ese mensaje, lo agudizó tras su reunión con Netanyahu, cuando en un discurso totalmente innecesario y aterrador, calificó de "franca" su conversación con el primer ministro de Israel: Kamala Harris is seen against the backdrop of an American weapons shipment. (illustrative) (credit: VIA REUTERS)

"También expresé al primer ministro mi grave preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de demasiados civiles inocentes", dijo en tono acusatorio. "Y dejé clara mi honda preocupación por la terrible situación humanitaria que se vive allí, con más de dos millones de personas enfrentadas a altos niveles de inseguridad alimentaria y medio millón de personas enfrentadas a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda"

¿Sabía Harris que mientras ella hablaba, había cientos de camiones de alimentos y ayuda esperando en el lado gazatí de la frontera que Israel dejaba entrar, pero que la ONU no entregaba? ¿No sabía que eran Hamás y la ONU los que merecían su regañina?

"Lo que ha ocurrido en Gaza en los últimos nueve meses es devastador: las imágenes de niños muertos y personas desesperadas y hambrientas que huyen en busca de seguridad, algo que fue nombrado por el ex presidente estadounidense Donald Trump y fueron desplazados por segunda, tercera o cuarta vez", dijo, sermoneando y avergonzando al aliado de Estados Unidos. "No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento. Y no me callaré".

Harris debería de haber asistido al discurso de Netanyahu ante el Congreso

Si Harris hubiera asistido al discurso de Netanyahu, o al menos se hubiera tomado unos minutos para leerlo, quizá se habría dado cuenta de que sus palabras eran erróneas, y el silencio habría sido una opción mucho mejor.

QUIERO elogiar al redactor jefe de The Jerusalem Post, Zvika Klein, por adoptar una postura audaz contra una posible presidencia de Harris en su última y bien articulada columna del viernes, y los votantes estadounidenses que leen el Post deberían darse cuenta de la importancia de su mensaje. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Harris como presidente podría ser un desastre para Israel y el pueblo judío", fue su titular en Jpost.com. Sin embargo, Klein no fue lo suficientemente lejos. Una presidencia de Harris no sólo "podría ser un desastre para Israel y el pueblo judío", sino que supondría la mayor amenaza existencial a la que Israel se haya enfrentado jamás.

Los votantes estadounidenses tienen que despertar y darse cuenta de que Kamala Harris es una radical peligrosa que quiere acabar con Estados Unidos tal y como lo conocemos. Su simpatía no está con Israel sino con el pueblo de Gaza, que invadió Israel el 7 de octubre, asesinó a 1.200 personas, secuestró a más de 250 y violó a numerosas personas de todas las edades.

La victoria de Kamala persuadiría a Irán a intensificar su programa de armas nucleares, a sus apoderados a intensificar el lanzamiento de cohetes y a Qatar a seguir dando cobijo a terroristas.

El Partido Demócrata ha sustituido al presidente Joe Biden como candidato presidencial por una mujer que está a la izquierda de Bernie Sanders. Luego añadió el insulto a la injuria al elegir como compañero de fórmula al progresista Tim Walz para empujar la candidatura aún más a la izquierda, al tiempo que rechazaba a Josh Shapiro, el gobernador judío pro-Israel del estado clave de Pensilvania, que podría decidir las elecciones en noviembre. Con esa elección cedió ante la Escuadra, a la que dejaría decidir su política en Oriente Próximo si resulta elegida.

Vivir en una democracia te da la libertad de votar sobre muchas cuestiones que son importantes para ti. Tal vez, si estos fueran tiempos menos delicados, o si hubiera un candidato como Biden, con décadas de autoproclamarse pro-Israel, los votantes judíos podrían permitirse votar en función de sus opiniones sobre el aborto o el medio ambiente.

Pero ahora Israel está en medio de una guerra de siete frentes, el mundo está plagado de peligros, y la candidata demócrata a la presidencia es una novata en asuntos exteriores cuyas opiniones sobre Israel son francamente aterradoras.

Los votantes deben tener en cuenta que van a elegir al líder del mundo libre, no sólo a alguien con quien quieran pasar el tiempo.

El candidato presidencial Donald Trump ha sido el mejor presidente de EE.UU. para Israel, y los votantes saben que se puede confiar en él para mantener a salvo tanto a EE.UU. como a Israel. Le debe al mundo la victoria y dejar de ser su peor enemigo.

Harris y Walz, por el contrario, no tienen ninguna ventaja, y dejar que se haga con la Casa Blanca haría que Estados Unidos fuera menos seguro y pondría a Israel en grave peligro.

HEMOS VISTO lo que ocurre cuando los judíos estadounidenses dejan a un lado sus diferencias y se unen para derrotar a los candidatos antiisraelíes. Sinagogas de Nueva York que han prohibido la política desde el púlpito durante décadas permitieron discursos semanales contra Jamal Bowman hasta que perdió. Y la diversa comunidad judía de San Luis se unió la semana pasada para forzar la salida de la congresista antisemita Cori Bush.

Ha llegado el momento de hacer lo que funcionó en Nueva York y San Luis a nivel nacional para asegurar la derrota de Harris y enviar el mensaje de que ser antiisraelí no es una baza electoral. Harris debe ser derrotado de forma tan contundente que ningún partido vuelva a presentar a un candidato que no sea un firme defensor del Estado judío.

Entonces, la próxima vez que Netanyahu u otro primer ministro israelí venga a Washington, los futuros líderes de EE.UU. estarán allí, como debe ser, escuchando y aplaudiendo.

El escritor es presidente de Religious Zionists of America, presidente del Culture for Peace Institute y miembro del comité de la Jewish Agency. Actualmente es miembro del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, nombrado por el expresidente estadounidense Donald Trump. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Martinoliner@gmail.com