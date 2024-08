La peligrosa ideología que afecta a la juventud en Occidente y Gaza

Un correo electrónico de un educador australiano lamentando que los niños en su país son el objetivo de una campaña de adoctrinamiento a través de la difusión de mentiras descaradas o la tergiversación completa de la verdad en redes sociales, me hizo reflexionar sobre el denominador común entre estos jóvenes occidentales y los niños de Gaza. Estos últimos han sido durante mucho tiempo presa de campañas de adoctrinamiento mortales a largo plazo, con el objetivo de utilizarlos como herramientas de guerra.

A diferencia de los años 1960 y 1970, cuando destacarse del grupo o mostrar un espíritu rebelde era considerado "genial" y "no conformista", la Generación Z (nacidos entre 1997-2012) es en su mayoría un bloque robótico cohesivo, renuente a buscar un pensamiento independiente, encontrando más comodidad y seguridad en adoptar las tendencias u opiniones corporativas de su generación.

Por lo tanto, no es de extrañar que las plataformas de redes sociales, como Tik-Tok, Instagram y Facebook, inviertan tanto esfuerzo en este mercado masivo y maleable.

El adoctrinamiento político ha reemplazado al mercado de consumidores, con los jóvenes como audiencia perfecta para motivar y lograr sus objetivos una vez que han sido suficientemente adoctrinados. Dada la propensión de la Generación Z a caminar, pensar y actuar al unísono, pueden ser un ejército formidable ya que su número alcanza los 2 mil millones a nivel mundial.

En el caso de la juventud de Gaza, ya sabemos que sus padres han sido cómplices al permitir que sean propagandizados y lavados de cerebro para creer en las doctrinas e ideologías extremas contenidas en los escritos del islam radical que llaman a la yihad con el objetivo de "destruir Israel con el fin de crear un estado islámico que incluiría Cisjordania, Gaza e Israel" ("Israel en guerra con Hamas", The Wall Street Journal, 11 de octubre).

Los jóvenes occidentales, que no viven en Gaza, podrían escuchar a alguien en TikTok informar falsamente que la guerra actual entre Israel y Hamas comenzó cuando Israel invadió Gaza para cometer genocidio. Semafor Net Zero, un sitio web de noticias de tendencia izquierdista, afirma que "alguno de los contenidos de Tik-Tok están distorsionados... a veces [publican] afirmaciones engañosas o exageradas sobre la guerra, algunas de las cuales minimizan el ataque de Hamas a Israel" ("Por qué TikTok se siente abrumadoramente pro-Palestina en este momento", Semafor Net Zero, 29 de octubre).

Indoctrinación de la Generación Z y la juventud gazatí

Teniendo en cuenta su enorme ignorancia de la historia de 2,000 años de persecución judía, acompañada de conversiones forzadas, exilios, libelos de sangre, masacres y pogromos, culminando en el intento del siglo XX de Hitler de acabar con los judíos en el Holocausto, no es difícil ganarse a jóvenes que solo han sido expuestos a un concepto unilateral de que la nación de Israel era tierra palestina, robada por judíos que desposeyeron a los árabes "indígenas" de su patria.

Estos hechos omitidos les ayudan a integrar sin problemas su ideología "consciente" en su visión del mundo, creyendo que el pueblo judío es una nación fuerte de opresores cuyo abrumador poder militar y ventaja de "privilegio blanco" les ha permitido perseguir y esclavizar a aquellos que supuestamente fueron desposeídos de su tierra natal.

Es esa misma caracterización distorsionada la que luego se vuelve responsable de "desencadenar" su sentido agravado de injusticia, formado por la lente en la que todo cae en la categoría de víctima u opresor, este último calificando como los malhechores que deben ser eliminados.

Si bien es otra iteración del tipo de adoctrinamiento profundamente arraigado en las mentes de los niños nacidos en la sociedad de Gaza, todavía logra el mismo sistema de creencias. Los niños de Gaza, a diferencia de sus contrapartes occidentales, han sido explotados y manipulados para creer que sus líderes gubernamentales terroristas son quienes los sacarán de su existencia opresiva. Pero para captar a cada sector de la juventud actual, el pueblo judío debe ser presentado como el problema central que, una vez eliminado, resultará en el regreso de la tierra islámica a sus legítimos propietarios, corrigiendo una injusticia de 76 años.

De manera similar, en ambos grupos, la necesidad de oscurecer y ocultar la historia factual y la evidencia arqueológica, y no proporcionar un contexto completo de los pueblos judío y árabe, sirve para avivar una gran cantidad de rabia y repugnancia como motivación para difundir el odio y la condena hacia Israel y, por asociación, a todo el pueblo judío. Para la juventud de Gaza, tal odio ayuda a proliferar su reclutamiento como soldados útiles en un ejército establecido para acabar con toda presencia judía en el Medio Oriente.

SIN EL gigantesco juggernaut vocal de condena y protesta proporcionado por la juventud occidental junto con la máquina de terror violento de la juventud gazatí, nuestro mundo podría verse completamente diferente.

De hecho, los medios sociales deshonestos y manipulados por agendas, combinados con operadores islámicos radicales, están secuestrando a esta generación con propósitos despreciables de reescribir la historia para apoderarse por la fuerza de tierras y, al final, destruir una etnia entera de personas.

Lamentablemente, los padres no entienden esto o están tan preocupados por otras cosas que han permitido que sus hijos sean influenciados y programados por malvados propagadores del terror que han visto el valor de este sector demográfico más joven como activos reales para lograr sus objetivos.

Por eso es que los padres, abuelos, educadores, clérigos y cualquier persona que realmente se preocupe por el bienestar, el desarrollo correcto y la educación de la juventud, deben comprender la cruel guerra que se está librando para cautivar sus mentes y acciones.

Es hora de luchar y presentarles los valores reales que han escapado de ellos: la verdad y el respeto por el valor de los demás. Si no adquieren estos valores, la Generación Z seguirá adelante para destruir a las generaciones futuras, aún por nacer.

La escritora es una ex directora de escuela primaria y secundaria en Jerusalén. También es autora de "Mistake-Proof Parenting", disponible en Amazon, basado en la sabiduría probada a lo largo del tiempo encontrada en el Libro de los Proverbios.