El extremismo judío amenaza la legitimidad de Israel

Los recientes ataques de jóvenes alborotadores en el pueblo de Jit son los últimos en una larga historia de violencia.

Este incidente ocurrió mientras el conflicto de Gaza arreciaba, con el mundo ansioso por retratar a Israel de manera negativa.

No sorprende que la mayoría de la clase política, incluido el defensor de los colonos Bezalel Smotrich, condenara estas acciones. Las autoridades intentan arrestar a los culpables, que están siendo protegidos por sus seguidores.

Muchos líderes colonos y rabinos han condenado estas acciones, calificándolas como contrarias a los valores judíos. Enfatizan que este grupo es una minoría y no representa a la mayoría de los colonos que desean convivir pacíficamente con sus vecinos palestinos.

Sin embargo, la realidad de la situación es mucho más compleja y preocupante.

La legalidad de los asentamientos

Israel mantiene que, según el derecho internacional, los asentamientos no son inherentemente ilegales, a pesar de la narrativa globalmente aceptada. Los asentamientos están ubicados en territorio disputado.

Un coche en Jit presuntamente destrozado por colonos. (credit: ISRAEL POLICE)

El colapso de los Acuerdos de Oslo y la toma de control de Gaza por parte de Hamas han convencido a muchos israelíes de la necesidad de mantener los asentamientos en Judea y Samaria como defensa contra los palestinos. Esto ha impulsado los esfuerzos de extrema derecha para anexar formalmente estas áreas.

Por otro lado, hay un consenso casi global de que los asentamientos son ilegales, una postura reforzada por el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia que extiende esta ilegalidad a todos los territorios capturados durante la Guerra de los Seis Días de 1967, incluyendo Jerusalén Este y la Ciudad Vieja.

Israel se encuentra en una lucha por su legitimidad, al mismo tiempo que enfrenta constantes amenazas de terroristas palestinos alineados tanto con Hamas como con la Autoridad Palestina. Aquellos que defienden las acciones independientes de los colonos argumentan que están respondiendo a provocaciones palestinas.

Lo que sigue siendo en gran medida ignorado es que estos matones de las colinas han estado atacando pueblos palestinos durante años sin que se haya hecho ningún esfuerzo por frenar sus actividades.

Hace más de 20 años, escuché historias de australianos estudiando en una yeshivá en Shiloh, donde los estudiantes combinan estudios religiosos con el servicio militar. Algunos se reunían a la hora del almuerzo para arrojar piedras a los agricultores palestinos, un comportamiento tolerado en ese momento.

Ahora, destruyen casas, incendian vehículos y queman campos. También ha habido casos de palestinos siendo agredidos y asesinados.

Los establecimientos políticos y militares solo se han limitado a condenar sus acciones con palabras. Mientras tanto, su comportamiento destructivo alimenta los esfuerzos por deslegitimar la presencia de Israel en Judea y Samaria.

Este comportamiento debería haber sido erradicado hace años. Así como afirmamos que el silencio es complicidad en lo que respecta al antisemitismo, el mismo estándar debe aplicarse a los colonos gamberros.

Además, como judíos e israelíes, debemos adherirnos a nuestro sistema de valores y no descender a la depravación de nuestros enemigos. El hecho de que los terroristas palestinos intenten constantemente ingresar a los asentamientos y asesinar a inocentes no justifica de ninguna manera un comportamiento retaliativo. El estado debe hacer cumplir la ley de manera equitativa contra estos extremistas judíos violentos y los terroristas palestinos por igual.

La ignominia final es cuando estos gamberros dirigen su violencia contra soldados israelíes, lo cual ha ocurrido intermitentemente a lo largo de los años mientras intentan establecer puestos avanzados. Esto continúa cuando las autoridades, ya sea el ejército o la policía, intervienen para evitar ataques contra palestinos.

En el caso de los asentamientos en puestos avanzados, figuras como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir están a la vanguardia de defender y fomentar estas acciones. Esto crea la absurda situación en la que el gobierno ordena la eliminación de puestos avanzados en contra de los deseos de sus propios ministros.

En el entorno actual, Israel necesita urgentemente retener la mayoría de sus asentamientos en Judea y Samaria. Aunque ha enfrentado críticas regulares de partidarios clave, el aislamiento global de Israel hace que sea solo cuestión de tiempo antes de que se impongan sanciones, citando a estos extremistas violentos como un factor importante.

El argumento de Israel de que el destino de los asentamientos solo se decidirá a través de un acuerdo de paz con los palestinos está siendo cada vez más desafiado por los acontecimientos globales. La Administración Biden actualmente apoya esta posición, pero la posibilidad de que Kamala Harris gane en noviembre debería enviar escalofríos de miedo a aquellos que entienden que la red de seguridad que los estadounidenses han proporcionado hasta la fecha estará en riesgo.

La mayoría de los países europeos y occidentales están cambiando sus posiciones para alinearse más estrechamente con las Naciones Unidas y organismos como la Corte Internacional de Justicia, que incluye miembros de naciones que son implacablemente hostiles hacia Israel.

Por lo tanto, es imperativo que Israel haga todo lo posible para restringir, contener y, en última instancia, eliminar estos elementos alborotadores.

Romy Leibler es un antiguo líder empresarial y comunitario prominente en Australia que ahora reside en Jerusalén, Israel.