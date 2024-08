Ministros británicos y franceses retiraron pines de rehenes antes de reunión PA

La decisión de los ministros de Asuntos Exteriores británico y francés de quitar los alfileres amarillos de apoyo a los rehenes antes de reunirse con un líder de la Autoridad Palestina no solo fue repugnante y cobarde, sino también claramente racista.

El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el Ministro de Relaciones Exteriores francés, Stéphane Séjourné, llevaban los alfileres amarillos cuando se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel el viernes pasado. Sin embargo, se quitaron los alfileres antes de reunirse con el Primer Ministro de la AP, Mohammed Mustafa, más tarde ese mismo día.

Este temor a ofender a un líder árabe palestino naturalmente recuerda al comportamiento de británicos y franceses hacia los nazis en la década de 1930. Obviamente hay diferencias, pero nadie puede negar que el espíritu de apaciguamiento mostrado por británicos y franceses el pasado fin de semana evoca algunos de los peores períodos de la historia reciente.

Los funcionarios británicos y franceses tuvieron la oportunidad el fin de semana pasado de demostrar que sus gobiernos habían aprendido las lecciones de la década de 1930 y estaban listos para enfrentar, en lugar de apaciguar, a un líder de un régimen pro-terrorista. En cambio, demostraron que no han aprendido nada de la historia, eligiendo eco a Chamberlain, no a Churchill.

La conducta de los británicos y franceses también es una bofetada a los Estados Unidos. Hay al menos ocho estadounidenses cautivos de Hamas en Gaza. Esa insignia amarilla los representa tanto como a los rehenes israelíes y de otras nacionalidades. Quitar esa insignia es, en efecto, decir que a los gobiernos británico y francés les importa poco el destino de los rehenes estadounidenses.

El presidente palestino Mahmud Abbas nombra a Mohammad Mustafa primer ministro de la Autoridad Palestina (AP), en Ramala, en Cisjordania 14 de marzo de 2024. (credit: VIA REUTERS)

No solo fue un acto de apaciguamiento cobarde y un insulto a cada estadounidense; también fue profundamente racista.

Significado detrás de la remoción de la insignia

Al quitar sus insignias, los británicos y franceses implicaron que no se puede esperar que un líder árabe palestino se oponga al secuestro, hambre y tortura de civiles inocentes. Están diciendo que hay algo intrínsecamente bárbaro en los árabes palestinos que los obliga a apoyar a malvados secuestradores y violadores en grupo.

Si los ministros de Asuntos Exteriores británico y francés se hubieran reunido con cualquier otro líder extranjero, probablemente habrían mantenido los pines puestos. Pero en el momento en que entró un árabe palestino en la sala, se dijeron entre sí: "Este tipo es un árabe palestino, así que debe apoyar a los secuestradores. ¡Mejor nos quitamos los pines para no ofenderlo! Él no puede evitarlo; ¡podría enojarse si ve que estamos en contra de retener a personas inocentes como rehenes!"

Si eso no es racista, ¿qué es?

Michael Gerson, un redactor de discursos para el presidente George W. Bush, acuñó una expresión que describe perfectamente esta actitud: "la sutil discriminación de bajas expectativas".

Los británicos y franceses tratan a los árabes palestinos como si fueran bestias o cavernícolas incapaces de cumplir con los estándares básicos de decencia que las personas civilizadas abrazan. Están diciendo que la barra tiene que estar más baja para los árabes palestinos que para otras personas, porque los árabes palestinos no pueden hacerlo mejor.

Esto es extremadamente irónico, ya que los británicos y franceses también siguen declarando que la Autoridad Palestina es moderada y debería tener su propio estado soberano. Sin embargo, al afirmar que la Autoridad Palestina apoya la toma de rehenes y que no puede evitar simpatizar con los terroristas de Hamas, están reconociendo de hecho que un estado palestino sería un estado terrorista peligroso.

Al afirmar que la Autoridad Palestina se opone a la liberación de los rehenes, los británicos y franceses están admitiendo que el liderazgo de la Autoridad Palestina está compuesto por terroristas incorregibles y simpatizantes de terroristas. Están diciendo que la Autoridad Palestina siempre dará refugio a terroristas y se negará a entregarlos para ser procesados. Siempre pagará salarios a terroristas encarcelados y bonificaciones a sus familias, y siempre enseñará a sus hijos a odiar a los judíos y a buscar la destrucción de Israel.

Si ese es el caso, ¿por qué diablos los israelíes alguna vez estarían de acuerdo en la creación de un estado de Palestina al lado?

El escritor es presidente nacional de Americanos Por un Israel Seguro, una organización dedicada a la promoción y educación pro-Israel.