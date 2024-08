MBS busca garantías de EE.UU. e Israel en acuerdo saudí por temor a reacciones

El 14 de agosto, el medio de noticias digitales de EE. UU., Politico, publicó un informe exclusivo. Se basaba en relatos de tres fuentes separadas, que habían estado al tanto de las conversaciones entre el Príncipe Heredero saudí Mohammed bin Salman (MBS) y miembros del Congreso de EE. UU.

Estas conversaciones fueron las últimas de una serie de discusiones detalladas que se han llevado a cabo durante años entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Comenzaron durante la presidencia de Donald Trump y precedieron a los Acuerdos de Abraham.

Con el tiempo, ha surgido la forma de un acuerdo complejo de gran importancia, claramente dirigido a impulsar el ambicioso programa de MBS para asegurar el futuro desarrollo de Arabia Saudita. Su Visión Saudí 2030, lanzada en 2016, tenía como objetivo romper la dependencia total de la nación en el petróleo y promover medios adicionales para desarrollar el potencial del país.

A cambio de los compromisos de EE. UU. con Arabia Saudita que abarcan, entre otros temas, seguridad, asistencia técnica para el desarrollo de un programa nuclear civil e inversión en áreas como la tecnología de punta, Arabia Saudita limitaría sus relaciones con China y normalizaría sus relaciones con Israel.

MBS tenía una condición antes de acordar dar vida al acuerdo preliminar. En línea con la política saudí de larga data, requería la aprobación firme de Israel para el establecimiento de un estado palestino. Esta condición estricta ha sido algo modificada durante el proceso de negociación. MBS ahora requiere la inclusión en el acuerdo de "un camino creíble hacia un estado palestino".

A pesar del amplio apoyo global, incluido el de EE. UU., para la solución de dos estados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hasta ahora se ha negado a fomentar el desarrollo de un Palestina soberano. Podría, ha señalado, llevar el terrorismo patrocinado por Irán al corazón de Israel y poner a Tel Aviv y al aeropuerto de Ben-Gurion bajo amenaza permanente de ataque.

Historia de un 'Estado Palestino'

Los territorios designados para formar el supuesto estado palestino - Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza - fueron ocupados por Jordania y Egipto durante el conflicto entre Israel y los países árabes en 1948, y administrados por ellos durante 20 años. Cuando fueron originalmente tomados, el Mandato de Palestina fue disuelto y la tierra no pertenecía a ningún estado soberano.

Durante las dos décadas siguientes, ni Jordania ni Egipto, que ocupaban esos territorios, hicieron el menor esfuerzo por formar un estado palestino.

Las áreas fueron recuperadas por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967. Sin embargo, en los años siguientes, a través de una astuta propaganda palestina, se transformaron en la conciencia pública en "tierras palestinas ocupadas". Se había creado una realidad política.

Desde entonces, Israel ha sido presionado cada vez más para apoyar el establecimiento de un estado palestino en Cisjordania [Judea y Samaria], Jerusalén oriental [incluida la Ciudad Vieja] y Gaza.

Las revelaciones de Politico sobre la última ronda de conversaciones incluyen dos elementos aparentemente contradictorios. Por un lado, los informes indican que MBS parece decidido a cerrar este megaacuerdo con Estados Unidos e Israel; y por otro, que parece preocupado por la posibilidad de ser asesinado por hacerlo.

Se informa que citó el destino del líder egipcio Anwar Sadat tras su tratado de paz con Israel en 1979. Las fuentes dicen que cuestionó si EE. UU. había ofrecido a Sadat una protección efectiva y parecía estar solicitando seguridad personal si, o cuando, el acuerdo se ratifique.

MBS podría haber insinuado que las mismas consideraciones podrían aplicarse a Netanyahu, quien podría tener en mente el trágico final de su predecesor, Yitzhak Rabin. Tras firmar el primer Acuerdo de Oslo en 1993 y finalizar un tratado de paz con Jordania en 1994, Rabin murió a manos de un extremista israelí en noviembre de 1995. En realidad, sin embargo, Netanyahu es más probable que esté considerando las implicaciones para su precaria coalición de gobierno si cediera en la solución de los dos estados, lo cual, por cierto, sería igualmente inaceptable para Hamas y sus seguidores como para sus ministros de derecha.

La RAZÓN de la insistencia de Arabia Saudita en "un camino creíble hacia un estado palestino" es totalmente comprensible. La Iniciativa de Paz Árabe de 2002 fue concebida y propuesta por el predecesor en el trono del Rey Salman, su medio hermano, entonces príncipe heredero Abdullah. El plan, respaldado en varias ocasiones por la Liga Árabe, aboga por una solución de dos estados para la disputa Israel-Palestina. Dado eso y una resolución justa de la cuestión de los refugiados palestinos, el plan promete una normalización total de las relaciones entre el mundo musulmán e Israel.

En septiembre de 2021, cuando el rey Salman se dirigió a la Asamblea General de la ONU, reiteró el compromiso de Arabia Saudita con el plan de 2002, ignorando el hecho de que fue redactado mucho antes de que Hamás tomara el control de Gaza en 2007. Los miembros de la Liga Árabe deben tener en cuenta que Hamás, con el apoyo de gran parte del mundo árabe, está dedicado a eliminar a Israel de Oriente Medio y ciertamente nunca respaldaría la idea de que Israel siga existiendo junto a un estado palestino que ocupe solo una parte de lo que una vez fue el Mandato Británico de Palestina.

En resumen, al firmar el acuerdo entre EE. UU., Arabia Saudita e Israel, MBS se enfrentaría no solo al temor de un asesinato, sino también, independientemente de si un estado palestino formara parte del acuerdo, a un conflicto interminable con Hamás o cualquier organización yihadista que la suceda, porque es moralmente seguro que no hay un final previsible a la lucha de rechazo para derrocar a Israel y adquirir la tierra "del río al mar".

La opinión mundial, como la de Arabia Saudita, a favor de la solución de dos estados debe enfrentarse a esta verdad incómoda: nunca funcionará hasta que la mayoría de la dirección palestina reconozca que el Estado de Israel está aquí para quedarse y respalde su legitimidad. Dado que Arabia Saudita y el mundo árabe están promoviendo la solución de dos estados, la pelota está en su tejado. Solo ellos pueden convertir, circunvalar o desempoderar a organizaciones de rechazo como Hamás.

SI ESO es demasiado pedir, entonces Arabia Saudita, a pesar de su posición única como líder del mundo musulmán suní, tendrá que considerar alinear su posición con la de otros signatarios del Acuerdo de Abraham. Todos mantienen su apoyo a las aspiraciones palestinas, pero no a expensas de sus propios intereses. Han decidido posponer el establecimiento de un estado palestino y priorizar los beneficios sustanciales para sus países y la región de la normalización de relaciones con Israel.

En términos prácticos, entonces: ¿Es el precio que Arabia Saudita está pidiendo por un acuerdo de normalización con Israel irrealista? ¿O será suficiente la fórmula de compromiso de MBS para posponer el problema y finalizar el acuerdo de normalización? ¿O la política actual de EE. UU. y el peso de la opinión pública a favor de la solución de dos estados finalmente prevalecerán? El tiempo lo dirá.

El escritor es el corresponsal de Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump and the Holy Land: 2016-2020. Síguelo en: www.a-mid-east-journal.blogspot.com