Israel conmemora el 7 de octubre en medio de profundas divisiones

Trascendiendo los numerosos problemas de controversia en Israel en estos días está la decisión del gobierno del 17 de marzo de llevar a cabo una conmemoración nacional anual de los eventos del 7 de octubre y la Operación Espadas de Hierro. Este año, la conmemoración se llevará a cabo el 7 de octubre; a partir de entonces, tendrá lugar el 24 de Tishrei (o al día siguiente, si el 24 cae en Shabbat) - dos días después de Simchat Torah.

La decisión del gobierno menciona que los responsables de organizar el evento son el Primer Ministro Benjamin Netanyahu; la Ministra de Transporte Miri Regev, encargada de organizar eventos nacionales; el Ministerio de Defensa; y aquellos a cargo de las ceremonias y eventos nacionales en la Oficina del Primer Ministro.

Se decidió que la ceremonia para conmemorar a los soldados caídos en la guerra se llevará a cabo a las 11 a.m., mientras que la ceremonia para conmemorar a los civiles asesinados el 7 de octubre, a la 1 p.m. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las ceremonias y eventos acompañantes.

Claramente, es muy difícil, si no imposible, separar la política de la necesidad o deseo de conmemorar los eventos desde la mega atrocidad de Hamas.

Todos estamos de acuerdo en que los eventos desde el 7 de octubre comenzaron con un ataque cruel, injustificado y asesino de Hamas a áreas israelíes adyacentes a la Franja de Gaza, que resultó en el asesinato sin piedad de 1,200 personas de todas las edades; alrededor de 250 personas secuestradas como rehenes y 80,000 desplazadas de sus hogares alrededor de la Franja de Gaza y a lo largo de la frontera con Líbano, por razones de seguridad.

Miri Regev llega a una conferencia gubernamental especial sobre el Día de Jerusalén, el 5 de junio de 2024 (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

También hay consenso en que Israel no tuvo otra alternativa que retaliar, no por sentimientos de venganza, sino por nuestro derecho a defendernos y prevenir una futura repetición de los eventos del 7 de octubre. Pero aparte de los aspectos técnicos de las ceremonias de conmemoración - las sirenas, estar en posición de atención, no celebrar festividades, posiblemente cerrar sitios de comida - ese consenso termina.

Algunos creen que los jefes de las fuerzas de seguridad y los líderes políticos comparten igual responsabilidad en los eventos catastróficos del 7 de octubre y que deberían renunciar o ser removidos tan pronto como sea posible. Otros creen que los únicos culpables son las fuerzas de seguridad y que los de nivel político están libres de culpa. Entre estos se incluyen Netanyahu y Regev.

Hay quienes creen que la situación requiere nuevas elecciones de inmediato, lo que probablemente resultaría en un cambio de gobierno. Otros creen que mientras la guerra continúe, de una forma u otra, no deberían tener lugar nuevas elecciones. Muchos de ellos (incluido, según algunos, el primer ministro, aunque él lo ha negado) también están dispuestos a prolongar la guerra precisamente para evitar elecciones por el mayor tiempo posible.

Si bien la mayoría de los israelíes desean una victoria decisiva sobre Hamas, muchos también creen que es vital recuperar a los 109 rehenes restantes, 36 de los cuales se determina que están muertos, a casi cualquier precio, antes de que todos mueran o sean asesinados, y así poner fin temporalmente a la guerra y permitir que Hamas sobreviva un poco más.

DE HECHO, es imposible formar una sola narrativa sobre los eventos del 7 de octubre y la guerra subsiguiente que satisfaga a todos. Dudo que alguna vez lleguemos a un acuerdo sobre una sola narrativa, pero ciertamente no antes de que la situación actual se resuelva o al menos se calme, permitiéndonos al menos retornar a una apariencia de normalidad.

Los efectos del 7 de octubre

Sin embargo, la depresión y el trastorno postraumático, tanto entre la población civil directamente afectada por los eventos del 7 de octubre y lo que siguió, como entre aquellos que participaron en la batalla, perdurarán durante muchos años. Para ellos, la normalidad es un objetivo casi inalcanzable. Además, en ausencia de una solución al problema palestino, la normalidad nunca se alcanzará.

Otra dificultad evidente es que muchos de las víctimas del 7 de octubre no están dispuestos a tener nada que ver con ningún evento oficial organizado por el gobierno. Aunque las ciudades sureñas de Sderot y Ofakim, en las cuales se produjeron masacres el 7 de octubre y de las cuales se secuestraron rehenes, están dispuestas a colaborar con el gobierno en las ceremonias conmemorativas, todos los kibutz de las comunidades fronterizas de Gaza que sufrieron el mismo destino (solo en proporciones mayores) no lo están; tampoco el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El desprecio, la indiferencia e incluso la negligencia que los kibutz han experimentado por parte del gobierno en general, y en particular del primer ministro y el ministro de transporte, también ha creado una actitud de “no queremos ni tu miel ni tu picadura.” Las familias de los fallecidos en el festival de música Supernova, y los sobrevivientes, también se sienten desanimados por las mismas razones.

Regev, con una voz llena de desprecio, comparó las iniciativas para ceremonias alternativas de conmemoración del 7 de octubre con las organizadas por familias israelíes y palestinas cada Día del Recuerdo. Aparentemente, ella ve las ceremonias alternativas como una forma de traición.

Las protestas de las familias de los rehenes contra el fracaso de Netanyahu de hacer todo lo posible para traer de vuelta a sus seres queridos lo antes posible, antes de que todos perezcan, y la objeción de muchos grupos e individuos a las ceremonias planeadas por el gobierno para el 7 de octubre, han sido referidas por Regev como "ruido de fondo". Agregó que este "ruido" no la disuadirá de organizar una ceremonia nacional filmada, sin audiencia en vivo, y con un discurso pregrabado del primer ministro.

El presidente Isaac Herzog se ha ofrecido a ayudar a desentrañar el lío y realizar una ceremonia de conmemoración en vivo en su residencia, aunque las posibilidades de que esto suceda son bajas. Incluso si Netanyahu y Regev aceptan esta oferta, es poco probable que se mantengan alejados de la narrativa que acompañaría a la ceremonia.

Intentar lograr al menos un mínimo de unidad y consenso dentro de la población israelí no parece estar en las agendas ni de Netanyahu ni de Regev.

La escritora trabajó en el Knesset durante muchos años como investigadora, y ha publicado ampliamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre temas de actualidad y política israelí. Su libro más reciente, "Miembros del Knesset de Israel: Un estudio comparativo de un trabajo indefinido", fue publicado por Routledge.