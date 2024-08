Antisemitismo en aumento: Urge una respuesta unificada - Opinión

En los últimos meses, aquellos que siguen las noticias o navegan por las redes sociales han sido testigos de un preocupante aumento en el antisemitismo, tanto en línea como en el mundo físico. Desde el 7 de octubre, ha habido un aumento significativo en la retórica y acciones de odio dirigidas a los judíos, con estadísticas alarmantes que respaldan esto. Según informes de la lucha contra el antisemitismo en línea (FOA), una organización sin fines de lucro que he liderado desde 2020, octubre de 2023 vio un aumento del 300% en incidentes antisemitas en comparación con el mismo período del año anterior.

Desafortunadamente, esta tendencia no muestra signos de disminuir.

Las expresiones de odio dirigidas a los judíos han tomado muchas formas, incluyendo llamados a un "segundo Holocausto" y comentarios espantosos deseando que Hitler "termine el trabajo". Nadie parece ser inmune a este odio; ya sea la actriz israelí Gal Gadot, la medallista de oro estadounidense-israelí Amit Elor o incluso equipos inocentes de juegos de frisbee, la ola de antisemitismo ha llegado lejos y ancho.

Como respuesta a esta creciente ola de odio, han surgido innumerables nuevas iniciativas, como si de la noche a la mañana, cada una intentando abordar el problema a su manera. Muchos de estos esfuerzos nacieron de un sincero deseo de marcar la diferencia, con sus fundadores convencidos de que habían desarrollado el método más efectivo. Sin embargo, tras diez meses desde ese horrible día de octubre, ha quedado cada vez más claro que muchas de estas organizaciones de reciente creación han malgastado lamentablemente dos de los recursos más críticos en la lucha contra el antisemitismo: el personal y el dinero.

La demanda de combatir el antisemitismo, que se ha convertido en el desafío central de la diáspora judía, también se ha reflejado en las actividades de nuestra propia organización. Desde octubre, hemos realizado cientos de sesiones de formación en línea, llegando a más de 4,000 personas en todo el mundo. Esto iguala a nuestro alcance en los tres años anteriores combinados. Sin embargo, a pesar de este creciente compromiso y del trabajo diligente de otras organizaciones de larga trayectoria dedicadas a combatir el antisemitismo, aún hay demasiados activistas que siguen trabajando en aislamiento, creyendo que sus esfuerzos individuales son suficientes.

Déjenme ser claro: los esfuerzos para contrarrestar el aumento del antisemitismo, al mismo tiempo que promueven una diplomacia israelí efectiva en las redes sociales y en la esfera pública, son sin duda loables. Sin embargo, aunque algunos puedan argumentar que cada contribución a la lucha es valiosa, mi experiencia profesional en la última década ha demostrado que este enfoque es fundamentalmente defectuoso.

¿Qué se debe hacer?

Entonces, ¿qué deberíamos hacer en su lugar? ¿Cómo podemos erradicar verdaderamente este fenómeno y proteger vidas en la Diáspora? Así como se espera que los israelíes se unan durante tiempos de guerra contra sus numerosos enemigos, es hora de que las organizaciones que luchan contra el antisemitismo, tanto grandes como pequeñas, y las comunidades judías de todas las tradiciones, aprendan a trabajar juntas. También es esencial que aquellos que deseen aportar nuevas perspectivas o enfoques alternativos consideren cuidadosamente si otros ya están abordando estos problemas antes de apresurarse a fundar otra organización.

El creciente número de personas privadas que buscan formar nuevas organizaciones, o aquellos que buscan atención mediática como los últimos héroes de la defensa israelí, solo crea una competencia innecesaria. En un mundo donde los recursos, ya sean donaciones privadas, financiamiento gubernamental o mano de obra voluntaria, son limitados, debemos unir nuestros esfuerzos.

Si eres apasionado/a acerca de crear un mundo libre de antisemitismo, te animo a encontrar una organización que se alinee con tus valores y a involucrarte en ella. Ya hay innumerables organizaciones excelentes trabajando en el terreno, cada una con su propia área de especialización y una variedad de oportunidades para voluntarios. Únete a una de ellas, participa activamente y, si encuentras que te llena, comparte la información con tus amigos, familiares y cualquier otra persona que quiera ayudar. Trabajando juntos, realmente podemos marcar la diferencia.

El escritor es el CEO de Fighting Online Antisemitism.