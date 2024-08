Israel ante la crisis en Medio Oriente: ¿Qué opciones tiene en medio del conflicto?

La reciente escalada de violencia entre Israel y Hezbolá ha aumentado significativamente las preocupaciones de Israel en materia de seguridad, añadiendo otra capa de complejidad a una situación regional ya de por sí volátil.

Mientras Israel navega por este conflicto exacerbado, se encuentra en una coyuntura crítica -reflejo de los retos estratégicos más amplios a los que se enfrenta la nación- en la campaña en curso para derrotar a Hamás en Gaza y a Hezbolá a lo largo de la frontera norte y en todo Medio Oriente.

Las preguntas apremiantes son las siguientes: "¿Qué opciones estratégicas tiene Israel a la luz del conflicto en curso?" y "¿Es urgente elegir un camino que garantice un futuro estable y próspero para el Estado judío?"

La brutal masacre llevada a cabo por Hamás el 7 de octubre, seguida de la guerra en Gaza y la escalada de tensiones con Hezbolá en la frontera norte -peligrosamente cerca de la guerra- y el conflicto más amplio que implica a Irán y sus apoderados, puesto de relieve por el ataque aéreo sin precedentes de Irán contra Israel el 14 de abril, representan un cambio sísmico en el panorama de la seguridad de Israel.

Estos acontecimientos han afectado profundamente a la seguridad de los ciudadanos de Israel y a la esencia misma del Estado de Israel como nación judía, democrática, segura y próspera.

Mientras la guerra continúa y el gobierno israelí sigue centrado únicamente en la acción militar sin un objetivo estratégico claro aparente, Israel se encuentra en una encrucijada.

¿Qué camino podemos seguir?

Uno de los caminos está plagado de obstáculos, creando una sensación de estancamiento y vacilación, arraigada en el miedo a tomar decisiones audaces y en la preferencia por gestionar los conflictos en lugar de resolverlos. Este enfoque se deriva de una falta de confianza en lograr una resolución del conflicto y de una falta de voluntad para asumir los costes asociados.

El otro camino, sin embargo, está impulsado por la esperanza: la búsqueda de la paz mediante el establecimiento de acuerdos políticos y de seguridad y la expansión de las asociaciones de Israel en Medio Oriente y más allá. Sin una tercera vía, Israel debe elegir entre estos dos caminos distintos.

Elegir el camino equivocado llevaría a un declive continuado, arrastrando a Israel a una prolongada guerra de desgaste orquestada por Irán, cuyo objetivo último es debilitar y destruir el Estado de Israel.

Resulta especialmente preocupante la creencia de algunas facciones políticas dentro del gobierno israelí de que, a medida que la seguridad del Estado se deteriora e Israel se enfrenta a un creciente aislamiento internacional, la justificación para anexionarse territorios en Judea, Samaria y Gaza se hace más fuerte, a pesar de la inmensa carga que supone gestionar millones de vidas palestinas.

Este planteamiento hace el juego a los enemigos y extremistas de Israel, arriesgando la creación de una desastrosa realidad de "un solo Estado" que no sería judío ni democrático, y desde luego ni seguro ni próspero. La consecuencia más probable serían cientos de víctimas cada año, lo que daría más poder a Irán y a sus aliados, incluidos Hamás y grupos similares.

Además, Israel quedaría cada vez más aislado en todo el mundo y podría ser calificado de Estado de apartheid por la comunidad internacional. Un escenario de este tipo socavaría gravemente la seguridad personal de los ciudadanos israelíes y erosionaría la fortaleza general de la nación.

Hay mucho en juego

DADO LO ALTO DE LO QUE ESTÁ EN JUEGO, resulta sorprendente y alarmante que el gobierno israelí no haya elegido el camino de la esperanza, que sigue abierto.

Este camino implica normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí y formar una coalición económica y de seguridad regional con Estados árabes moderados, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

La cooperación regional en materia de seguridad ya ha demostrado su eficacia, sobre todo en la defensa antimisiles y la lucha contra las amenazas aéreas no tripuladas, como se vio el 14 de abril, y sigue siendo una estrategia viable de cara al futuro.

Aunque se prevén desafíos a lo largo de este camino -especialmente el establecimiento de un marco para poner fin a la guerra en Gaza, garantizar el retorno seguro de los rehenes israelíes y alcanzar un alto el fuego a lo largo de la frontera norte-, representa, no obstante, una oportunidad histórica.

Este camino allana el camino para establecer una coalición económica y de seguridad regional e invertir las tendencias estratégicas negativas a las que se enfrenta Israel desde el 7 de octubre.

Una alianza moderada se mantendría firme frente a Irán y el bando de la resistencia, creando las condiciones para que la mayoría de los palestinos adopten una postura más moderada, estableciendo un gobierno alternativo a Hamás en Gaza con el apoyo de las naciones árabes moderadas y debilitando las influencias extremistas en Cisjordania.

El éxito de los países árabes moderados en la lucha contra el extremismo islámico podría ayudar también a transformar la educación palestina, reduciendo la radicalización religioso-nacionalista y fomentando una cultura de paz y coexistencia.

La puerta hacia el camino de la esperanza sigue abierta al establecimiento de relaciones formales entre Israel y Arabia Saudí, al tiempo que se atienden positivamente las demandas saudíes y estadounidenses de un horizonte político israelo-palestino.

Dados los repetidos fracasos de las negociaciones bilaterales israelo-palestinas, la renovación del proceso de paz debe adoptar un enfoque multilateral, en el que participen los socios tradicionales de paz, los países de los Acuerdos de Abraham y Arabia Saudí.

Adoptar esta vía de longevidad y cooperación regional permitiría a Israel liberarse del ciclo de la guerra, iniciar procesos esenciales de reconstrucción y recuperación, y reforzar su posición, reputación, resistencia y seguridad en los años venideros.

El autor, general de brigada en la reserva de las FDI, es investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS).